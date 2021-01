El crítico de Putin aseguró que Moscú es su casa y que no teme regresar Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de enero de 2021 • 08:40

BERLÍN.- El crítico del Kremlin Alexei Navalny, instalado en Alemania desde hace unos meses luego de descomponerse en medio de un vuelo tras haber ingerido veneno, tiene previsto volver hoy a su casa en Rusia pese a las versiones que aseguran que ni bien pise el suelo de su país será arrestado por las fuerzas de seguridad del gobierno, señalado de estar detrás del intento de asesinato.

Navalny, de 44 años, anunció el miércoles su regreso a través de un post en redes sociales y horas atrás lo reformó al escribir una emotiva despedida para todos los alemanes que estuvieron a su lado durante este tiempo. "Sobre Alemania y los alemanes" se titula el mensaje y luego asegura que durante los cinco meses que estuvo allí se sorprendió porque la imagen estereotipado que se tiene de los ciudadanos nada tiene que ver con la realidad.

"Son personas realmente agradables con un gran sentido del humor, que siempre tratan de ayudar. Doctores y enfermeras. Fisioterapeutas y policías. Los vecinos que nos llamaron para tomar una copa y los que nos alquilaron. Políticos y abogados. Vendedores en tiendas. Periodistas. Fiscales que me interrogaron a petición de Rusia. Entrenadores. Maestros de escuela. E incluso, una vez, el canciller. Tuve un círculo social bastante amplio. Y solo puedo dar las gracias a todos", escribió.

El activista, que acusa al Kremlin de su intoxicación, afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, intentaba ahora impedir que volviera a casa con nuevos procesos legales. Sin embargo desde el gobierno negaron en varias ocasiones estar implicados en el envenenamiento del líder opositor.

Pero el Servicio Penitenciario Federal, o FSIN, advirtió a finales de diciembre a Navalny de que podría ir a prisión si no se presentaba de inmediato en su oficina, según los términos de una condena y libertad condicional en suspenso que recibió en 2014 por cargos de malversación y lavado de dinero. Y como Navalny no fue porque no estaba en el país, el servicio anunció el jueves pasado que había emitido una orden de arresto. De hecho también solicitó a una corte en Moscú que convierta la sentencia en suspenso de 3 años y medio en una real, por lo que dijo estar "obligado a tomar todas las medidas necesarias para detener a Navalny pendiente del fallo de la corte".

El activista afirma que los cargos tenían motivaciones políticas, y el Tribunal Europeo para los Derechos Humanos calificó su condena de ilegítima.

Tras el anuncio de su regreso más de 2000 personas anunciaron en Facebook que irán a recibirlo pero la Justicia advirtió de los riesgos de participar en un "acontecimiento público" no autorizado en el aeropuerto de Vnukovo. Varios activistas que iban a viajar a Moscú desde San Petersburgo para reunirse con el opositor fueron detenidos por la Policía antes de salir, según los medios de comunicación.

El aeropuerto declaró que no autorizará a la prensa a trabajar en la terminal debido a la pandemia de coronavirus. Videos publicados en las redes sociales mostraron a la policía antidisturbios ante el edificio

Se espera que arribe al país en un vuelo low-cost de la aerolínea Pobeda.

El crítico de Putin aseguró que Moscú es su casa y que no teme regresar Crédito: Instagram

El envenenamiento

Navalny entró en coma el 20 de agosto cuando viajaba en un vuelo interno de Siberia a Moscú. Dos días después fue trasladado de un hospital en Siberia a un hospital de Berlín. Laboratorios en Alemania, Francia y Suecia, así como análisis de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, establecieron que había estado expuesto a Novichok, un agente nervioso desarrollado en la antigua Unión Soviética.

Las autoridades rusas insistieron en que los médicos que atendieron a Navalny en Siberia antes de su traslado no encontraron restos del veneno y exigieron a las autoridades alemanas que ofrecieran pruebas del envenenamiento. Rusia se negó a iniciar una pesquisa penal alegando falta de pruebas.

En este marco Navalny publicó el mes pasado la grabación de una llamada telefónica que hizo a un hombre al que describió como supuesto miembro de un grupo de agentes del Servicio Federal de Seguridad, o FSB, que lo envenenó de forma deliberada en agosto y después trató de ocultarlo. El FSB dijo que la grabación era falsa.

Pese a que la prensa nacional lo ignora prácticamente, ni está representado en el Parlamento ni es elegible, Navalny sigue siendo la principal voz de la oposición en parte gracias a su canal de YouTube que cuenta con 4,8 millones de abonados y a su organización, el Fondo de Lucha contra la Corrupción, que denuncia la corrupción de las élites.

Agencias AP y AFP

Conforme a los criterios de Más información