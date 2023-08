escuchar

KIEV.- Cuando a Ruslan Spirin, representante especial de Ucrania para América Latina, alguien le pregunta por qué, después de casi un año y medio de una guerra catastrófica, nadie habla de eventuales negociaciones de paz, él suele responder con una metáfora. “Si algún vecino borracho entra a tu casa con un cuchillo, mata a tus hijos, viola a tu mujer, ocupa algunos cuartos y luego de repente los vecinos te gritan ‘hay mucho ruido, dejá todo así como está, no molestes más’ ¿qué harías?”, pregunta Spirin, diplomático de carrera que fue embajador en diversos países latinoamericanos por lo que habla perfecto español. “Entonces les decimos a los países que si quieren ayudar a establecer la paz, una paz justa, que utilicen toda su influencia para presionar a la persona que sí puede hacer algo, de un momento a otro, para reestablecerla: es decir, que presionen a Vladimir Putin, que podría darle la orden a sus tropas de retirarse de nuestro país soberano. Así de fácil”, agrega Spirin, chasqueando los dedos.

23/02/2023 El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (c), y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (1d), a su llegada al Palacio Mariinski, a 23 de febrero de 2023, en Kiev (Ucrania). Pedro Sánchez ha visitado hoy las huellas que ha dejado la guerra en las localidades de Bucha e Irpin, situadas en las afueras de Kiev, durante el viaje que ha llevado a cabo hoy a Ucrania. Este es su segundo viaje a Ucrania en menos de un año y justo el día previo a que se cumpla el primer aniversario del comienzo de la invasión rusa, iniciada el 24 de febrero de 2022. POLITICA David Melero - Europa Press

Como hizo recientemente en una entrevista con medios latinoamericanos el presidente, Volodimir Zelensky, Spirin confirmó que su país busca organizar una cumbre entre el primer mandatario ucraniano y sus pares de América Latina para poder explicar su fórmula de paz de diez puntos. La cumbre podría darse en Kiev, en la Argentina o en cualquier otro país de la región abierto a esta idea, indicó Spirin, en una entrevista con LA NACION en la que reiteró el interés de Ucrania en nuestra región, en algunos casos influenciada por una propaganda rusa muy fuerte.

-¿Cree que puede haber un acercamiento entre los países latinoamericanos y Ucrania?

-Estoy seguro de que sí, aunque es claro que no puede cambiar todo de un día para el otro. Siempre hemos sentido que esta región, que es muy importante para todo el mundo, no puede no ser importante para Ucrania. En la Argentina hay 450.000 personas con raíces ucranianas. Y es importante que comprendan que con esta agresión rusa todo el mundo sufre porque se ha roto todo el sistema de seguridad nuclear, energética, ecológica, alimentaria. Nadie en el mundo puedo estar seguro, tranquilo, porque un loco puede oprimir un botoncito rojo de las armas nucleares. Un país amenaza a todo el mundo y Ucrania sirve ahora como un escudo en contra de esa amenaza global. Estamos defendiendo no solamente a nuestras familias, nuestros hogares, nuestras tierras, sino que estamos defendiendo a toda Europa en contra de esta agresión rusa y a todo el mundo de un país que pretende cambiar el orden mundial, desestabilizando la situación y violando todos los principios básicos de la Carta de la ONU.

-¿Los líderes latinoamericanos no son conscientes de lo que está pasando acá?

-Hay diversas razones. Algunos países por tradición o legislación no pueden enviar ayuda militar. Otros sí pueden hacerlo, pero son “esclavos” de Rusia, como Cuba, Venezuela y alguno más. Tienen compromisos previos con Rusia, reciben armas de Rusia o dinero, Rusia les perdona sus deudas millonarias y por esos compromisos están obligados a apoyar a Rusia en la ONU u otros foros. No puedo decir que el pueblo de esos países quiere apoyar a Rusia: todos somos seres humanos que queremos vivir en paz y por eso nadie puede apoyar la guerra. Pero algunos gobiernos simplemente no tienen otra opción. Algunos, tal vez, están mal informados porque la propaganda rusa es muy fuerte en América Latina. Hay canales rusos de televisión que están transmitiendo su desinformación y propaganda en español y ellos saben manipular muy bien los cerebros humanos. Están haciéndolo desde la revolución bolchevique, son expertos en cómo manipular los cerebros de su propia gente y, también, de los extranjeros.

-¿Fue digerido el hecho de que Alberto Fernández el 3 de febrero de 2022, veinte días antes del comienzo de la invasión a gran escala rusa, estuvo en el Kremlin con Putin a quien le ofreció que Argentina fuera la puerta de Rusia en América Latina? ¿Eso se superó, se olvidó?

-Es que antes de la guerra, la misma Rusia, el mismo Putin, declaraba a todo el mundo, que no pretendía comenzar una guerra en Ucrania. Como siempre ha mentido, podía mentir ante la Argentina y ante todo el mundo, abiertamente. Entonces es claro que todos podían caer en esa trampa de Putin.

Ruslan Spirin, representante especial de Ucrania para América latina

-¿Es imposible pensar en un acuerdo de paz donde Rusia se retira al 100% del territorio ucraniano y Ucrania asegure dejar de lado la posibilidad de sumarse a la OTAN?

-Estamos buscando la paz más que nadie. Aquí en Ucrania, durante la Segunda Guerra Mundial, todo el territorio fue ocupado por los nazis fascistas, luego lo hemos recuperado, hemos expulsado a todos los enemigos y vamos a hacerlo esta vez también. Ahora seguramente necesitamos la paz como nadie, pero ahora estamos hablando de una paz justa: que se retiren las tropas rusas de nuestro territorio, primeramente y que se establezca la paz. Pero cuando termine, cuando expulsemos a todas las tropas rusas del territorio de Ucrania ¿qué va a suceder? ¿Estamos seguros de que los rusos no van a acumular más fuerzas y no van a atacar a Ucrania de nuevo? Ahora Putin busca negociaciones porque entiende que está perdiendo en el campo de batalla, el ejército ruso tiene 30 veces más soldados que los ucranianos y no puede defender esos territorios ocupados. Y con nuestra contraofensiva ya hemos liberado a más de 200 kilómetros cuadrados. Ellos entienden que están perdiendo en el campo de batalla y seguro que necesitan descansar, recuperar, acumular armas, por eso necesitan negociaciones y luego atacar de nuevo. ¿Cómo podemos garantizar que no van a atacar de nuevo? ¿Firmando un memorándum con Rusia una vez más? ¿En serio, señores, van a creer una vez más a Rusia? Nadie cree: ni el papel vale un documento firmado por Rusia, así que, para tener garantías, necesitamos ser parte de algo más fuerte, de lo que Rusia tiene miedo y eso sería la OTAN. La OTAN ya dio señales claras de que Ucrania se va a convertir en un miembro de la OTAN, no para atacar Rusia, sino para proteger la paz.

-¿Piensa que es verosímil que los rusos se retiren de los territorios ocupados y de Crimea?

-Seguro, no tienen otra opción. El punto es que a Putin no le importa su gente: está formado con la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando su país perdió a 23 millones de habitantes. Ahora perdió, al momento, 250.000 personas. Una cifra que, comparada con esos 23 millones ¡para Putin no es nada! La vida humana en Rusia no vale nada y por eso pueden enviar más y más gente hasta que no cambie la perspectiva en Rusia, donde la población vive bajo un régimen de puro miedo.

Activistas despliegan una enorme bandera rusa para conmemorar el noveno aniversario de la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea, en San Petersburgo, Rusia, el 18 de marzo de 2023. (Foto AP /Dmitri Lovetsky)

-¿Cuánto puede durar esta guerra, teniendo en cuenta que en el mundo ya se siente cierta fatiga y las elecciones en Estados Unidos? ¿Y hasta qué punto los aliados de Ucrania quieren realmente que colapse Rusia? ¿Por qué, si no, no le dan a Ucrania los aviones de combate?

-No soy Nostradamus para prever cuánto tiempo va a durar esto, pero estoy seguro de que los aliados han declarado muchas veces y muy claramente que van a apoyar a Ucrania hasta la victoria. No hay otra opción, dur lo que dure. Todos queremos que la guerra sea lo más breve posible, pero no es posible hacerlo de un día para otro porque Rusia ha puesto más de 200.000 kilómetros cuadrados de minas. Sólo para desminar necesitamos tiempo y por cierto hemos pedidos a todos los gobiernos que no pueden ayudarnos con armas, que nos ayuden con equipos para desminar, sistemas médicos o lo que sea. ¿Cuándo va a terminar esto? No lo sé. Si hubiéramos sido miembros de la OTAN antes, Rusia no se habría atrevido a ocupar nuestro territorio. Si hubiéramos recibido antes la cantidad de armas que hemos recibido en un año, los habríamos podido expulsar de una vez en dos semanas. Pero la burocracia de los países funciona lentamente. Y más lentamente nos llegan las armas, más tiempo ellos tienen para construir infraestructura defensiva en toda la línea del frente que es de unos 1800 kilómetros. Y lo que nos hace falta realmente para cumplir con esta tarea son los aviones de combate, porque no puedes avanzar solamente con los tanques, y artillería de larga distancia. Si el mundo quiere que Ucrania gane más rápido, nos debe mandar esas armas.

-Esa era mi pregunta: ¿el mundo quiere que Ucrania gane rápido?

-Todos quieren defender los principios básicos de la ONU, los principios de la convivencia internacional.

-Hay quien cree que peor podría ser un escenario con una Rusia derrotada, colapsada...

-Siempre hay varias opiniones, pero es muy claro que un país agresivo atacó a otro soberano, que un país rompió las reglas internacionales y otro está defendiendo su tierra.