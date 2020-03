Los seis países africanos que no registran casos y las razones que dan

Seis países africanos forman parte de la reducida lista de Estados del mundo que aún no registraron ningún caso de coronavirus. Fuente: AFP - Crédito: Alexis Huguet

NAIROBI.- Seis países africanos forman parte de la reducida lista de Estados del mundo que aún no registraron ningún caso de coronavirus . Algunos de esos países atribuyen este fenómeno a la gracia de Dios o a su aislamiento aéreo, mientras que otros admiten que la ausencia de casos puede deberse a la falta de pruebas detección .

Burundi

Las autoridades burundesas argumentan que existe una intervención divina que les impidió temer casos de Codiv-19. " El gobierno agradece al Dios Todopoderoso que ha protegido a Burundi ", expresó el vocero del gobierno, Prosper Ntahorwamiye.

El funcionario denunció "las malas lenguas o aves de mal augurio que propagan rumores" que señalan que Burundi no es capaz de hacer pruebas y que el coronavirus ya está en el país. " Hay cero casos en Burundi porque hasta ahora no se han realizado pruebas ", afirmó un médico burundés que prefirió permanecer bajo anonimato.

Comoras

El médico Abdou Ada, cree que el tratamiento masivo contra el paludismo tiene al archipiélago de las Comoras, situado en el océano Índico entre Madagascar y Mozambique, a salvo del Covid-19. Sin embargo, argumentó que "se trata de una convicción personal que hay que confirmar científicamente" .

Lesoto

Este pequeño reino de África austral, de poco más de dos millones de habitantes, entró el lunes en confinamiento por 25 días, aunque no registra ningún contagio . No obstante, tiene ocho casos sospechosos . Igualmente, hasta la semana pasada no tenía ni pruebas ni centros de detección , pero recibió los primeros kits donados por el multimillonario chino Jack Ma .

Malaui

Para combatir la propagación del nuevo coronavirus, Malaui pidió a quienes lleguen del exterior ponerse en cuarentena. "Tenemos pruebas y las hemos aplicado" , afirmó el vocero del Ministerio de Salud, Joshua Malango.

El archipiélago de Santo Tomé y Príncipe, en el océano Atlántico, no registró ningún caso porque no está en condiciones de realizar pruebas, Fuente: AFP - Crédito: Alexis Huguet

Pero según la doctora Bridget Maleuezi, esa medida que ayudó al país a "protegerse" no es suficiente porque el país "no está 100% listo" y se prepara para la llegada del virus "de un momento a otro".

Santo Tomé y Príncipe

El archipiélago de Santo Tomé y Príncipe , en el océano Atlántico, no registró ningún caso porque no está en condiciones de realizar pruebas , dijo la representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el país, Anne Ancia, aunque advirtió que "seguimos nuestros preparativos".

Con solo cuatro camas de reanimación para una población de 200.000 habitantes , el país debe impedir la propagación del virus, y cerró sus fronteras , pese a la importacia del turismo para su economía.

Sudán del Sur

En Sudán del Sur , donde fueron cerradas escuelas, se prohibieron actos masivos y se suspendieron los vuelos , tienen muchos trabajadores humanitarios extranjeros y además no está en condiciones de cerrar sus fronteras de forma hermética, pese a que está rodeado de naciones afectadas.

Sin embargo, el doctor Angok Gordon Kuol, uno de los responsables de la lucha contra el coronavirus en el Ministerio de Salud, dijo que el país no registró casos porque no tiene "un fuerte tráfico aéreo" .

Este es uno de los países más pobres del mundo. Tiene dificultades para salir una guerra civil que comenzó en 2013, por lo que solo hay capacidad para aplicar los test a un máximo de 500 personas , reconoció Gordon.

