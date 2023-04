Rusia condenó a 25 años de prisión a uno de los más acérrimos opositores de Putin

Приговор Владимиру Кара-Мурзе огласят 17 апреля в 11:00 в Мосгорсуде. Во время прений прокурор потребовал 25 лет колонии.



The verdict for Vladimir Kara-Murza will be announced at 11:00 a.m. on April 17, 2023. The prosecutor demanded a 25-year prison sentence.#FreeKaraMurza pic.twitter.com/LFkbYyVyzs