Rusia presione a Ucrania a aceptar sus condiciones en el inicio de una segunda ronda de conversaciones en Abu Dhabi

ABU DHABI.– Los negociadores ucranianos y rusos iniciaron el miércoles en Abu Dhabi una segunda ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en los esfuerzos para poner fin al mayor conflicto europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Durante el último año, el gobierno de Donald Trump ha presionado tanto a Kiev como a Moscú para que lleguen a un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero ambas partes siguen muy alejadas en puntos clave a pesar de varias rondas de conversaciones con responsables estadounidenses.

Moscú exigió este miércoles a Kiev que acepte sus condiciones para poner fin a la guerra (que ya lleva cuatro años) o, de lo contrario, advirtió que continuará con la invasión, al iniciarse en Abu Dhabi una nueva ronda de negociaciones con la participación de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Las conversaciones, mediadas por Estados Unidos, constituyen el último intento dentro de un frenesí diplomático que hasta ahora no ha logrado detener el conflicto, desatado tras la invasión rusa de febrero de 2022.

Banderas de Emiratos Árabes Unidos ondean en Abu Dhabi GIUSEPPE CACACE� - AFP�

La guerra se ha convertido en el enfrentamiento más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos, millones de desplazados y vastas zonas del este y el sur de Ucrania devastadas.

La retórica inflexible del Kremlin, sumada a un masivo bombardeo de drones y misiles rusos previo a las conversaciones —que dañó la red eléctrica ucraniana y dejó sin luz ni calefacción a miles de personas en medio de temperaturas bajo cero— amenazó con empañar cualquier avance en la capital emiratí.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky, derecha, posa con su homólogo estadounidense Donald Trump Alex Brandon - AP

“Nuestra postura es bien conocida”, declaró el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, al inicio de las conversaciones. “Hasta que el régimen de Kiev tome las decisiones adecuadas, la operación militar especial continúa”, añadió, utilizando el término oficial ruso para referirse a la ofensiva.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó el martes que los ataques rusos contra el sistema energético del país “confirman que la actitud en Moscú no ha cambiado: siguen apostando por la guerra y la destrucción de Ucrania y no se toman la diplomacia en serio”.

“El trabajo de nuestro equipo negociador se ajustará en consecuencia”, agregó, sin dar más detalles.

Gente cobijada en una estación de trenes subterráneos utilizada como refugio antibombas durante un ataque de drones rusos en Kiev, Ucrania Alex Babenko - AP

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su colega ruso, Vladimir Putin, había “cumplido su palabra” al prometer durante una semana no atacar la capital ni instalaciones energéticas críticas.

“Es mucho tiempo, ya saben, una semana; aceptaremos cualquier cosa, porque hace muchísimo frío allí”, dijo Trump el martes. “Quiero que ponga fin a la guerra”, añadió en referencia a Putin. Consultado sobre si le decepcionaba que el mandatario ruso no hubiera extendido la pausa, respondió: “Me gustaría que lo hiciera”.

Una mujer camina por una calle de Abu Dhabi GIUSEPPE CACACE� - AFP�

El territorio, eje del desacuerdo

El principal punto de fricción en las conversaciones es el futuro del territorio en el este de Ucrania. Moscú exige que Kiev retire sus tropas de amplias zonas del Donbás, incluidas ciudades fuertemente fortificadas y ricas en recursos naturales, como condición previa para cualquier acuerdo.

Rusia también reclama el reconocimiento internacional de la soberanía sobre los territorios anexados durante la invasión.

Una mujer camina por un puente sobre el río Moscova, con el Kremlin al fondo, en el centro de Moscú HECTOR RETAMAL� - AFP�

Kiev, por su parte, sostiene que el conflicto debería congelarse en la actual línea del frente y rechaza una retirada unilateral. El principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, confirmó el miércoles que las conversaciones comenzaron en formato trilateral.

Trump envió a Witkoff y a Kushner para intentar acercar posiciones. Umerov es considerado un negociador hábil, descrito por sus colegas como un “prodigio” diplomático. Del lado ruso participa Igor Kostyukov, director de inteligencia militar y oficial naval de carrera sancionado por Occidente por su papel en la invasión.

Rusia ocupa actualmente alrededor del 20% del territorio ucraniano, aunque Kiev mantiene el control de aproximadamente una quinta parte de la región de Donetsk. Al ritmo actual del avance ruso, Moscú necesitaría otros 18 meses para conquistarla por completo, pero las zonas aún bajo control ucraniano incluyen centros urbanos fuertemente fortificados.

Ucrania advirtió que cualquier cesión territorial envalentonaría a Moscú y sostiene que no firmará un acuerdo que no disuada futuras invasiones. Rusia también reivindica como propias las regiones de Lugansk, Kherson y Zaporiyia, y controla franjas de territorio en al menos otras tres regiones del este.

Un militar ucraniano posa para un fotógrafo en la región de Donetsk, Ucrania Iryna Rybakova - Ukrainian 93rd Mechanized brigade

En el frente, las fuerzas rusas han acumulado avances a un elevado costo humano, con la esperanza de imponerse por desgaste al ejército ucraniano.

El martes, ataques rusos en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, dejaron tres muertos —entre ellos dos adolescentes— y al menos 12 heridos, informó el gobernador regional, Ivan Fedorov, en Telegram.

Un ataque con drones durante la noche también mató a dos hombres en la región de Dnipropetrovsk, según indicó Mykola Lukashuk, jefe de la administración regional, en la misma plataforma.

Agencias ANSA y Reuters