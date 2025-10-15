Revelan la cara menos conocida de Margaret Thatcher: amantes, coqueteos y ascensos sospechosos

LONDRES.- A pesar de su imagen de rigor que le concedió el apodo de la “Dama de Hierro”, la primera ministra británica que dominó la escena política de su país durante una década y le declaró la guerra a la Argentina por las Islas Malvinas, Margaret Thatcher, parece haber tenido un pasado sentimental mucho más rico de lo que se conocía hasta el momento.

Eso afirma la biografía La Feminista Accidental (The Incidental Feminist, en el original) de la periodista Tina Gaudoin, en la que se revela que la ex primera ministra que estuvo al mando del país entre 1979 y 1990 tuvo “relaciones extraconyugales” con al menos dos amantes.

La obra resalta un lado completamente desconocido de Thatcher en el contexto de la celebración del centenario de su nacimiento, 13 de octubre de 1925 en el Gran Bretaña.

Este costado inédito contrasta además con la imagen que la Dama de Hierro quiso proyectar de sí misma y de su profundo vínculo con su marido de más de 50 años Denis Thatcher, a quien la expremier definió alguna vez como una figura fundamental y el “hilo de oro” que recorría su vida, sin el cual no habría podido alcanzar el éxito en la política.

Aún más sorprendente resulta si se considera que nunca ha surgido públicamente ningún escándalo sobre la pareja, salvo algunos rumores que no llegaron a filtrarse a la prensa.

“Femme fatale”

En el libro de Gaudoin, para el que la periodista hizo una investigación a través de consultas a una serie de fuentes, tanto políticas como mediáticas, en la vida de la fallecida líder conservadora, se plantea la duda de si, de algún modo, una de las figuras más polarizantes de la política internacional de la segunda mitad del siglo pasado no pudo haber sido además una “femme fatale”.

La biografía menciona un primer affaire que Thatcher tuvo al inicio de su carrera política, poco después de ser elegida diputada del partido conservador en 1959, a la edad de 34 años. Aunque no se conoce la identidad de este primer presunto amante, el segundo sí es conocido: se trata de sir Humphrey Atkins, diputado tory del distrito inglés de Spelthorne.

Esta segunda relación secreta habría ocurrido en una etapa más madura de Thatcher, cuando ya era una figura destacada en la política británica.

Margaret Thatcher junto a su marido Denis Thatcher. Fuente: X

Atkins se desempeñaba como jefe de bancada de su partido, y luego fue ministro de Irlanda del Norte entre 1979 y 1981, durante el mandato de Thatcher. Sir Humphrey, también casado, se convirtió eventualmente en miembro de la Cámara de los Lores y falleció en 1996.

Para su libro, la periodista entrevistó a varios políticos que fueron cercanos a ambos, entre ellos, el exministro conservador Jonathan Aitken.

“En aquel entonces corrían rumores bien informados al respecto. Su atractivo físico podría haberla atraído, pero su inteligencia política era inservible”, recoge el medio británico The Times de una cita del exministro.

Portada del libro "La Feminista Incidental" ("The Incidental Feminist"), de Lisa Gaudoin. Fuente: X

“El chiste era que, a pesar de ser alguien que no era muy bueno, lo ascendían constantemente. ¿Por qué?”, destaca el mismo medio como parte de los rumores corrientes en la época sobre el amorío entre ambos.

Respecto a estas versiones, Lord Moore, autor de la biografía autorizada de Thatcher, afirmó haber oído algunas voces en el pasado, pero nunca encontró pruebas que las respaldaran.

Gaudoin también recibió comentarios de sus fuentes acerca de un coqueteo de la Dama de Hierro con Lord Bell, su responsable de relaciones públicas, quien habría notado que la entonces líder Tory apreciaba especialmente cuando el colaborador le ponía una mano sobre la rodilla o hacía “otras cosas similares” durante las cenas, sin llegar a más.

Margaret Thatcher junto a su marido, Denis Thatcher. Fuente: X

Según la biografía, Thatcher disfrutaba de una “amistad extracurricular” con su asesor de confianza.

Más allá de estos rumores, para Gaudoin, la primera mujer en liderar el gobierno en la historia del Reino Unido, fallecida en 2013 a la edad de 87 años, tuvo un papel muy importante en la normalización de la figura femenina en la cima del poder político, por lo que decidió contar también esta versión de su vida.

Agencia ANSA