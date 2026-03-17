La amenaza a Javier Milei que publicó un diario de Irán en plena guerra de Medio Oriente

Uno de los principales medios de Irán, Tehran Times, publicó en su tapa del lunes una dura amenaza a la Argentina a raíz de la posición del presidente Javier Milei respecto de la guerra en Medio Oriente, que se un claro alineó a favor de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

La columna de opinión, firmada por Saleh Abidi Maleki, tiene como título “Milei, ¿quo vadis? [Milei, ¿a dónde vas?]" y afirma que el gobierno libertario se convirtió en un “instrumento” de Israel y Estados Unidos.

“Las declaraciones de Milei, presidente de la Argentina, en los últimos meses, especialmente tras la agresión militar ilegal de Estados Unidos y el régimen sionista a Irán, revelaron una vez más una realidad amarga y peligrosa. El gobierno argentino se ha convertido en un instrumento del régimen sionista y de Estados Unidos para impulsar el proyecto de iranofobia”, introduce el texto de Tehran Times.

La tapa de Teheran Times que amenaza a Milei

Y continúa: “Si bien el proyecto de iranofobia comenzó hace 31 años con la invención de acusaciones falsas e infundadas sobre la supuesta participación de Irán en el sospechoso atentado con bomba contra el centro comunitario judío de Argentina (AMIA), orquestado por Estados Unidos e Israel, los dos años de presidencia de Milei han demostrado que el régimen sionista desplegó todos sus esfuerzos para explotar su ascenso al poder con el fin de intensificar el clima de iranofobia”.

Además, el texto marca que Milei “sin disimulo alguno y siguiendo las directrices recibidas” se definió como “alineado con el eje estadounidense-sionista” y mencionó las declaraciones del libertario de la semana pasada en Estados Unidos.

Qué dijo Milei sobre Irán

En la Universidad Yeshiva (Nueva York), Milei volvió a dejar en claro su alineamiento internacional al no dudar en afirmar: “Vamos a ganar”. Calificó a Irán como “enemigo” y recordó los atentados en la Argentina. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel“, dijo el mandatario, que disertó la semana pasada ante un auditorio repleto en la institución judía.

Este martes se cumplen 34 años del atentado a la Embajada de Israel.

Javier Milei llamó “enemigo” a Irán y dijo ser “el presidente más sionista del mundo”

En aquel discurso, Milei también elogió al presidente Donald Trump, quien junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenaron la ofensiva en la que murió el ayatollah Ali Khamenei, líder supremo iraní. “Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro. Y fue esa bala que no le pegaron a Trump”, dijo en referencia al intento de asesinato que sufrió el magnate cuando era candidato, el 13 de julio de 2024 en Pensilvania.

Día 18

En el día 18 de la guerra en Medio Oriente, el Ejército israelí informó a primera hora de este martes que un ataque mató a Ali Larijani, el importante funcionario de seguridad iraní, y al jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Gholam Reza Soleimani.

Israel afirma haber matado al jefe de seguridad iraní Ali Larijani (Anwar AMRO / AFP) ANWAR AMRO - AFP

Además, el gobierno israelí indicó que lanzó nuevos ataques en toda Teherán, además de atacar la capital libanesa, con el objetivo de terminar con los milicianos de Hezbollah.

En Irán, dijo que atacó centros de mando, sitios de lanzamiento de misiles y sistemas de defensa antiaérea. No hubo confirmación inmediata del país islámico, de donde salió poca información debido a cortes de internet, ataques aéreos las 24 horas y estrictas restricciones a los periodistas.

Israel no divulgó de inmediato detalles de sus incursiones contra el Líbano, pero el ejército libanés dijo que dos de sus soldados resultaron gravemente heridos en un ataque aéreo contra la aldea de Kfar Sir.

En tanto, Israel reportó dos andanadas iraníes a primera hora del martes dirigidas hacia Tel Aviv y hacia una zona al sur del mar de Galilea. También se reportaron más lanzamientos desde el Líbano.