Rusia presione a Ucrania a aceptar sus condiciones en el inicio de una segunda ronda de conversaciones en Abu Dhabi
En la nueva ronda de conversaciones en Abu Dhabi, el Kremlin exigió la retirada ucraniana de amplias zonas del este como condición para cualquier acuerdo, mientras los combates y los bombardeos continúan y Estados Unidos intenta mediar entre ambas partes
- 5 minutos de lectura'
ABU DHABI.– Los negociadores ucranianos y rusos iniciaron el miércoles en Abu Dhabi una segunda ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en los esfuerzos para poner fin al mayor conflicto europeo desde la Segunda Guerra Mundial.
Durante el último año, el gobierno de Donald Trump ha presionado tanto a Kiev como a Moscú para que lleguen a un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero ambas partes siguen muy alejadas en puntos clave a pesar de varias rondas de conversaciones con responsables estadounidenses.
Moscú exigió este miércoles a Kiev que acepte sus condiciones para poner fin a la guerra (que ya lleva cuatro años) o, de lo contrario, advirtió que continuará con la invasión, al iniciarse en Abu Dhabi una nueva ronda de negociaciones con la participación de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.
Las conversaciones, mediadas por Estados Unidos, constituyen el último intento dentro de un frenesí diplomático que hasta ahora no ha logrado detener el conflicto, desatado tras la invasión rusa de febrero de 2022.
La guerra se ha convertido en el enfrentamiento más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos, millones de desplazados y vastas zonas del este y el sur de Ucrania devastadas.
La retórica inflexible del Kremlin, sumada a un masivo bombardeo de drones y misiles rusos previo a las conversaciones —que dañó la red eléctrica ucraniana y dejó sin luz ni calefacción a miles de personas en medio de temperaturas bajo cero— amenazó con empañar cualquier avance en la capital emiratí.
“Nuestra postura es bien conocida”, declaró el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, al inicio de las conversaciones. “Hasta que el régimen de Kiev tome las decisiones adecuadas, la operación militar especial continúa”, añadió, utilizando el término oficial ruso para referirse a la ofensiva.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó el martes que los ataques rusos contra el sistema energético del país “confirman que la actitud en Moscú no ha cambiado: siguen apostando por la guerra y la destrucción de Ucrania y no se toman la diplomacia en serio”.
“El trabajo de nuestro equipo negociador se ajustará en consecuencia”, agregó, sin dar más detalles.
Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su colega ruso, Vladimir Putin, había “cumplido su palabra” al prometer durante una semana no atacar la capital ni instalaciones energéticas críticas.
“Es mucho tiempo, ya saben, una semana; aceptaremos cualquier cosa, porque hace muchísimo frío allí”, dijo Trump el martes. “Quiero que ponga fin a la guerra”, añadió en referencia a Putin. Consultado sobre si le decepcionaba que el mandatario ruso no hubiera extendido la pausa, respondió: “Me gustaría que lo hiciera”.
El territorio, eje del desacuerdo
El principal punto de fricción en las conversaciones es el futuro del territorio en el este de Ucrania. Moscú exige que Kiev retire sus tropas de amplias zonas del Donbás, incluidas ciudades fuertemente fortificadas y ricas en recursos naturales, como condición previa para cualquier acuerdo.
Rusia también reclama el reconocimiento internacional de la soberanía sobre los territorios anexados durante la invasión.
Kiev, por su parte, sostiene que el conflicto debería congelarse en la actual línea del frente y rechaza una retirada unilateral. El principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, confirmó el miércoles que las conversaciones comenzaron en formato trilateral.
Trump envió a Witkoff y a Kushner para intentar acercar posiciones. Umerov es considerado un negociador hábil, descrito por sus colegas como un “prodigio” diplomático. Del lado ruso participa Igor Kostyukov, director de inteligencia militar y oficial naval de carrera sancionado por Occidente por su papel en la invasión.
Rusia ocupa actualmente alrededor del 20% del territorio ucraniano, aunque Kiev mantiene el control de aproximadamente una quinta parte de la región de Donetsk. Al ritmo actual del avance ruso, Moscú necesitaría otros 18 meses para conquistarla por completo, pero las zonas aún bajo control ucraniano incluyen centros urbanos fuertemente fortificados.
Ucrania advirtió que cualquier cesión territorial envalentonaría a Moscú y sostiene que no firmará un acuerdo que no disuada futuras invasiones. Rusia también reivindica como propias las regiones de Lugansk, Kherson y Zaporiyia, y controla franjas de territorio en al menos otras tres regiones del este.
En el frente, las fuerzas rusas han acumulado avances a un elevado costo humano, con la esperanza de imponerse por desgaste al ejército ucraniano.
El martes, ataques rusos en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, dejaron tres muertos —entre ellos dos adolescentes— y al menos 12 heridos, informó el gobernador regional, Ivan Fedorov, en Telegram.
Un ataque con drones durante la noche también mató a dos hombres en la región de Dnipropetrovsk, según indicó Mykola Lukashuk, jefe de la administración regional, en la misma plataforma.
Agencias ANSA y Reuters
Otras noticias de Guerra en Ucrania
Frío extremo. Rusia lanza su mayor ataque del año contra la red eléctrica de Ucrania horas antes de sentarse a negociar
Hasta el domingo. Por pedido de Trump, Putin acepta suspender los ataques a Ucrania en medio de una ola de frío
Misterio en Milán. Investigan como posible asesinato la muerte de un banquero ucraniano que cayó por la ventana
- 1
“Sos invisible, no existís”: cómo es la vida de los millones de personas que no tienen certificado de nacimiento
- 2
Elon Musk reaccionó con dureza tras una iniciativa de Pedro Sanchez para regular las redes sociales
- 3
A un mes de la captura de Maduro: en Venezuela los cambios parecen avanzar rápido, ¿pero es posible la caída del régimen?
- 4
Estados Unidos: detuvieron al exmarido de Jill Biden por el asesinato de su esposa