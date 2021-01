El Kremlin advierte que Navalny será arrestado en cuanto pise suelo ruso

Alexéi Navalny, opositor ruso al régimen de Vladimir Putin Crédito: Instagram

MOSCÚ.- Las autoridades rusas informaron hoy que el opositor ruso al régimen de Vladimir Putin, Alexei Navalny, será arresto ni bien ingrese a Rusia por haber incumplido su detención condicional, tras su recuperación en Alemania de un intento de asesinato con envenenamiento. Su regresó sería el 17 de enero, según informó Navalny

Fuentes del Servicio Penitenciario Federal expresaron que prevé "tomar todas las acciones para retener a Navalny hasta la decisión del tribunal de sustituir la suspensión de la pena con una sentencia propiamente dicha". El hombre, de 44 años y uno de los mayores críticos de Putin, es acusado de "flagrantes violaciones" del régimen de detención condicional y por haber incumplido "sistemática y repetidamente las condiciones del período de prueba".

"En particular, al menos seis veces no se presentó para los controles", expresó el Servicio Penitenciario. Remarcó que el opositor fue advertido sobre "la posibilidad de anular la sentencia condicional y sustituirla por una real" y agregó que entre agosto y diciembre, cuando estuvo hospitalizado en Alemania, Nalvany "no compareció". Si bien la entidad afirmó que se tuvo en cuenta su hospitalización, una vez que Nalvany obtuvo el alta en septiembre, tampoco acudió a los controles.

Navalny anunció el domingo pasado que regresaría a Rusia luego de cinco meses. El opositor llegó a Alemania en agosto tras caer gravemente enfermo durante un vuelo. Su situación de salud fue crítica. Tras su recuperación, tres laboratorios europeos concluyeron que había sido envenenado con una sustancia neurotóxica de tipo Novichok, concebida por soviéticos con fines militares. Sin embargo, las autoridades rusas negaron cualquier implicación en el incidente.

"Nunca fue cuestión de volver o no volver porque nunca me fui (voluntariamente). Terminé en Alemania en cuidados intensivos por una razón: trataron de matarme", escribió Navalny en Instagram. "Rusia es mi país, Moscú mi ciudad y la extraño", agregó.

