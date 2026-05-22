Trump dice que enviará 5000 soldados a Polonia y genera confusión sobre la presencia militar de Estados Unidos en Europa

WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, volvió a sacudir a sus aliados europeos este jueves al anunciar el envío de otros 5000 soldados a Polonia, apenas semanas después de que su gobierno anticipara una reducción similar de la presencia militar estadounidense en Europa. La decisión, atravesada por la creciente decepción de la Casa Blanca con algunos socios de la OTAN por lo que considera una contribución insuficiente a la defensa común y un apoyo limitado a la guerra con Irán, profundizó la confusión dentro de la alianza.

El gobierno norteamericano había indicado que recortaría en alrededor de 5000 efectivos su despliegue en el continente, y funcionarios estadounidenses confirmaron entonces que unos 4000 militares ya no serían enviados a Polonia.

Trump habla durante un acto en el Salón Oval de la Casa Blanca, el 21 de mayo de 2026, en Washington Jacquelyn Martin - AP

“Tras la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el orgullo de respaldar, y dada nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará otros 5000 soldados a Polonia”, escribió Trump.

La iniciativa fue recibida con alivio por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y por el canciller polaco, pero también expuso la falta de coordinación entre Washington y sus aliados. Los ministros de Relaciones Exteriores de la alianza se reunirán este viernes en la ciudad sueca de Helsingborg, donde buscarán aclaraciones del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, sobre los últimos movimientos de tropas ordenados por la Casa Blanca.

Captura de pantalla de la publicación de Trump

“Esto es confuso, de hecho, y no siempre es fácil orientarse”, admitió la canciller sueca, Maria Malmer Stenergard.

Algunos ministros europeos ya daban por descontada una reducción de tropas estadounidenses, en un momento en que Washington concentra cada vez más recursos en Medio Oriente, China y el Pacífico, mientras Europa intenta reforzar sus propias capacidades defensivas. Trump y el Pentágono habían anticipado en las últimas semanas la salida de al menos 5000 soldados de Alemania, después de que el canciller Friedrich Merz dijera que Estados Unidos estaba siendo “humillado” por el liderazgo iraní y cuestionara la falta de una estrategia clara en la guerra. A principios de mes, Trump incluso había dicho ante periodistas que iría “mucho más allá de un recorte de 5000”.

Hasta la semana pasada, unos 4000 soldados de la 2ª Brigada Blindada de Combate de la 1ª División de Caballería ya no estaban en camino hacia Polonia. La agencia AP informó que la cancelación del despliegue formaba parte de un esfuerzo por cumplir la orden de Trump de reducir el número de tropas en Europa. También se suspendió el traslado a Alemania de personal entrenado para operar misiles de largo alcance.

Soldados maniobran vehículos militares blindados de transporte de personal Lazar 3M mientras participan en el ejercicio militar conjunto “OTAN-Serbia” en un campo de entrenamiento cerca de Bujanovac SASA DJORDJEVIC - AFP

La decisión había provocado críticas de legisladores demócratas y republicanos, que advirtieron que enviaba una señal equivocada tanto a los aliados como al presidente ruso, Vladimir Putin, en plena guerra en Ucrania. El republicano Don Bacon dijo que funcionarios polacos habían sido “tomados por sorpresa” y calificó la medida de “reprobable”.

This is good news for Poland and our Baltic allies. I’m glad the President reversed the SecDef decision to withdraw the Brigade from Poland. Poland walks the talk and deserves our close partnership. pic.twitter.com/PmZhW3ohCl — Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) May 21, 2026

El Pentágono intentó matizar el alcance de la decisión y habló de “un retraso temporal” en el despliegue hacia Polonia, país al que describió como “un aliado modelo de Estados Unidos”. Sin embargo, la explicación no disipó las dudas. No estaba claro si la brigada retomaría finalmente su despliegue, si se sumarían nuevas fuerzas o si el recorte se aplicaría en otro país europeo.

Funcionarios de defensa estadounidenses también expresaron desconcierto ante el nuevo anuncio de Trump. “Pasamos buena parte de las últimas dos semanas reaccionando al primer anuncio. Tampoco sabemos qué significa esto”, dijo uno de ellos bajo condición de anonimato.

Cumbre en Suecia

El anuncio coincidió con el viaje de Rubio a Suecia para reunirse con sus pares de la OTAN. “Las opiniones del presidente, y por decirlo francamente, su decepción con algunos de nuestros aliados de la OTAN y su respuesta a nuestras operaciones en Medio Oriente, están bien documentadas. Son algo por lo que se deberá responder”, declaró Rubio antes del encuentro. “Pero eso no se solucionará ni se abordará hoy”, agregó.

La ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, y Rubio firman una declaración de intención en Helsingborg, Suecia, el 22 de mayo de 2026 Johan Nilsson - TT News Agency

El secretario de Estado dijo además que la cumbre de Ankara, prevista para julio, “probablemente será una de las más importantes cumbres de líderes en la historia de la OTAN”. La cita estará marcada por la presión de Trump para que los europeos aumenten el gasto en Defensa y por el impacto de la guerra con Irán sobre la cohesión de la alianza.

Fuentes diplomáticas aseguran que se preparan acuerdos armamentísticos para demostrarle a Trump que Europa está respondiendo a sus exigencias. Pero, más allá de esa carrera por complacer a Washington, crece entre los europeos la convicción de que deberán valerse cada vez más por sí mismos.

At the NATO Foreign Ministers' Meeting in Sweden. Thankful for our great allies who've met their commitments to defense spending, proving that alliances are partnerships, not one way streets. pic.twitter.com/hlMJobBSGM — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 22, 2026

“Ahora que Estados Unidos está reevaluando su nivel de compromiso y presencia en Europa dentro de la alianza, es precisamente la oportunidad para europeizar la OTAN”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

Agencias AP y AFP