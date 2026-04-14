Es argentino, tiene 35 millones de seguidores y llegó a tocar con Daddy Yankee, pero dejó todo por la noticia que le cambió la vida

El mundo de las redes sociales parece tener lugar para todos, aunque depende de cada persona encontrar cuál es su público y explotarlo al máximo. Así fue el caso de Juan de Montreal, quien tuvo la posibilidad de trabajar y telonear a Daddy Yankee y hoy la vida lo encuentra en un lugar que no se imaginaba años atrás, antes del nacimiento de su hija Abril. En la actualidad, reúne más de 35 millones de seguidores entre todas sus cuentas y lo acompaña una historia de vida que emociona a su audiencia, ya que eligió dedicarse de lleno a la crianza de su pequeña para que pueda llevar adelante un día a día común y corriente como cualquier niña.

Juan tuvo que enfrentar el complicado embarazo de su esposa Walky Giménez, ya que durante el quinto mes de gestación recibió un pronóstico desalentador al enterarse que su bebé iba a nacer con síndrome de Down, motivo por el que los médicos les recomendaron abortar. Pese a la mala noticia, decidieron seguir adelante con el proceso y Abril llegó a este mundo con un derrame cerebral y de forma prematura en 2012, algo que determinó que permanezca un mes y medio conectada a una máquina del hospital. Actualmente, posee un tubo en su estómago para poder alimentarse con una sonda y tiene la parte derecha de su cuerpo está paralizada.

Juan de Montreal y Walky Giménez tuvieron a Abril en 2012 Gentileza Juan de Montreal

En diálogo con LA NACION, el músico dejó en claro que esta crianza le significó muchos cambios en su vida, como dejar temporalmente su carrera en los escenarios para dedicarse de lleno a su pequeña. Al respecto, aseguró que fue muy complicado, pero que no se arrepiente, ya que, afortunadamente, en las redes sociales consiguió un “crecimiento mucho más amplio, rápido y práctico”. A su vez, los ingresos comenzaron a llegar: “Se monetizó mucho mejor, la música del telonero paga centavos”. A su vez, aseguró que “es más fácil ser creador de contenido y hacer música que al revés”, por lo que no descarta su pronto regreso a los escenarios.

Con respecto al momento que se dio cuenta que su vida iba a cambiar para siempre, De Montreal resaltó: “El tema de mi hija me sensibilizó mucho la vida, era mucho más rígido”. Si bien en un principio no lo tenía tan claro, está contento de cómo se dieron las cosas y de la posibilidad que le da su trabajo de que su familia “entre en la ecuación” de las redes y sea parte de su contenido, algo que le “da un panorama de amplitud en lo que vaya a transmitir al público”.

Juan de Montreal compuso El Milagro de Vivir, una canción para Abril

La participación de Abril en sus videos fue muy natural, ya que la pequeña creció con su padre en ese rol, lo que le generó un interés auténtico por estar junto a él y se convirtió en la protagonista de su contenido. Su hija “se transforma” cuando se prende la cámara, algo fundamental para que pueda progresar. Si bien Juan admite que “la decisión fue un poco arriesgada" porque se expone al bullying -habitual en redes sociales-, lo ve como algo que suma en su desarrollo, por lo que aseguró que continuará haciéndolo.

Juan de Montreal mostró cómo inicia su día junto a Abril

Las enseñanzas de su hija

En este cambio de la música a las redes sociales, Juan de Montreal tuvo la posibilidad de crecer como persona. En este sentido, reconoció que Abril “le enseñó a parar, a ver los detalles”. “Hasta me enseña mucho a saludar cuando me voy, en el ritmo que llevamos a veces nos olvidamos”, explicó.

Y esto funciona de ambas partes, ya que la niña no es argentina y su único vínculo con nuestro país surge a partir de su padre, quien se encarga a diario de que ella sienta ese cariño especial por su tierra, hasta con una prueba de mate incluida. Si bien se le dificulta el aprendizaje del español por su complejo cuadro de salud, entiende lo que le dice su papá y le contesta en inglés. Pero eso no es lo único, sino que la cultura del fútbol está muy presente en su casa: “Sabe que papi ve fútbol, que ve a Boca, ahora está viendo la selección. ¡Ella es de Boca!”.

El fútbol argentino está presente en la vida de Juan y su hija Abril Captura Instagram (@juandemontreal)

Pero no todo es positivo, y menos en el universo digital actual donde mucha gente aprovecha para soltar todas sus malas energías al tener una “inmunidad” para criticar e insultar sin consecuencias: “Trato de no subir todos los videos con Abril. Muchas veces se me pasan algunas cosas y hay muchos comentarios sobre eso”. De igual manera, aseguró que su pequeña no entiende, aunque a él le afecta como padre. “Pasan por ahí para tirar su tierra, se van y no aparecen nunca más”, remarcó sobre los “haters”.

Su inminente regreso a la música

Si bien la actualidad lo encuentra con más de 35 millones de seguidores entre sus cuentas de TikTok, Facebook, Instagram y YouTube, Juan de Montreal no quiere que la música sea una faceta que quede en el olvido. “Nunca la descarto, estoy buscando el momento”, comenzó por explicar con respecto a su regreso.

Incluso reveló que ya tiene un proyecto en mente para su vuelta al ruedo: “Grabé canciones con artistas muy conocidos en Argentina y están en stand-by. Tengo dos temas hechos y son cumbias”. Y esto no fue lo único, sino que agregó que está en conversaciones con Karina La Princesita. “Tuvimos algunos encuentros para ir componiendo una canción”, agregó sobre esta posibilidad. También mencionó la chance de aprovechar el interés masivo por el fútbol en Miami tras la llegada de Messi y crear una cumbia dirigida a este público.

Además de sus temas en stand-by, De Montreal quiere colaborar con Karina La Princesita Instagram (@kariprinceoficial)

Su decisión de apuntar a la música argentina está ligada a su pasado en el país, algo que le marcó su vida en los Estados Unidos. “Soy de Villa Lugano, muy barrial, muy familiar. Hoy en día nos rodeamos de argentinos también, no perdí la esencia. Las culturas contagian, entonces decidí aferrarme a lo argentino de Miami y trato de no perder eso”, detalló sobre su argentinidad.

La responsabilidad ante los millones de seguidores

Ante este escenario masivo de seguidores en todas las redes, de Montreal recibe todo tipo de comentarios, pero algunos que le quedaron marcados para siempre. “Me llegaron dos o tres mensajes de personas que se iban a quitar la vida. Y viendo mis videos, el testimonio es que comenzaron a reírse un poco y les ayudó. El mensaje para esa gente es que se puede disfrutar y se pueden lograr las cosas en vida”, recordó junto con unas palabras de concientización.

Su contenido es mayormente humorístico, con muchas ideas vinculadas al fútbol

Por el lado de la responsabilidad comunicacional, afirmó que la única presión que tiene es la de mantenerse en la misma línea de contenido. Al ingresar en los detalles, explicó: “Tengo que ser muy cuidadoso con lo que subo y darle una doble revisión a lo que hago”. Incluso, mencionó un reclamo de una madre porque compartió una foto de un tatuaje que se había realizado.

A la hora de definirse, Juan aseguró estar contento con su decisión y mencionó que volvería a elegir hacer lo que hace: “Estoy agradecido de los golpes, cada etapa me enseñó muchísimo. Mi madurez se basa en haber fallado tantas veces, ya no tengo nada que perder porque ya perdí. Lo que logré no fue gratis”. Junto con esto, contó que ya lleva diez años dedicado a la creación de contenido y no se aburre, por el contrario, lo disfruta mucho. “Ahora voy a entrar a un reality y me va a costar horrores grabar contenido, entonces va a ser un desafío nuevo para mí”, reveló.

Su sorpresivo ingreso a un famoso reality show

De forma exclusiva con LA NACION, Juan de Montreal reveló: “Voy a ser el primer argentino en Planeta Alofoke”. Este reality se realiza en República Dominicana, comenzó el 13 de abril y se transmite tanto por YouTube como por Univisión. “Tengo mucho entusiasmo porque es el reality más visto de Centroamérica para arriba”, remarcó.

Así se anunciaba la primera transmisión en vivo de Planeta Alofoke 2026 YouTube (@Alofokeradioshow)

Con respecto a su objetivo en este programa, aseguró que hay mucha expectativa porque se trata de un programa “muy cultural”, donde él se plantea “llevar a Argentina en lo alto”. Incluso, una meta del creador Santiago Matías será ingresar al radar sudamericano, a quien Juan De Montreal describió como “un innovador”.

Para finalizar, mencionó que Planeta Alofoke no es como Gran Hermano en el sentido del encierro, sino que van a realizar “misiones en la calle como hace IShowSpeed”. Esto lo podrán cumplir gracias a las 20 mochilas de internet, que les brindará “mucho más panorama para crear contenido”.