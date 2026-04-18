¿Revolución en la salud? Trump avanza en la revisión de drogas psicodélicas con fines medicinales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó esta sábado por decreto acelerar la revisión de algunos fármacos psicodélicos con fines medicinales, en lo que podría suponer un cambio de paradigma en el uso de estas drogas.

Se trata de la ibogaína, que permanece clasificada como sustancia ilegal de ‘alto riesgo’ bajo la categoría más restrictiva del gobierno federal.

Pero el gobierno de Trump dio pasos concretos para flexibilizar las restricciones y promover la investigación de su uso con fines médicos.

La administración republicana buscará así aprobar el uso de esta droga y otras para casos de depresión severa y trastorno de estrés postraumático.

“Esta orden garantizará que las personas que sufren síntomas debilitantes finalmente puedan tener la oportunidad de recuperar sus vidas”, afirmó Trump en el decreto, donde sostuvo que esta innovación permitirá “acelerar drásticamente” el acceso a posibles tratamientos.

ARCHIVO - Un vendedor guarda en una bolsa unos hongos psicodélicos en una tienda de cannabis (AP Foto/Richard Vogel, Archivo) Richard Vogel - AP

El anuncio se produjo luego de que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y otros funcionarios hubieran prometido que facilitarían el acceso médico a estos compuestos.

Se trata además de un tema que cuenta con el respaldo de ambos partidos en Estados Unidos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) planea emitir la próxima semana autorizaciones prioritarias para tres psicodélicos, lo que permitiría reducir los tiempos de revisión de meses a semanas si cumplen con los criterios establecidos.

Los riesgos

De todos modos, los expertos advirtieron sobre los riesgos del uso de estas drogas. La ibogaína, por ejemplo, puede provocar arritmias graves.

Actualmente, ningún psicodélico está aprobado en Estados Unidos, aunque varios -como la psilocibina, el MDMA y el LSD- se encuentran en estudio para el tratamiento de trastornos mentales.

Con información de ANSA