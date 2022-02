Sergiy Nebrat: “Nadie está en la cabeza de Putin para adivinar si va a haber invasión o no, sólo él sabe”

A 12.000 kilómetros de su país, el Encargado de Negocios de la Embajada de Ucrania en la Argentina, Sergiy Nebrat, de 48 años, habla a diario con sus padres que viven en Kiev, donde están sumamente preocupados por la escalada militar con Rusia. “Pero mi papá de más de 70 años me dice que si hay guerra, él está listo para luchar”, comentó a LA NACION.

Como máximo representante en la Argentina del gobierno de Ucrania desde septiembre de 2020, Nebrat analizó la situación en el este de su país, la posibilidades de una confrontación bélica con Moscú y los motivos que podría tener Rusia para invadir Ucrania.

-Hace 31 años que Ucrania se independizó de la URSS, y hace siete años que hay confrontación en el este del país, ¿por qué cree que Rusia lanza en este momento una escalada militar apostando 150.000 soldados en la frontera?

-Solo una persona puede dar respuesta a esa pregunta: el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En lo personal, creo que Moscú ve como una amenaza el paso del tiempo y el incremento de las posibilidades de Ucrania de defenderse. Además, nuestra economía mejora y cada año estamos más lejos de la esfera de Moscú y de sus deseos imperiales. El Kremlin sigue soñando con un gran imperio como el que tuvo en el pasado, pero nosotros queremos seguir siendo un país independiente, soberano y en paz, que resuelve sus conflictos por vía diplomática.

-Estados Unidos afirma que la invasión es inminente, pero Ucrania tiene más reservas al respecto ¿por qué esa diferencia?

-En primer lugar, porque nosotros estamos en el terreno y sabemos cómo está la situación. Segundo, conocemos bien a nuestro vecino, y no es la primera vez que el Kremlin lanza una escalada militar contra Ucrania. Ya tenemos ocho años de guerra en el Donbass. Pero además, con la ayuda de nuestros socios, ahora tenemos un apoyo muy grande. Por eso creemos que todo eso puede frenar una invasión.

-¿Por qué Rusia querría ocupar Ucrania?

-Son motivos históricos, políticos y económicos. Ucrania tiene una historia mucho más larga que Rusia. Cuando se fundó la Rus de Kiev en el año 882, Moscú no existía. Además, nuestro país tiene una importancia estratégica en tanto está en el centro geográfico de Europa. Y, desde el punto de vista económico, tenemos oleoductos, gasoductos, uranio y una gran infraestructura terrestre y portuaria. Por todo eso Moscú quiere volver a tener a Ucrania bajo su control.

-¿Y qué dice de las afirmaciones rusas de que Occidente traicionó la promesa hecha a Gorbachov en los años 90 de que la OTAN no avanzaría hacia el este tras la disolución de la URSS?

-Nuestros socios alemanes, y el propio consejero del fallecido canciller alemán Helmut Kohl, que fue quien firmó en aquel momento los acuerdos, dijo que no hubo ningún memorándum ni compromiso con Moscú, más allá de lo firmado oficialmente, en cuanto al futuro de la OTAN. En ningún momento se habló de un compromiso de no extenderse hacia el este. Además, ya estamos en el año 2022 y Rusia hoy es el país con mayor cantidad de armamento nuclear en el mundo. Por eso me río cuando el Kremlin habla de la amenaza que puede significar para ellos la pequeña Ucrania.

-Algunos analistas dicen que el Kremlin presiona con una escalada militar para obtener objetivos de mínima: frenar la expansión de la OTAN hacia el este, e impedir el ingreso de Ucrania en la UE ¿Cree que esa puede ser la meta real del conflicto?

-Pienso que no, aunque en realidad solo el Kremlin puede saber qué tienen en mente. Yo creo que Rusia quiere todo el territorio ucraniano desde hace tiempo. Hace ocho años que Moscú inició este confrontación cuando aún no estaba el tema de la OTAN ni de la UE. Rusia esperaba para actuar un momento en que Ucrania no tuviera amigos, pero ahora se ha visto sobrepasada por el apoyo de Occidente. También pido de la Argentina algo que aún no hemos recibido, un apoyo firme al derecho internacional y a la paz.

-El gobierno argentino todavía no respondió a los pedidos de reunión de su embajada y, por el contrario, se muestra muy cercano al Kremlin. ¿Cómo vivió la reunión del presidente Alberto Fernández con Putin?

-Argentina, como Ucrania, es un país independiente y soberano que puede hacer lo que quiera con su política exterior o interior. Esto lo entendemos con respeto porque cada país tiene sus intereses. Pero considero que no fue el timing correcto para ir a visitar a Putin, cuando está aumentando sus tropas militares cerca de la frontera con Ucrania, y en pleno siglo XXI amenaza con una guerra en pleno centro de Europa.

-¿Cree que Rusia va a invadir finalmente Ucrania?

-Solo una persona sabe eso y vive en el Kremlin. Nadie está en la cabeza de Putin para adivinar si va a haber invasión o no, sólo él sabe. Pero nuestro país está preparado para defender nuestra soberanía e integridad.

-Desde la distancia parece imposible imaginar que la población ucraniana, que en 2013 salió a las calles a protestar durante meses en el Euromaidán, en desacuerdo con una decisión de su gobierno, va a aceptar mansamente caminar por las calles de Kiev ocupadas por soldados rusos.

-Efectivamente, somos dos culturas e historias muy diferentes. Ucrania es un país con libertades donde la gente puede opinar diferente de lo que piensa el gobierno. Eso, en Rusia, significaría terminar en una cárcel. Por eso, le puedo decir que puede llegar a haber una guerra, no lo descarto. Pero jamás va a haber una ocupación porque el pueblo ucraniano no lo va a permitir.