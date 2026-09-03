Sánchez niega que Marruecos haya estado detrás de la invasión de migrantes en Ceuta: “No hay pruebas”

MADRID.- El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, rechazó el jueves las insinuaciones de que las autoridades marroquíes ayudaron a orquestar el cruce masivo de migrantes desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, mientras aumenta la presión al Ejecutivo por su gestión de la crisis.

En su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez respondió a las supuestas afirmaciones recogidas en un informe policial que apuntaban a que la entrada de más de 70.000 personas en Ceuta no fue un fenómeno migratorio espontáneo, sino una operación planificada destinada a desbordar los controles fronterizos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, observa tras pronunciar un discurso ante el Congreso de los Diputados sobre la gestión del Gobierno en la situación del enclave español de Ceuta, en el norte de África, tras la llegada masiva de migrantes, en la Cámara Baja del Parlamento en Madrid, el 3 de septiembre de 2026. THOMAS COEX - AFP

“Puedo garantizarles que ninguna institución- ni el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional- ha entregado al gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara este episodio. Ninguna”, dijo Sánchez a los legisladores.

En la víspera, miles de personas participaron en protestas en ciudades de todo el país contra la crisis humanitaria en Ceuta, en las que exigieron soluciones y la dimisión de Sánchez.

En Madrid, las autoridades indicaron que acudieron unos 50.000 manifestantes. Además, hubo una participación significativa en Barcelona, Valencia y Sevilla. El diario español El País informó que la policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos en la capital para dispersar a la multitud.

Un manifestante sostiene una pancarta que se burla del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con el lema "Se busca por traición", durante una protesta un mes después de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, frente al Parlamento español en Madrid, el 2 de septiembre de 2026. THOMAS COEX - AFP

A finales de julio, unos 72.000 migrantes llegaron nadando a Ceuta, un territorio español en en el norte de África con apenas 84.000 residentes. La mayoría regresó a Marruecos o fue devuelta al otro lado de la frontera en cuestión de días. Alrededor de 5000, entre los que hay 1200 menores, continúan en la ciudad. El gobierno español afirmó que 141 personas murieron intentando entrar a la ciudad.

A principios de esta semana, la prensa española reportó que un informe policial habría destacado la supuesta permisividad de las fuerzas de seguridad marroquíes en el incidente, pero funcionarios españoles negaron que el documento hubiera culpado a Rabat.

El gobierno de Sánchez ha evitado sistemáticamente las críticas a Marruecos. El presidente español destacó la cooperación de Marruecos en la repatriación de la mayoría de los migrantes en los días posteriores a la oleada.

No obstante, Sánchez condenó los comentarios de dos ministros marroquíes que cuestionaron la soberanía de Ceuta y Melilla, el otro territorio de España en el norte de África. Su gobierno convocó al embajador de Marruecos en Madrid por esas declaraciones “inaceptables”, indicó.

Manifestantes portan banderas españolas y una pancarta que se burla del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el lema "Entrada libre, por aquí", durante una protesta un mes después de la llegada masiva de migrantes a Ceuta el 2 de septiembre de 2026, Día de Ceuta. ANTONIO SEMPERE - AFP

La gendarmería marroquí sí permitió que se produjeran cruces durante un período clave de 10 horas el 30 de julio, cuando las llegadas de migrantes alcanzaron su punto álgido, señaló Sánchez. Las autoridades españolas aún no han determinado si esto se debió a la inacción o a la incapacidad para contener la afluencia, añadió el mandatario.

Sánchez aseveró que su gobierno publicará informes clave sobre la irrupción fronteriza, la más letal que se recuerda, pero no precisó cuándo se harán públicos ni qué incluirá.

Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europa con África. El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, reiteró públicamente el mes pasado las reivindicaciones de ‌soberanía de Rabat sobre ambas ciudades.

Una residente observa desde su ventana a los migrantes que esperan en la acera antes de ser registrados en el distrito de Loma Colmenar de Ceuta el 31 de agosto de 2026 ANTONIO SEMPERE - AFP

El informe policial, encargado por un juez de la Audiencia Nacional el mes pasado y al que ha tenido acceso Reuters, alega que las fuerzas de seguridad marroquíes se desplegaron inicialmente en menor número de lo habitual cerca de la frontera y no intentaron seriamente dispersar a la multitud.

Algunos agentes marroquíes uniformados indicaban cómo llegar al punto de cruce a los migrantes, mientras que otras personas no identificadas parecían guiar o supervisar el flujo de personas, según el informe. El reporte no identificaba a agentes concretos ni aportaba pruebas verificadas de forma independiente sobre las órdenes de las autoridades marroquíes.

El informe citó a algunos migrantes que, en entrevistas, afirmaron haber recibido indicaciones de las fuerzas de seguridad marroquíes para cruzar la frontera.

Agentes de la Policía Nacional española observan a migrantes esperando en la acera antes de ser registrados en el distrito de Loma Colmenar de Ceuta el 31 de agosto de 2026. ANTONIO SEMPERE - AFP

“La respuesta policial en Marruecos a la movilización y entrada masiva de inmigrantes a Ceuta ha sido cuando menos de total permisividad, no registrándose ninguna tentativa seria de tratar de reducir, dispersar o alejar a la masa de personas del perímetro fronterizo”, señaló el reporte.

Las autoridades de Marruecos negaron cualquier tipo de permisividad, achacando el cruce a los traficantes de personas, a la mala interpretación de una sentencia judicial española que parecía abrir una laguna jurídica para las llegadas por mar, y al uso de las redes sociales para difundir información sobre un cruce masivo.

La tensión sigue siendo alta en el territorio de 80.000 habitantes desde que decenas de miles de personas cruzaron a Ceuta desde Marruecos durante varios días en julio, lo que provocó una alerta migratoria en toda Europa. ANTONIO SEMPERE - AFP

El ministro de Justicia, Ouahbi, dijo a la cadena Al Arabiya el 22 de agosto que las autoridades marroquíes no ‌intentaron detener a las personas que se dirigían hacia Ceuta para evitar un ​derramamiento de sangre, pero que gestionaron la crisis “con sensatez y cabeza fría”.

El informe policial indicaba que las redes de tráfico de personas en Marruecos podían movilizar un máximo de unos 300 migrantes al día, sin tener la capacidad para orquestar un evento de tales dimensiones.

Agencias AP, AFP y Reuters