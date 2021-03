Revelaron que Donald y Melania Trump se vacunaron contra el coronavirus en secreto antes de dejar la Casa Blanca

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump y su esposa, Melania, fueron discretamente vacunados contra el coronavirus en enero, cuando aún estaban en la Casa Blanca, reveló una fuente próxima al exmandatario a varios medios de comunicación. La noticia se conoció un día después de que el republicano apareciera en público por primera vez desde que dejó el poder en una conferencia política en la que -también por primera vez- alentó a la gente a vacunarse.

“El presidente Trump y la primera dama fueron vacunados en la Casa Blanca en enero”, dijo sin más precisiones una fuerte cercana al expresidente, según la agencia de noticias AFP. La noticia también fue publicada por el diario The New York Times, que señaló que el asesor de Trump que aportó la información no dijo si el exmandatario recibió la primera y la segunda inyección de la vacuna en enero o si la segunda fue en otro momento. Tampoco indicó si él y su esposa se pusieron la vacuna de Moderna o la de Pfizer.

Los medios destacaron que Trump no se aplicó la vacuna cuando comenzó la campaña de vacunación como sí hicieron públicamente otros altos funcionarios, entre los cuales estaba el entonces vicepresidente Mike Pence. Además, cabe resaltar que tanto él como Melania Trump contrajeron coronavirus a fines de septiembre y el entonces jefe de Estado pasó tres días hospitalizado debido a los síntomas que padecía.

Al contrario de su sucesor, Joe Biden, que recibió la vacuna ante la televisión el 21 de diciembre, Trump nunca dijo que había sido inoculado. De hecho, manifestó su escepticismo sobre las vacunas en varias ocasiones y expertos expresaron su preocupación por el efecto que pudieran tener las dudas del entonces mandatario sobre la población.

Bloqueado en Twitter y otras redes sociales, Trump mantuvo un perfil bajo desde que dejó la Casa Blanca el 20 de enero, cuando se recluyó en Florida. Sin embargo, en su intervención de este domingo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), celebrada en Orlando, Florida, el político de 74 años instó a la población a vacunarse en su primer acto político tras dejar el poder. “Todos deberían vacunarse”, dijo Trump, una declaración que generó un cierto alivio debido a que muchos de sus simpatizantes se muestran escépticos sobre las vacunas.

Agencia Télam

LA NACION