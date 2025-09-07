Rusia lanzó un poderoso ataque contra Kiev con más de 800 drones y 13 misiles: hay dos muertos y 17 heridos

Rusia atacó Kiev con una una poderosa oleada de más de 800 drones y 13 misiles durante la madrugada del domingo y provocó la muerte de al menos dos personas, además de 17 heridos. El ataque, que se da en medio del intento por avanzar en las negociaciones de paz, alcanzó a distintos puntos de la capital ucraniana, entre ellos la sede de gobierno, que alberga las oficinas de los ministros del gabinete de Volodimir Zelensky.

“Esta noche, Rusia llevó a cabo otro ataque masivo contra Ucrania. Sí, por primera vez, el edificio gubernamental, el tejado y los pisos superiores resultaron dañados debido a un ataque enemigo”, expresó en un mensaje difundido en Telegram, la primera ministra de Ucrania y jefe del consejo de ministros, Yulia Sviridenko, cuyas oficinas están en el mencionado edificio gubernamental.

El Ejército de Rusia bombardeó la capital ucraniana, provocando un incendio en la sede del gobierno

El bombardeo dejó un saldo de al menos dos fallecidos y 17 heridos, entre ellos una mujer embarazada. Siete de las personas afectadas debieron ser hospitalizadas debido a la gravedad de sus lesiones, en tanto que otras recibieron atención médica en el lugar.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, precisó que las víctimas mortales son una joven y un niño de menos de un año, ambos residentes en el distrito de Svyatoshyn. En tanto, el jefe de la Administración Militar de la ciudad, Timur Tkachenko, confirmó el incendio en el edificio gubernamental y la intervención de equipos de bomberos para controlar las llamas.

Los servicios de bomberos y rescatistas trabajan en la zona para atender a los afectados y acabar con los focos de fuego

"El mundo debe responder a esta destrucción no solo con palabras, sino con hechos. Necesitamos reforzar la presión de las sanciones, principalmente contra el petróleo y el gas rusos. Necesitamos nuevas restricciones que afecten a la maquinaria militar del Kremlin”, añadió Sviridenko que lidera el consejo de ministros ucranianos, según informó The Guardian.

En la sede de gobierno, un misil alcanzó uno de los pisos superiores, lo que provocó la destrucción de una serie de habitaciones y oficinas. A través de diferentes imágenes que enseguida circularon por redes sociales, se pudo observar una columna de humo que se elevaba hacia el cielo, dado que el impacto desató un incendio. Un helicóptero de los servicios de emergencia ucranianos lanzó agua para apagar la llamas.

Humo en Kiev tras el bombardeo ruso

La ofensiva se extendió a diferentes barrios de la ciudad y alcanzó también varios edificios residenciales. Los bombardeos generaron derrumbes parciales y afectaron a vehículos estacionados en las calles, lo que aumentó el riesgo de nuevos incendios. Los equipos de emergencia trabajaron durante la madrugada en la remoción de escombros, el rescate de vecinos atrapados y la extinción de los múltiples focos de incendio provocados por los impactos.

“Las unidades de la fuerza aérea detectaron y siguieron 818 vehículos de ataque aéreo”, indicó la fuerza aérea tras el ataque, en tanto destacaron que las defensas aéreas derribaron o neutralizaron 747 drones y cuatro misiles más.

Los daños en el interior de los pasillos de la sede de gobierno de Ucrania

A última hora del sábado, el alcalde Klitschko ya había advertido sobre la inminencia de un ataque aéreo y pidió a los habitantes de la capital mantenerse en refugios. “Activada otra vez la defensa antiaérea de la ciudad”, señaló en su mensaje en redes sociales, al tiempo que exhortó a extremar las medidas de precaución.

En paralelo, el jefe de la región rusa de Voronezh, Alexander Gusev, aseguró que las fuerzas ucranianas lanzaron drones contra su territorio. Según informó, seis aparatos fueron interceptados, aunque el desprendimiento de restos causó heridas a un hombre.

El ataque del domingo es el segundo ataque masivo de drones y misiles rusos contra Kiev en el lapso de dos semanas, mientras las esperanzas de conversaciones de paz se desvanecen.

Una mujer reacciona frente a un edificio alcanzado por un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el 7 de septiembre del 2025. (AP foto/Evgeniy Maloletka) Evgeniy Maloletka - AP

El ataque se produce después de que líderes europeos presionaran al líder ruso Vladímir Putin para que trabajara en poner fin a la guerra, después de que 26 aliados de Ucrania se comprometieran a desplegar tropas como una “fuerza de seguridad” para el país una vez que terminen los combates.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky expresó que está listo para reunirse con Putin para negociar un acuerdo de paz, e instó al presidente estadounidense Donald Trump a imponer sanciones severas a Rusia para presionarla a poner fin a la guerra.

Con información AFP, AP y DPA