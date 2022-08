Rusia: cargaba combustible, encendió un cigarrillo y se le prendió fuego el auto

Un video captó el momento en el que el auto de un hombre se prendió fuego en Rusia mientras cargaba combustible en una estación de servicio. El conductor prendió un cigarrillo que entró en contacto con la nafta y desencadenó un incendio que fue controlado por los operarios.

Las imágenes, que se volvieron virales en las últimas horas y fueron compartidas por NextaTV, el medio más popular de europa del este, tienen como protagonista a un hombre que decidió estacionar y cargar combustible en su vehículo en la ciudad Chelyabinsk. Ajeno al peligro que significaba, procedió a prenderse un cigarrillo mientras se posaba sobre un lateral de su auto, muy cerca del punto por donde ingresaba el combustible.

Rusia: cargaba nafta, encendió un cigarrilo y se le prendió fuego el auto

En ese instante, una chispa de su encendedor hizo contacto con la nafta, lo que produjo que enseguida las llamas se esparcieran por la gasolinera y alcanzaran la rueda derecha trasera del auto.

Ante la insólita situación, el hombre decidió subirse al vehículo y escapar, aún con una rueda prendida fuego. Acto seguido, uno de los operarios de la estación se aproximó, pese al riesgo de explosión, para controlar las llamas con un extintor.

Por suerte, la maniobra no pasó a mayores, no hubo heridos y no requirió de la intervención de los bomberos.

Hecho similar en Brasil

Hace unas semanas, un hecho similar ocurrió en Brasil cuando un hombre murió como consecuencia de la explosión del tanque de gas de su auto mientras cargaba GNC en una estación de servicio de Río de Janeiro. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el conductor, de 67 años, se aproxima a la parte trasera para abrir el baúl y es derribado por la explosión.

El hecho tuvo lugar el martes 26 en una estación de servicio del barrio São Francisco Xavier, en la zona norte de Río de Janeiro. Allí un hombre identificado como Mario Magalhaes da Penha esperaba que se termine de completar la carga de su vehículo junto a los surtidores de la gasolinera.

Paró a cargar gas y explotó su auto en una estación de servicio de Rio de Janeiro

Mario caminó junto al auto hacia la parte trasera. Acto seguido abrió el baúl y en ese instante ocurre la explosión que lo lanza por el aire -alrededor de seis metros para atrás-. Junto a él, una mujer que aguardaba la finalización de la carga, es también afectada por la explosión.

Un día después se dio a conocer que el hombre falleció en la madrugada del miércoles mientras era atendido en el hospital tras ser ingresado en un grave estado con diferentes politraumatismos en el cuerpo y la cabeza, según informó el medio local G1. La mujer se encuentra fuera de peligro.