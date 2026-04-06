Este viernes de Semana Santa, una de las montañas rusas que hay en el Parque de la Costa, más precisamente la llamada “El Desafío”, sufrió un desperfecto técnico que obligó al tren a paralizarse en medio del juego y dejó a varias personas colgadas arriba durante varios minutos. Un joven viralizó el hecho en las redes sociales.

“Durante el ascenso, el sistema de elevación presentó una falla, por lo que la formación quedó automáticamente inmovilizada mediante un mecanismo de seguridad diseñado para prevenir cualquier tipo de incidente”, indicaron desde el Parque de la Costa, ubicado en el municipio bonaerense de Tigre, ante la consulta de LA NACION.

En El Parque De La Costa. Se Rompió Una Motaña Rusa Y Decenas De Personas Quedaron Colgando

Las fuentes consultadas sumaron que, ante esta situación, se activó el protocolo correspondiente, que incluye “la puesta en funcionamiento de la plataforma de evacuación incorporada en la atracción, especialmente diseñada para garantizar una evacuación segura de los pasajeros”. Desde la administración del parque de atracciones aseguraron que, actualmente, se están llevando a cabo las tareas necesarias para normalizar el sistema de elevación.

“Es importante mencionar que todos nuestros procedimientos de operación y mantenimiento cuentan con certificación anual bajo la norma ISO 9001:2015″, resaltaron.

El episodio fue registrado por al menos un testigo que publicó el hecho en sus redes sociales. En el video, el joven afirmó que un tramo de la cadena del juego “se soltó” delante de él. “Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba”, dijo en TikTok el usuario que difundió la imagen y luego puso en privado su perfil.

La respuesta del Parque de la Costa tras el incidente con una montaña rusa.

Una vez que el joven subió su filmación a sus redes, varias personas comentaron el registro, algunas de las cuales mencionaron supuestas falencias en los juegos. Una usuaria identificada como Ruth contó que la última vez que estuvo en ese sitio de entretenimientos —sin precisar la fecha— “a la montaña rusa roja se le habían volado unas ruedas”. “Estaba en la fila para subir y menos mal que había unas redes, porque empezaron a soltarse algunas cosas; si no, se hubiera caído en la cabeza de algunas de las personas. Parecía la película de Destino final”, agregó.

“Bueno, nos pasó algo similar, pero con las cadenas. Empezaron a volar pedazos para todos lados; nadie salió lastimado, por suerte, pero fue muy shockeante”, le contestó el joven que filmó lo ocurrido este viernes santo.

Subasta de parte del predio

Meses atrás, el Gobierno dispuso la subasta de una parte del terreno donde funciona el Parque de la Costa. A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se pondrá a la venta un predio de más de 51.000 metros cuadrados con salida al río Luján.

Una parte del terreno del Parque de la Costa será subastada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). www.argentina.gob.ar

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1328/2025 del Ministerio de Economía, que desafectó ese sector de su uso ferroviario. Aún no está definida la fecha en la que se llevará a cabo la venta de ese tramo del predio.