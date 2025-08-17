Sebastián Solorza, el actor con síndrome de Down que aspira a ser candidato presidencial en Chile

SANTIAGO (AP).— Sebastián Solorza ya es una cara conocida en la pantalla entre los chilenos gracias a su papel protagónico en una exitosa serie policíaca. Ahora, este actor con síndrome de Down quiere romper moldes más allá de las pantallas: aspira a disputar las elecciones presidenciales de Chile, por lo que emprendió una misión para reunir los apoyos necesarios para que pueda presentarse como candidato independiente.

A los 43 años, Solorza busca juntar 35.000 firmas que le permitirían inscribirse y competir en los polarizados comicios que el país celebrará a finales de año, marcados hasta el momento por el pulso firme entre la extrema derecha y el comunismo.

Un Chile más inclusivo

“He pasado toda mi vida rompiendo prejuicios, como actor, como trabajador y como ciudadano”, sostuvo a mediados de julio al lanzar su precandidatura, la primera de que se tenga conocimiento a nivel de una contienda presidencial por parte de una persona con síndrome de Down dentro y fuera de Chile.

Entre los ensayos de obras de teatro y su trabajo diario en una empresa de construcción, donde auxilia en la organización y mantenimiento de la oficina, Solorza mantiene una apretada agenda que también incluye visitas al Congreso, charlas con parlamentarios y encuentros con los electores a fin de impulsar su candidatura.

“Quiero un Chile más inclusivo”, asegura en una entrevista con The Associated Press y añade: “Quiero postularme porque todos merecemos las mismas oportunidades”.

Ya sea en las calles de Huechuraba, una comuna en la zona norte de Santiago, o en las de Valparaíso, donde está el Parlamento, Solorza camina con pasos tranquilos, saludando a todos los que cruzan su ruta y se detiene pacientemente para sacarse fotos, hablar un rato con los transeúntes y recibir las muestras de cariño de parte de sus partidarios. “Suerte en la búsqueda de las firmas”, le decía un simpatizante a las puertas del Congreso la semana pasada. “Que sea la gente la que finalmente termine por elegir”, desea Solorza.

“Escucho con el corazón”

En unas elecciones tan polarizadas cuya campaña preliminar estuvo salpicada por los ataques mutuos entre los dos principales candidatos el ultraderechista José Antonio Kast y la comunista Jeannette Jara Solorza, Solorza afirma que su candidatura representaría un punto de equilibrio entre esos polos tan extremos.

Su condición, agrega, permite que traiga a la mesa un tono más moderado con características únicas. “Yo escucho con el corazón”, sostiene.

En caso de entrar en la contienda electoral, Solorza tiene claras las prioridades de un eventual gobierno: más inclusión, buena salud, mejor educación y más seguridad, la principal preocupación ciudadana en medio de la crisis de violencia sin precedentes que se adueñó de Chile hace unos años.

El precandidato busca visibilizar la condición genética del síndrome de Down. Instagram

Sin embargo, el precandidato -con más de 13.000 seguidores en la red social Instagram- matiza que más allá de llegar a la disputa, su postulación busca dar mayor visibilidad a las personas con síndrome de Down y diferentes capacidades. Y agrega, aunque no logre las firmas necesarias para convertirse en candidato presidencial -hasta el momento cosechó poco más de 600 de las 35.000 firmas necesarias- su incursión en la política ya es una realidad y se volvió un proyecto de largo plazo, ya que planea postularse como concejal o incluso como diputado en el futuro próximo.

Su posicionamiento político es una “muestra de apertura” para “alzar la voz de las personas con síndrome de Down” que ayudan a “derribar mitos y prejuicios que están muy arraigados en la sociedad”, valoró la directora de la Fundación Down Up, Carolina Gallardo.

“Detrás de esta candidatura hay muchas voces que quieren abrir paso a nuevos actores en la vía pública y la generación también de políticas públicas que respalden esas voces y necesidades”, destacó a AP. Para Solorza, el inminente debut político es solo un paso más en un sinfín de barreras superadas.

Solorza es también un reconocido actor en Chile. Instagram

Pasión por las artes

En la década de 1980, cuando nació, no existía tanto conocimiento sobre el síndrome de Down como en la actualidad, por lo que los primeros años fueron “muy oscuros”, relata a AP su mamá, Jenny Solorza, con quien vive. Los médicos jamás ofrecieron un diagnóstico claro para el pequeño, por lo que sus padres empezaron a buscar informaciones de forma independiente.

“En ese momento quisimos hacer lo mejor y siempre lo estimulamos mucho con la música. Entonces, Sebastián tiene una cultura musical muy amplia y así fue creciendo”, explica. Solorza siempre estudió en colegios especiales, donde más que aprender a leer o escribir pasó a desarrollar su pasión por las artes, alentado por la música y por su deseo de actuar. A los 18 años recibió una beca para integrar un taller de teatro y empezó a presentarse de forma regular en los escenarios y participar en programas televisivos.

Se alzó a la fama nacional como actor al interpretar a Tomy, un sospechoso de haber cometido un crimen brutal en la serie de misterio “Cromosoma 21”, que al segundo día de su estreno alcanzó el segundo lugar de lo más visto en Chile en Netflix y también acaparó la atención en países como Colombia, México, la Argentina y Uruguay.

La actuación igualmente le rindió el premio de actor revelación en los Premios Caleuche, uno de los más importantes de la industria cinematográfica chilena, en 2023. Así, Solorza asegura que las críticas que sus aspiraciones políticas atrajeron no le hacen temblar ni mucho menos palidecer. “Sé que mi postulación es incómoda para muchos, pero ser actor no es impedimento para cumplir esta importante misión”, sostiene.