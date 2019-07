Protestas para pedir la renuncia del gobernador Ricardo Rossello en San Juan, Puerto Rico Fuente: Reuters - Crédito: Marco Bello

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2019 • 14:24

SAN JUAN.- "Hay que darle el ejemplo al mundo, a las pasadas y futuras generaciones (...) Hay que salir todos los días a la calle, hay que seguir manifestándose, no hay que darle la espalda al pueblo", así anunció una pausa en su carrera la estrella latina de trap, Bad Bunny , quien luego de terminar su gira en España viajará a Puerto Rico , su país natal, para unirse a las protestas que tomaron desde la semana pasada las calles de San Juan, para pedir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, tras la filtración de un polémico chat de carácter sexista y homófobo.

"No tengo ahora corazón ni mente para hacer música", agregó el cantante puertorriqueño en el video que subió a su cuenta de Instagram.

Bad Bunny anunció una pausa en su carrera para unirse a las manifestaciones en Puerto Rico que exigen la renuncia del gobernador Ricardo Roselló 03:10

Video

Pero Bad Bunny no es el único artista comprometido con la causa. Grandes nombres como Ricky Martin , Daddy Yankee , René Pérez, conocido como Residente, y el actor Benicio del Toro, levantaron sus voces y exigieron la renuncia inmediata de Rosselló, cuyo gobierno además se vio envuelto en un escándalo de corrupción que incluye contratos por valor de más de US$17 millones. El hashtag #RickyRenuncia ya se hizo viral en redes sociales.

A pesar de la exposición que recibió la crisis institucional que atraviesa Puerto Rico en los medios nacionales e internacionales, Rosselló dijo ayer, un día antes de la esperada marcha en la capital que no renunciaría al cargo, aunque intento reducir el descontento prometiendo que no se presentará a la reelección ni seguirá al frente de su partido político, partidario de convertir al territorio en un estado de Estados Unidos .

En un video subido a Facebook, Rosselló reconoció la libertad de la gente para expresarse. También dijo que estaba deseando defenderse contra un juicio político, una posibilidad que sopesa la legislatura del territorio estadounidense.

"Los he escuchado", dijo en el breve video. "He cometido errores y me he disculpado".

El mensaje enviado por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tras las protestas 03:52

Video

Sus declaraciones solo causaron más indignación entre sus críticos, que llevan más de una semana protagonizando manifestaciones callejeras. Hoy es el décimo día consecutivo de protestas, y se han convocado más para esta semana. El centro comercial más grande de la isla, Plaza de las Américas, cerró antes de la marcha, al igual que otras docenas de comercios.

Protestas para pedir la renuncia del gobernador Ricardo Rossello en San Juan, Puerto Rico Fuente: Reuters - Crédito: Marco Bello

"Ricardo Rosselló no solamente eres cínico, también eres maquiavélico. Lo único que acabas de hacer con ese mensaje que acabas de dar es jugar con la salud mental de los puertorriqueños. Yo le exigo a los presidentes del poder legislativo de la isla que comiencen con el proceso de residenciamiento", dijo furioso Ricky Martin en un video que publicó ayer en su cuenta de Instagram, quien viajó hoy a Puerto Rico para sumarse a la manifestación y pidió el apoyo total del pueblo.

Ricky Martin exigió al poder legislativo que comience con el proceso de residenciamiento 00:50

Video

Los Premios de la Juventud 2019, celebrados el pasado jueves en Miami , tuvieron un matiz político debido a las palabras de Daddy Yankee y otros cantantes de reaggeton que aprovecharon la oportunidad para hablar sobre la crisis institucional en Puerto Rico.

La antesala de la edición número 16 de la entrega de los premios inició con un mensaje en tarima de los presentadores Clarissa Molina y Borja Voces con un "abrazo y apoyo para todo el pueblo de Puerto Rico".

Daniel El Travieso abrió las presentaciones con un abrigo que tenía escrito "Ricky renuncia". Al recibir el premio de "Creadores y Comediantes", lo dedicó a su público de Puerto Rico y le envió a Rosselló una metáfora de su situación.

"Papito cuando tú estás con una novia y la novia no quiere estar contigo tú se supone que te vayas. Por favor Ricky de corazón, para de hacernos sufrir. De humano a humano, de joven a adulto, para de hacernos sufrir", dijo.

Raymond Ayala, la estrella puertorriqueña del reaggeton conocido mundialmente como Daddy Yankee, agregó que el pueblo está cansado del maltrato e invitó a seguir manifestándose. "Exige tu derecho, pero con inteligencia. Estamos heridos, pero con inteligencia. Vamos para adelante Puerto Rico", agregó.

El cantante había escrito previamente en su cuenta de Twitter un mensaje dirigido al pueblo de su país natal: "Puerto Rico, antes de ser artista soy puertorriqueño. Mi corazón sufre por los acontecimientos de mi país, y mi voz se une a la de todos aquellos que más que una explicación, exigen un cambio. Ante la adversidad, siempre está la oportunidad de cambio y de reflexión. La transparencia tiene que ser parte de nuestra cultura para combatir la corrupción".

Pero si alguien se ha mostrado especialmente comprometido con la situación de su país es Residente, el artista que se hizo famoso por ser la voz del grupo Calle 13. El cantante subió una serie de vídeos a Instagram con más artistas como Ñengo Flow, Noriel y Brytiago que exigen la renuncia del gobernador; y luego, mostró la represión de la seguridad puertorriqueña al contrarrestar una de la marchas. Además, Residente, junto a Bad Bunny, crearon una canción apenas unas horas antes de la manifestación con un nombre que no podría ser más reivindicativo: "Afilando los cuchillos".

El revuelo por la filtración del chat traspasó las fronteras del mundo de la música. El actor Benicio del Toro, también nacido en Puerto Rico, estuvo presente la semana pasada en el paso desde el Capitolio hasta la Fortaleza en San Juan, donde vive Rosselló.

Agencias AFP y AP