Sesión del Congreso de Paraguay por la renuncia del presidente Santiago Peña, en vivo: la defensa por el juicio político y las últimas noticias
Acorralado por el colapso de Ueno Bank, el mandatario debe presentarse en el Congreso, reunido en sesión extraordinaria para definir su destitución
El Senado rechaza el pedido de prórroga de Peña
El Senado de Paraguay rechazó formalmente la solicitud de prórroga de 72 horas presentada por el presidente Santiago Peña para formular su descargo. El pedido del mandatario cosechó un contundente rechazo -39 votos en contra- y dos abstenciones, mientras el resto de los senadores presentes apoyó conceder la prórroga.
De esta manera, el juicio debería retomarse a las 12.10 y deben presentarse Peña o su equipo legal ante la Cámara Alta.
A través de la votación electrónica, el Pleno constituido en tribunal, rechazó el pedido de prórroga de 72 h solicitado por el presidente de la República, Santiago Peña. Se lo convoca a comparecer en 30 minutos.#SenadoPy pic.twitter.com/n0rdFbyeU0— SenadoPy (@SenadoresPy) November 6, 2026
El Senado reanuda la sesión
El Senado paraguayo reanudó la sesión extraordinaria que decidirá el futuro de Santiago Peña, después de rechazar el pedido de su defensa de una prórroga de 72 horas y darle media hora para presentarse. Los diputados que actúan como fiscales ya entregaron formalmente los cargos. Acusan al mandatario de conflictos de intereses, de manipular la supervisión regulatoria, de desviar fondos de pensiones y de haber participado en un encubrimiento institucional que involucró al Banco Central.
Si el Senado lo condena, Peña no podrá convertirse en senador vitalicio, perderá la inmunidad parlamentaria y quedará expuesto a las causas penales que la Fiscalía ya le abrió por el caso del Ueno Bank. Mientras tanto, la crisis siguió en las calles. Los manifestantes volvieron al centro de Asunción y a la sede del Banco Central para exigir responsabilidades y una devolución más rápida de los ahorros, aunque algunos clientes empezaron a recuperar su dinero el jueves por la noche. Los ocho ejecutivos detenidos de Ueno fueron trasladados a una de las principales cárceles del país, donde esperarán el juicio.
Estados Unidos llama respetar las instituciones democráticas y mantener la paz
La embajada de Estados Unidos en Asunción se pronunció sobre la crisis mientras el Senado esperaba que Peña se presentara al juicio político. En un comunicado, la representación diplomática se solidarizó con el pueblo paraguayo, se definió como “amigo y aliado histórico” del país y pidió que tanto las autoridades como la población “mantengan la paz y respeten sus instituciones democráticas” durante el proceso.
November 6, 2026
Restringen uso del helicóptero presidencial, según medios locales
Según informó el diario paraguayo ABC Color, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas habrían recibido la orden de impedir que despegue el helicóptero presidencial, en el marco del operativo de seguridad montado en medio de la crisis institucional. Sin acceso a las aeronaves oficiales, Peña tendrá que hacer por tierra el trayecto desde la residencia oficial de Mburuvicha Róga hasta el Congreso, donde debe comparecer ante el Senado para defenderse en el juicio político en su contra.
¿Quién preside Paraguay?
Santiago Peña sigue siendo, al menos técnicamente, el presidente de Paraguay. Aunque anunció su renuncia el jueves, mientras la Cámara de Diputados votaba su juicio político, el Congreso no llegó a aceptarla ni a rechazarla porque la sesión convocada para tratarla quedó sin quórum. Hasta que eso se resuelva, o hasta que el Senado lo destituya, conserva el cargo y sus atribuciones como jefe de Estado.
Su posición, sin embargo, es muy frágil. En Diputados, la acusación en su contra fue aprobada por los 78 legisladores presentes, incluidos todos los de su propio Partido Colorado. En su acusación, el opositor Raúl Benítez lo responsabilizó de haber protegido, desde las instituciones que controlaba, un esquema para vaciar Ueno Bank. Al mismo tiempo, los diputados rechazaron abrir un juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, de 52 años, y le dejaron así el camino libre para suceder a Peña. En medio de la crisis, también renunció el ministro del Interior, Enrique Riera.
Inicia la sesión del Senado
El Senado de Paraguay abrió el viernes, con más de 40 minutos de retraso, la segunda jornada del juicio político contra Santiago Peña. La sesión empezó a las 10.43 con la lectura de la nota en la que el mandatario solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa. Peña argumentó que recibió el jueves por la noche una acusación de 15 páginas y anexos de unas 300 fojas y que no podía defenderse en menos de 12 horas porque eso violaba el debido proceso.
Minutos más tarde, la Cámara declaró un cuarto intermedio en espera de la presencia del aún mandatario o de sus abogados para ejercer de forma inmediata la defensa. En paralelo, tres altos funcionarios del presidente paraguayo, entre ellos su jefe de gabinete y su ministro del Interior, presentaron su renuncia.
Peña insiste con el pedido de prórroga
Peña insistió en su pedido de prórroga para preparar la defensa. En un mensaje en X, el mandatario dijo que espera, junto a sus abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, que el Senado le conceda más tiempo para ejercer sus “derechos constitucionales de defensa”, porque considera que el plazo que le dieron es de “notoria insuficiencia”. Peña había pedido 72 horas: argumentó que recibió la acusación, con cientos de fojas de anexos, la noche del jueves, apenas horas antes de la sesión.
Junto con mis abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, estamos esperando que el Senado otorgue mi solicitud de prórroga del plazo para ejercer mis derechos constitucionales de defensa, ante su notoria insuficiencia. pic.twitter.com/dtyaDuwMRM— Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026
Peña pide una prórroga para ejercer su defensa
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó este viernes una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el juicio político en su contra precipitado luego del colapso de Ueno Bank. El mandatario, que el jueves al mediodía presentó su renuncia pero permanece en el puesto luego de que el Congreso no se la aceptara, indicó que presentarse esta mañana a las 10 -como está estipulado- resulta “insuficiente” para garantizar los estándares de un Estado de derecho.
Peña presentó una nota con este pedido al presidente del Congreso, Basilio Núñez. Allí habló de la notificación que recibió para formular su defensa y aseguró no contar con la antelación necesaria. “Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles”, agregó luego en un posteo en la red social X.
He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso.— Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026
Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte… pic.twitter.com/Q6jCz4tzUE
Ueno, el banco que creció a la velocidad del poder que construyó Peña y que se derrumbó en un día
ASUNCIÓN (Enviado especial).– Hasta la semana pasada, el estadio de la selección paraguaya llevaba su nombre, el Rally Mundial también y seis de cada diez adultos del país tenían su aplicación en el teléfono. Este jueves, Ueno Bank es un banco intervenido,con ocho directivos detenidos, con los ahorristas en las puertas de sus sucursales. Eso no es todo. Santiago Peña, el padrino del fenómeno financiero, presentó su renuncia y enfrenta un juicio político.
Una vigilia en pleno centro de Asunción con ahorristas indignados que esperan por sus fondos
ASUNCIÓN (Enviado especial).- En la Plaza de la Democracia, a pocos metros del Panteón de los Héroes, la bronca encontró un lugar donde abrevar: una sucursal de Ueno Bank que se ubica en una esquina frente a la plaza. Ahí se instaló una vigilia que repite un único reclamo: que devuelvan la plata.
La “venganza” de Horacio Cartes: la disputa por el poder en Paraguay que terminó con la caída de Santiago Peña
La caída de Santiago Peña en Paraguay tiene otro protagonista central además del propio mandatario: Horacio Cartes, expresidente a cargo del país entre 2013 y 2018, actual líder del Partido Colorado y antiguo padrino político del todavía mandatario. Según los analistas consultados por LA NACION, el escándalo que terminó con la caída de Peña habría empezado por impulso de Cartes, quien habría hecho llegar al Banco Central, a través de sus legisladores, un pedido de informes sobre el Ueno Bank. La investigación terminó en la intervención del banco por problemas de solvencia –que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros– y expuso al mandatario, quien había sido accionista de Ueno Holding hasta 2025 y había puesto al frente del Banco Central a un exdirectivo de la firma. Por otra parte, el juicio político contra el presidente no tenía los dos tercios necesarios en Diputados hasta que Cartes le retiró el apoyo a su antiguo delfín. Horas después, Peña presentó su renuncia.
Para los expertos, la jugada es una revancha de Cartes, quien había sido el artífice del ascenso de Peña, y que lo devuelve al centro de la política paraguaya. Cartes fue quien nombró a Peña como ministro de Hacienda, lo impulsó como candidato y durante años fue señalado como quien ejercía el poder real detrás de su gobierno. Pero una vez en la presidencia, Peña fue construyendo poder propio dentro del partido y en el plano internacional, con una relación cercana a Donald Trump. Así empezó a disputarle a su mentor la sucesión presidencial, y varios dirigentes que respondían a Cartes se pasaron a su lado, lo que dejó al líder colorado relegado quizá por primera vez en una década. Con la caída de Peña, Cartes queda bien posicionado para armar la estructura de su partido y elegir al candidato para 2028, en un país en el que no se admite la reelección. Gana además influencia sobre el vicepresidente Pedro Alliana, quien supo ser su candidato antes de alinearse con Peña, y ahora completaría el mandato presidencial.
Paraguay define el futuro del presidente Santiago Peña
Tras días de agitación política por un escándalo financiero que afectó a millones de ahorristas, Paraguay atraviesa su peor crisis institucional en años. Luego de presentar su renuncia el jueves, el presidente Santiago Peña anunció horas mas tarde que enfrentaría el juicio político iniciado en su contra a raíz de su vinculación con el Ueno Bank, la entidad financiera responsable de la crisis bancaria, y aseguró que ejercerá su derecho a la defensa “con argumentos y pruebas”. Formalmente, el mandatario aún sigue en el cargo, a la espera de que el Congreso se expida sobre su propuesta. En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, la acusación en su contra, y el Senado se preparaba para tratarla en una sesión extraordinaria.
La oposición sostiene que, si se acepta la renuncia de Peña, el todavía presidente accedería a una banca de senador vitalicio que podría complicar las investigaciones judiciales en su contra, y denuncia un posible pacto de impunidad. El oficialismo, en cambio, defiende la renuncia como la vía más rápida para la sucesión. La crisis también fracturó al Partido Colorado: Horacio Cartes, presidente de la agrupación y antiguo padrino político de Peña, le retiró su apoyo y respaldó el juicio político. Al mismo tiempo, la Fiscalía abrió una investigación penal contra el mandatario. Diputados descartó juzgar al vicepresidente Pedro Alliana, que quedó así en condiciones de completar el mandato, que vence en agosto de 2028.