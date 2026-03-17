Revelan que el piloto kuwaití que derribó tres cazas de EE.UU. por error fue detenido

KUWAIT.– El piloto de la Fuerza Aérea de Kuwait acusado de haber derribado tres cazas estadounidenses habría sido detenido y se presume que enfrentará cargos por negligencia criminal, en el giro más reciente de uno de los episodios más desconcertantes del conflicto en el Golfo.

El aviador, apodado irónicamente tras el hecho como “el fantasma de Kuwait”, quedó bajo custodia mientras avanzan las investigaciones sobre un hecho que expuso fallas graves en la identificación de blancos en combate.

The ‘Ghost of Kuwait,’ a Kuwaiti Air Force F/A-18C Hornet pilot who shot down three American F-15E Strike Eagles, has been arrested on charges of criminal negligence. pic.twitter.com/nPKKj7dzX3 — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) March 16, 2026

El caso se remonta al 2 de marzo, cuando tres F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cayeron en territorio kuwaití. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó entonces que se trató de un incidente de fuego amigo. Dijo que las defensas aéreas de Kuwait habían abatido por error a los aviones durante una jornada marcada por ataques iraníes con misiles y drones.

Los tripulantes lograron eyectarse a tiempo, fueron rescatados y se encontraban estables. Imágenes verificadas mostraron a uno de los cazas caer en la zona de Al Jahra, al oeste de la capital, mientras uno de los pilotos descendía en paracaídas.

Un piloto desciende en paracaídas cerca de Al Jahra, en Kuwait -� - UGC�

Al mismo tiempo, la tensión se extendía en todo el país. Se reportó humo en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Ciudad de Kuwait, con ambulancias y camiones de bomberos en el lugar. La sede diplomática pidió a la población no acercarse y recomendó refugiarse ante la “amenaza persistente” de ataques.

En un primer momento, la versión oficial apuntó a un error de los sistemas de defensa terrestre “tierra-aire”. Sin embargo, análisis posteriores y videos difundidos en los días siguientes abrieron otra hipótesis: los aviones estadounidenses habrían sido alcanzados por un caza kuwaití F/A-18 Hornet que se encontraba patrullando la zona.

Captura de pantalla del accidente en Kuwait. Fuente: X

Los F-15 habrían sido alcanzados por misiles lanzados por el piloto kuwaití. Tras eso, entraron en pérdida. El tipo de daño y la dinámica del incidente reforzaron la idea de un ataque con misiles de corto alcance guiados por calor.

Especialistas consultados consideraron el episodio “muy extraño”. Un ex piloto de F/A-18 afirmó que un error de este tipo resulta difícil de explicar, en especial por la repetición: tres derribos consecutivos en un mismo escenario. Entre las hipótesis se mencionaron fallas en la identificación de objetivos, errores en la guía desde tierra o confusión en un espacio aéreo saturado por amenazas reales.

Así se veía el espacio Aéreo sobre Iran, Irak y Kuwait al comienzo de la guerra

En ese marco, algunas versiones no confirmadas que circularon en ámbitos de análisis y redes especializadas incluso sugirieron una hipótesis más extrema: que el piloto podría haber actuado de manera deliberada, en desacuerdo con la participación de su país en las operaciones lideradas por Estados Unidos. No hay evidencia que respalde esa posibilidad, que por ahora se mantiene en el terreno de la especulación.

El contexto contribuye a la complejidad de lo ocurrido. En los mismos días, fuerzas de la región interceptaron drones y enfrentaron incursiones iraníes. Incluso se registraron combates aéreos en los que aviones de Qatar derribaron aeronaves de ataque iraníes que se dirigían a bases en el Golfo.

La posible detención del piloto introduce ahora un nuevo eje en el caso. Las autoridades kuwaitíes avanzan sobre la responsabilidad individual, en un intento por esclarecer si el derribo de los tres cazas estadounidenses fue producto de un error humano evitable o de una falla más amplia en la coordinación militar.

Un surtidor muestra el precio por litro de distintos combustibles en una estación de servicio en Ciudad de Kuwait YASSER AL-ZAYYAT� - AFP�

El episodio dejó al descubierto los riesgos de operar en un escenario de guerra con múltiples actores y amenazas simultáneas, donde la línea entre aliado y enemigo puede volverse difusa en cuestión de segundos. Esto, coloquialmente, es conocido como “la niebla de la guerra”.

Agencias AP, AFP y Reuters