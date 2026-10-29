Roberto Piazza, amigo del argentino desaparecido en el tren accidentado en España: “Fue atendido, pero no se sabe dónde está”

La noticia de la colisión de dos trenes de alta velocidad este miércoles en Toledo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, conmocionó al mundo entero. Entre las al menos 69 víctimas fatales confirmadas hasta el momento se encuentra una mujer sanjuanina, mientras que las autoridades y allegados buscan intensamente a otro ciudadano argentino de 51 años, Agustín Randazzo, —amigo íntimo del diseñador Roberto Piazza— que viajaba en el tren y cuyo paradero aún se desconoce.

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Agustín Randazzo vive en España desde 2002 y realizaba el trayecto habitual por motivos laborales desde Madrid con destino a Sevilla cuando el tren de alta velocidad en el que viajaba impactó contra otra formación de la empresa Iryo.

Agustín Randazzo de 51 años permanece desaparecido

En diálogo con LA NACION, Piazza expresó su profunda conmoción e incertidumbre tras enterarse del trágico siniestro. Según indicó el diseñador, la situación dio un giro desconcertante en las últimas horas: a pesar de que los registros oficiales indican que el argentino fue atendido este miércoles 28 de octubre por personal médico, su paradero actual es un misterio. “Agustín fue atendido ayer por alguien, pero no está ni en Toledo ni en Madrid”, aseguró Piazza a este medio.

A su vez, comentó que se baraja la posibilidad de que haya sido trasladado —junto con otros 45 heridos— a centros de salud de localidades cercanas, como Castilla-La Mancha. “Lo atendieron, sí, pero no se sabe si está internado en el hospital de algún pueblo o murió, no se sabe. Es rarísimo. Está desaparecido, pero fue atendido”, expresó con angustia.

Durante la mañana de este jueves, Piazza también dialogó con LN+, donde se refirió a su amistad con Randazzo. “Es una persona maravillosa. Un tipo muy joven”, comentó con la voz entrecortada. Además, añadió detalles: “Estaba en el vagón 8. Sobre el accidente... para ser que salió despedido”.

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