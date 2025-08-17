Nueva York: al menos tres muertos y 11 heridos por un tiroteo en un restaurante en Brooklyn

Un violento tiroteo tuvo lugar durante la madrugada de este domingo en el barrio de Brooklyn, en Nueva York. Según informaron las autoridades esta mañana, el incidente ocurrió en un restaurante de Crown Heights y provocó, hasta el momento, tres víctimas fatales y más de una decena de heridos.

Tal como consignó NBC News, el restaurante Taste Of The City Lounge fue el escenario en donde ocurrió la tragedia, que actualmente es investigada por las autoridades para tratar de esclarecer los motivos de lo sucedido. La oficial de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, dijo en una conferencia de prensa que hubo varios tiradores involucrados pero que todavía no hay ninguna persona detenida.

En cuanto a las víctimas, se trata de un hombre de 27 años y otro de 35 años, mientras que la tercera persona es de edad desconocida. Los heridos fueron trasladados a hospitales locales con lesiones leves, añadió Tisch.

“Es algo terrible lo que sucedió esta mañana y vamos a investigar para determinar qué sucedió”, lamentó, mientras que detalló que los efectivos recuperaron 36 casquillos de bala en la zona, que permanece completamente cerrada al tránsito y bloqueada con cordones policiales.

Las imágenes del interior del restaurante en donde ocurrió el tiroteo.

Tisch añadió que la ciudad de Nueva York tiene “el menor número de incidentes y víctimas de tiroteos registrado en siete meses del año en la ciudad de Nueva York”, por lo que este caso es “una anomalía” y algo “terrible”. En tanto, la policía de Nueva York abrió una investigación sobre el tiroteo.

Todavía no hay detenidos por el tiroteo.

Tiroteo en Times Square

Un violento hecho similar tuvo lugar hace pocos días en otro barrio de la ciudad de Nueva York. En esta oportunidad, un adolescente de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas durante la madrugada en pleno Times Square, de acuerdo a lo que indicó la policía de la ciudad estadounidense.

El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles West 44th Street y 7th Avenue -uno de los puntos más turísticos y populares del mundo- alrededor de la 1.20 (hora local) tras una disputa, según informó un portavoz de la fuerza.

Respecto a las personas que fueron heridas, una joven de 18 años sufrió una lastimadura en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos en las extremidades inferiores. En este caso, no se reportaron heridos de gravedad ni muertos. Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban estables.