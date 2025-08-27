Qué pasó en Minneapolis

Durante la mañana del miércoles 27 de agosto, un tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación en Minneapolis provocó muertos y dejó a varios heridos. El atacante también falleció, aparentemente por una herida de bala autoinfligida. El incidente ocurrió en la primera semana de clases y conmocionó a la comunidad de Minneapolis.

El tiroteo en la Escuela Católica de Minneapolis

El incidente ocurrió el miércoles alrededor de las 8:45, poco después de una misa escolar que se celebró a las 8:15. Fuentes federales indicaron que el atacante vestía de negro y portaba una pistola, un revólver y un rifle.

El tiroteo provocó la muerte de dos niños de 8 y 10 años Bruce Kluckhohn� - FR170893 AP�

Debido al ataque dos niños y el agresor murieron y 17 personas resultaron heridas. Las autoridades locales confirmaron que el tirador fue “contenido” y ya no representa una “amenaza activa” para la comunidad.

Las víctimas del tiroteo

Las víctimas fatales fueron dos niños de 8 y 10 años. Entre los heridos, 15 serían menores de edad, trasladados al hospital Children’s Minnesota y a otro centro médico cercano. Igualmente, el saldo definitivo de víctimas aún no se confirmó hasta el momento.

El atacante, cuya identidad no fue revelada, murió en la Escuela Católica de la Anunciación tras el tiroteo Mark Vancleave� - AP�

Las medidas de las autoridades

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó el hecho de “horrible” y expresó su solidaridad con los estudiantes y docentes. “Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases fue empañada por este horrible acto de violencia”, escribió en X.

Tim Walz, gobernador de Minnesota, lamentó el tiroteo y expresó su solidaridad con la comunidad educativa (Fuente: X @GovTimWalz)

Por otro lado, el presidente Donald Trump escribió en Truth Social que fue “completamente informado sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota”. “El FBI respondió rápidamente y se encuentra en el lugar. La Casa Blanca seguirá de cerca esta terrible situación. Por favor, únanse a mí para orar por todos los involucrados”, expresó en la publicación.

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, se refirió al tiroteo en Minneapolis y ofreció sus oraciones a las víctimas (Fuente: Truth @realDonaldTrump)

En el lugar se desplegaron la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la policía estatal y agentes federales, en un amplio operativo de seguridad y asistencia. Varias agencias, incluido el FBI, la patrulla estatal y la policía de Minneapolis, se presentaron en el lugar del hecho.

La Escuela Católica de la Anunciación

La institución está ubicada junto a una iglesia en el sur de la ciudad de la región Medio Oeste del país. Las imágenes mostraron a padres recogiendo a sus hijos pequeños de la escuela, en medio de un operativo de emergencia. Una persona presente en la escuela, contactada por teléfono, dijo a AFP: “Estamos sacando a nuestros niños del edificio”.

Padres consternados retiran a sus hijos de la Escuela Católica de la Anunciación tras el tiroteo Richard Tsong-Taatarii - Star Tribune

La escuela, fundada en 1923, recibe alumnos desde preescolar hasta octavo grado y había programado una misa para toda la comunidad educativa la mañana del miércoles.

Otros episodios violentos en la ciudad

La comunidad de Minneapolis enfrenta una ola de violencia. El tiroteo en la escuela católica se suma a otros incidentes recientes, como el ataque frente a una escuela secundaria el martes, que dejó un muerto y seis heridos, y la muerte de otras dos personas en hechos aislados ese mismo día. Las autoridades investigan estos sucesos mientras la ciudad intenta recuperarse del impacto.

