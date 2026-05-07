Shakira presentó Dai Dai, la canción del Mundial: mirá el adelanto

Shakira anunció el estreno de la canción del Mundial 2026, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá. Mediante un tráiler en Instagram, la cantante colombiana apareció junto a sus bailarines en el estadio Maracaná y entonó las primeras estrofas de este himno que pretende hacerse viral en todo el planeta. Su lanzamiento oficial será el 14 de mayo.

El posteo con el que Shakira anunció la canción oficial del Mundial 2026 (Fuente: Instagram/@shakira)

La espera terminó y la barranquillera se mostró orgullosa de ser la figura que representa al planeta en esta competencia de fútbol que enfrentará a 48 naciones. “Aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026. Llega el 14 de mayo”, escribió Shakira en el posteo que rápidamente se viralizó y provocó la reacción de miles de usuarios.

El vestuario, ritmo y baile recuerdan a “Waka waka” de 2010 y “La la la” de 2014, por lo que se interpretó como un gesto de la artista en su crecimiento a lo largo de estos años, siendo una de las cantantes que representó musicalmente a la Copa del Mundo.

El videoclip comienza con un enfoque a parte de las pelotas de los últimos Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y la triada 2026. En todas ellas se plasmó un logo, colores y símbolos culturales que homenajean a los países anfitriones.

El videoclip con la canción del Mundial se grabó en el estadio Maracaná de Brasil (Fuente: Instagram/@shakira)

Luego aparece Shakira en escena con el estadio Maracaná de fondo y ella se acerca hasta el medio. Mientras posee la pelota en la mano, se dispone a bailar entre un grupo de bailarines posicionados en forma de triángulo.

El ritmo es pegadizo y todos realizan movimientos corporales alegres y a la par que el ritmo de la música. En ese mismo tiempo, Shakira entona las primeras frases.

Mientras ella luce un atuendo con los colores de la bandera de Colombia, el resto de los bailarines también representan a los suyos. En total son 48 personas en el campo de juego y no es menor el detalle de quién lleva la camiseta del seleccionado argentino, ya que se posiciona al lado de la cantante.