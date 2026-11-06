Sesión del Congreso de Paraguay por la renuncia del presidente Santiago Peña, en vivo: la defensa por el juicio político y las últimas noticias

La caída de Santiago Peña en Paraguay tiene otro protagonista central además del propio mandatario: Horacio Cartes, expresidente a cargo del país entre 2013 y 2018, actual líder del Partido Colorado y antiguo padrino político del todavía mandatario. Según los analistas consultados por LA NACION, el escándalo que terminó con la caída de Peña habría empezado por impulso de Cartes, quien habría hecho llegar al Banco Central, a través de sus legisladores, un pedido de informes sobre el Ueno Bank. La investigación terminó en la intervención del banco por problemas de solvencia –que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros– y expuso al mandatario, quien había sido accionista de Ueno Holding hasta 2025 y había puesto al frente del Banco Central a un exdirectivo de la firma. Por otra parte, el juicio político contra el presidente no tenía los dos tercios necesarios en Diputados hasta que Cartes le retiró el apoyo a su antiguo delfín. Horas después, Peña presentó su renuncia.

Para los expertos, la jugada es una revancha de Cartes, quien había sido el artífice del ascenso de Peña, y que lo devuelve al centro de la política paraguaya. Cartes fue quien nombró a Peña como ministro de Hacienda, lo impulsó como candidato y durante años fue señalado como quien ejercía el poder real detrás de su gobierno. Pero una vez en la presidencia, Peña fue construyendo poder propio dentro del partido y en el plano internacional, con una relación cercana a Donald Trump. Así empezó a disputarle a su mentor la sucesión presidencial, y varios dirigentes que respondían a Cartes se pasaron a su lado, lo que dejó al líder colorado relegado quizá por primera vez en una década. Con la caída de Peña, Cartes queda bien posicionado para armar la estructura de su partido y elegir al candidato para 2028, en un país en el que no se admite la reelección. Gana además influencia sobre el vicepresidente Pedro Alliana, quien supo ser su candidato antes de alinearse con Peña, y ahora completaría el mandato presidencial.