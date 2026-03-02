Tres aviones de combate de EE.UU. se estrellaron en Kuwait alcanzados por fuego amigo

CIUDAD DE KUWAIT.– Las defensas aéreas de Kuwait derribaron por error tres aviones de combate F–15 norteamericanos durante un combate activo el lunes, según informó el Comando Central de Estados Unidos, que lo describió como un aparente incidente de fuego amigo durante el conflicto con Irán.

“Durante el combate activo, que incluyó ataques de aviones iraníes, misiles balísticos y drones, los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes”, señaló el CENTCOM en un comunicado, agregando que reconoció el incidente y se está llevando a cabo una investigación.

Los seis miembros de la tripulación se eyectaron del avión de forma segura, fueron rescatados y se encuentran estables, según el CENTCOM.

Las imágenes de video mostraron un avión de combate estadounidense cayendo del cielo sobre Kuwait temprano el lunes, mientras se veía a una persona saltando en paracaídas. Reuters verificó que el lugar donde se filmó era la zona de Al Jahra, al oeste de la Ciudad de Kuwait.

Ataque a la embajada

En otro incidente, se vio humo saliendo de las inmediaciones del recinto de la embajada estadounidense en la Ciudad de Kuwait, y había camiones de bomberos y ambulancias en la zona, según informó un testigo a Reuters.

La embajada no confirmó si su edificio fue alcanzado, pero publicó un comunicado en el que pide “no acudir” a la legación diplomática por “amenaza persistente de ataques con misiles y drones”. El personal de la embajada se encuentra “confinado en el lugar”, añadió. Aconsejó a la población que se refugie en sus casas, permanezca en la planta más baja de su residencia, lejos de las ventanas, y no salga al exterior.

Kuwait interceptó drones hostiles el lunes, tercer día consecutivo de ataques iraníes en represalia contra los estados vecinos del golfo Pérsico en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident.



Los medios estatales de Irán citaron antes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica diciendo que las fuerzas armadas iraníes derribaron un avión estadounidense que se estrelló en Kuwait.

No se registraron heridos después de que las defensas aéreas de Kuwait interceptaron la mayoría de los drones cerca de los barrios de Rumaithiya y Salwa, según informó la agencia estatal de noticias citando al director general de la defensa civil.

Se eleva humo tras un presunto ataque iraní en la zona donde se encuentra ubicada la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Kuwait el 2 de marzo de 2026 -� - AFP�

El lunes por la mañana se escucharon una serie de fuertes explosiones en Dubái y en la capital de Qatar, Doha. Más temprano, se escucharon fuertes estallidos y sirenas en Kuwait.

Desde el sábado, cinco personas murieron en el Golfo, todas ellas de nacionalidad extranjera: una en Kuwait, tres en Emiratos y una en Baréin.

La Media Luna Roja Iraní dijo que la campaña estadounidense e israelí ya ha matado al menos a 555 personas en Irán, y que más de 130 ciudades en todo el país han sido atacadas. Once personas han muerto en Israel, según las autoridades locales.

Agencias AP, AFP y Reuters