El crítico de Putin aseguró que Moscú es su casa y que no teme regresar Crédito: Instagram

MOSCÚ.- El opositor ruso Alexei Navalny confirmó hoy desde Alemania, donde se recupera tras el intento de asesinato con veneno del que fue víctima, que el domingo 17 de enero regresará a Moscú. El hombre, de 44 años, uno de los principales críticos del presidente Vladimir Putin, anunció su decisión incluso pese a los riesgos legales que podrían llevarlo a la cárcel.

Navalny llegó a Alemania en agosto tras caer gravemente enfermo durante un vuelo, en lo que Occidente calificó como un intento de asesinato con el agente neurotóxico Novichok. Las autoridades rusas, sin embargo, niegan cualquier implicación en el incidente.

"Nunca fue cuestión de volver o no volver porque nunca me fui (voluntariamente). Terminé en Alemania en cuidados intensivos por una razón: trataron de matarme", escribió Navalny en Instagram. "Los sirvientes [del presidente Vladimir Putin] están actuando como siempre, fabricando nuevos casos criminales contra mí. Pero no estoy interesado en lo que me van a hacer. Rusia es mi país, Moscú es mi ciudad y la extraño", agregó.

"He sobrevivido. Y ahora Putin, que dio la orden de asesinarme (...), dice a sus servidores que hagan todo lo posible para que no vuelva", dijo el activista y además indicó que había recuperado casi por completo su salud.

La noticia de su vuelta llegó un día después de que se conociera que las autoridades rusas habían pedido a un tribunal que lo encarcelara por, supuestamente, haber infringido los términos de una sentencia suspendida. Navalny afirma que tras esa condena solo hay intereses políticos.

En este contexto, el Servicio Federal de Prisiones de Rusia le ordenó el mes pasado que volviera inmediatamente. Sin embargo Navalny y sus aliados acusaron al gobierno de tratar de asustarlo para que no regrese antes de las elecciones parlamentarias que se celebrarán en septiembre.

Por su parte el Kremlin indicó que Navalny es libre de regresar a Rusia en cualquier momento, como cualquier otro ciudadano ruso e insiste en que no tiene vínculos con lo ocurrido. De hecho, semanas atrás Putin aseguró que si el Kremlin hubiera querido envenenar a Navalny, habría completado la tarea. "Si hubiera habido tal deseo, se habría hecho'', dijo entonces.

El incidente

Navalny, militante anticorrupción y enemigo declarado del gobierno, se sintió mal en un avión, cuando regresaba a Moscú de un viaje en Siberia. Ante esta situación, el vuelo realizó un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Omsk, donde el activista estuvo hospitalizado unas 48 horas antes de ser evacuado Alemania en estado de coma.

Semanas después logró recuperarse y tres laboratorios europeos concluyeron que había sido envenenado por una sustancia neurotóxica de tipo Novichok, concebida por los expertos soviéticos con fines militares.

Estos resultados fueron confirmados por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y una investigación de varios medios señaló como responsables del envenenamiento a los servicios especiales rusos.

Agencias Reuters y AFP

