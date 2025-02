Sheinbaum apunta contra Milei por el escándalo de la criptomoneda: “Es sumamente grave”

CIUDAD DE MÉXICO.- El escándalo desatado el viernes por el presidente Javier Milei al promocionar una criptomoneda desconocida en un tuit generó repercusiones en la esfera internacional. Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que la presunta estafa es “sumamente grave” y apuntó al alcance que tiene el presidente para “promover algo privado”.

“De confirmarse el fraude es sumamente grave. Sobre todo, hasta dónde alcanzan las facultades de un presidente para promover algo privado. Aparte del fraude, de confirmarse, el asunto es cómo como presidente promueves algo de beneficio privado. Ahí que hay un conflicto de interés evidente. Vamos a ver qué más sale de este tema”, indicó la mandataria mexicana este lunes durante su conferencia matutina.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla sobre el escándalo cripto de Milei

“¿Su opinión sobre cómo evitarlo en nuestro país?”, consultó luego una periodista. “Pues no meterse”, respondió Sheinbaum, provocando la risa de los presentes.

“Nosotros separamos el poder económico del poder político. Los gobiernos están para servir al pueblo. La iniciativa privada está para hacer negocios siempre con contenido social. Aparte de la ganancia, buscamos que haya responsabilidad social en los empresarios. Pero una cosa es el negocio privado y otra es el servicio público”, agregó.

La polémica por la recomendación del presidente Javier Milei a invertir en el token $LIBRA (que en segundos generó millones de dólares y luego se desplomó), ya había traspasado la frontera el fin de semana.

Su par colombiano, Gustavo Petro, con quien tiene una tensa relación y con quien suele intercambiar críticas por X (Twitter), le envió un dardo al libertario y le dijo que apueste por el café colombiano.

A través de su cuenta de X, Petro le sugirió a Milei que invierta en café. “Invierta, presidente, en café colombiano está creciendo de precio internacional como nunca antes. Y se vende también por $Libras”, escribió el mandatario.

Y agregó: “No lo hacen magnates estafadores, sino el campesinado de mi tierra, es muy bueno, sabe a paz, tiene aroma de belleza y decencia”.

Invierte presidente, en café colombiano está creciendo de precio internacional como nunca antes. Y se vende tambien por Libras. No lo hacen magnates estafadores, sino el campesinado de mi tierra, es muy bueno, sabe a paz, tiene aroma de belleza y decencia. https://t.co/FQ4rVS2b9K — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 15, 2025

El viernes por la noche Milei generó un revuelo en el mundo de las criptomonedas cuando escribió en sus redes sociales la sigla $LIBRA, un token que de inmediato registró una suba exponencial en su cotización, pero después se desplomó. El impacto político tuvo que ver no sólo por la pérdida de valor del token, sino por las advertencias de los economistas sobre una posible estafa, que su valor puede caer a cero con la misma velocidad con la que sube. Además, siendo pocos sus tenedores, ellos pueden mover con facilidad su precio, lo que despierta más sospechas sobre su operatoria, de acuerdo a fuentes de este mercado.

Libra es una moneda meme, que se define por no tener ningún sustento en la economía real. Son criptoactivos que apuntan a capitalizar el entusiasmo popular en torno a una persona, un movimiento o un fenómeno viral de Internet.

“La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, publicó Milei, junto a un link del proyecto en el cual se promociona el token. Sin embargo, luego borró el mensaje.

Horas más tarde, el libertario realizó una aclaración. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, señaló.

Tal como informó LA NACION, el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibió al menos una denuncia criminal contra los protagonistas del fraude masivo.

LA NACION