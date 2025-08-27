Rusia avanza hacia una nueva región de Ucrania mientras se estancan los esfuerzos de paz

KIEV, Ucrania.- Con el objetivo de consolidar su dominio en su guerra de desgaste que ya lleva más de tres años, las fuerzas invasoras de Rusia avanzaron a una octava región de Ucrania, reconoció un funcionario militar ucraniano el miércoles, mientras los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos siguen empantanados.

Algunas tropas rusas entrado en las aldeas de Novoheorhiivka y Zaporizke, en la región oriental de Dnipropetrovsk, un importante centro industrial ucraniano junto a la región de Donetsk, donde se han producido feroces combates, dijo Victor Trehubov, vocero de las fuerzas terrestres locales.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó a principios de este mes que sus fuerzas habían tomado las dos aldeas.

Pero los rusos no se han atrincherado ni construyeron fortificaciones allí, y los combates continúan en las aldeas, dijo Trehubov.

Las tropas ucranianas se encuentran bajo una gran presión mientras intentan contener al ejército ruso, que es mayor que el suyo. Los analistas militares afirman que no hay indicios de un colapso inminente de las defensas ucranianas y señalan que las fuerzas rusas no han podido tomar ciudades importantes, pero su lento avance por las zonas rurales mantiene a Ucrania bajo presión.

La línea del frente, donde han muerto decenas de miles de soldados de ambos bandos, se extiende a lo largo de aproximadamente 1000 kilómetros del este y sureste de Ucrania, fronterizos con Rusia. Las fuerzas rusas ya están en las regiones de Sumy, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson y Nikolaev.

Una trinchera ucraniana en la región de Donetsk Iryna Rybakova� - Ukrainian 93rd Mechanized brigad�

Rusia se apoderó ilegalmente de la península de Crimea de en marzo de 2014, y ya ocupa aproximadamente una quinta parte de Ucrania.

Los líderes occidentales acusaron al presidente ruso, Vladimir Putin, de demorar los esfuerzos de paz y de evitar negociaciones serias mientras las tropas rusas avanzan más en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se irritó el martes ante la demora de Putin en una propuesta estadounidense para entablar conversaciones de paz directas con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Trump declaró el viernes que espera decidir los próximos pasos en dos semanas si no se programan conversaciones directas.

Ucrania aceptó las propuestas de Estados Unidos para una cumbre con Putin y un alto el fuego.

Zelensky afirmó este miércoles que a estas alturas Rusia sólo ha dado “señales negativas” en cuanto al posible fin del conflicto y parece ya evidente que “no van a cumplir las promesas que hizo a Estados Unidos”, por lo que sólo cabe responder desde la comunidad internacional con más “presión”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el enviado especial estadounidense a Kiev, Keith Kellogg. PRESIDENTE VOLODIMIR ZELENSKI EN� - PRESIDENTE VOLODIMIR ZELENSKI EN�

También indicó que varios miembros de su equipo se reunirán el viernes en Nueva York con representantes de la administración Trump, en el marco de los esfuerzos para poner fin a la guerra con Rusia.

Rusia también se ha opuesto a los planes de Estados Unidos y Occidente de establecer garantías de seguridad de posguerra para Ucrania, que teme otra invasión rusa en el futuro incluso si se alcanza un acuerdo de paz ahora.

Las posibles garantías de seguridad que están elaborando las autoridades occidentales podrían incluir el despliegue de tropas europeas en Ucrania. Sin embargo, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, reiteró el miércoles que Moscú no aceptaría soldados de países miembros de la OTAN.

Ucrania intenta interrumpir el esfuerzo bélico de Rusia atacando infraestructuras tras la línea del frente con drones de largo alcance.

Las estaciones de servicio se han quedado sin combustible en algunas regiones de Rusia después de que aviones no tripulados ucranianos atacaron refinerías y otra infraestructura petrolera en las últimas semanas, lo que ha provocado largas filas de conductores rusos en los surtidores y llevó a las autoridades a racionar o suspender la venta de combustible.

Mientras tanto, Rusia continúa su campaña para paralizar el suministro energético de Ucrania antes del crudo invierno destruyendo la red eléctrica con repetidos ataques.

El Ministerio de Energía de Ucrania informó el miércoles que Rusia atacó la infraestructura energética y de gas en seis regiones del país.

Agencias AP y AFP