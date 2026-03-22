Tiago Nunes asistió con su hijo a una rueda de prensa y dio un fuerte mensaje sobre el Síndrome de Down

Tiago Nunes, el entrenador brasileño de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, emocionó a todos. Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011 con el objetivo de generar conciencia pública sobre esta condición genética. A partir de esta jornada, el DT tomó una destacada decisión.

Tiago Nunes en el #DiaDelSindromeDeDown. @LDU_Oficial

Nunes presentó a su hijo Pedro, que tiene Síndrome de Down. El DT asistió con su hijo a la rueda de prensa luego del partido en el que la Liga venció 1-0 a Manta, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, por el campeonato ecuatoriano. Nunes decidió hacerlo así para tratar de crear conciencia y dar un fuerte mensaje.

“Hoy es un día especial para mucha gente, para mi familia. Es 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, yo soy un afortunado de tener un hijo maravilloso. ¿No, Pedro? ¿No? (Sonríe). Quiero aprovechar este momento para decir que hay miles y miles de familias que no tienen las mejores condiciones, las oportunidades para cuidar a sus hijos. Uno acaba descubriendo un mundo nuevo a partir de estas situaciones que aparecen en nuestras vidas. Hay muchas familias invisibles, gente que necesita apoyo y ayuda. Quiero marcar bastante el día de hoy. Es importante que todos tengamos la conciencia. Hay personas diferentes en el mundo, con características diferentes y que tenemos que respetar a todos incluir a todos. El mundo hoy está lleno de cosas difíciles, de guerras, de problemas... Y un poquito de amor marca la diferencia", expresó el técnico, con su hijo Pedro sentado en su regazo.

La rueda de prensa de Nunes, acompañado por su hijo

El DT Tiago Nunes y un momento hermoso

Y prosiguió: “Hablo esto por experiencia, por ser padre de un caso no típico y tengo la bendición de disfrutar de este niño maravilloso que está acá y que me cambió la vida de nuestra familia y la mirada que teníamos del mundo. Somos una familia que entiende que mejorar o empeorar son pequeños detalles, que un partido de fútbol es eso y hay cosas más importantes. Somos todos iguales. Quise compartir un poco de mi experiencia con ustedes”.

La elección del 21 de marzo (21/3) no es casual: hace referencia a la trisomía del par 21, es decir, la presencia de un cromosoma adicional en el par número 21 del mapa genético humano, que da origen al síndrome. Esta alteración puede generar diferencias en la capacidad intelectual y algunas características físicas distintivas. Cada persona con esta condición tiene habilidades, intereses y personalidades únicas.

Las medias distintas, parte de la campaña en el Día Mundial del Síndrome de Down @NayiGutierrez17

Una de las costumbres de esta efeméride es utilizar medias diferentes, especialmente si llaman la atención por sus colores y diseños. El significado de esta iniciativa impulsada por la Asociación Internacional del Síndrome de Down (DSI) se remonta al año 2015. Con el tiempo, empezó a contar con mayor participación y difusión por personalidades famosas.

En 2018 tomó mayor protagonismo gracias a Chloe Lennon, una niña británica quien compartió un mensaje en un video por redes sociales, en el que invitaba a las personas a sumarse a esta temática. De esta manera, la campaña de “medias desparejadas” busca celebrar las diferencias para enaltecer, brindar mayor difusión y aceptación a la diversidad del mundo.