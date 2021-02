Sin ceremonias épicas: Uruguay recibe sus primeras vacunas y ultima un rápido plan

MONTEVIDEO.- Sin ceremonias épicas, mañana por la madrugada llegarán a Uruguay las primeras 192.000 dosis de la vacuna Coronavac, del laboratorio chino Sinovac, contra el coronavirus. El país que fue modelo en la lucha contra la pandemia, pero ahora uno de los más atrasados de la región en cuanto a la vacunación, promete un plan masivo y efectivo.

En Uruguay el personal de salud y adultos mayores, serán vacunados con Pfizer, que es la que tiene un mayor nivel de efectividad, y al resto, por ahora, con Sinovac. Reuters

Uruguay va a “terminar el proceso de vacunación mucho más rápido que otros que empezaron el proceso 20 días antes”, dijo Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia. “El horario va a tener un pequeño desfazaje. Es un vuelo charteado. Es un vuelo que salió Pekín y de allí fue a Sidney. De Sidney a Santiago y de Santiago viene para acá. Posiblemente llegue ya entrada la madrugada del viernes. Estamos monitoreando los horarios”, dijo Delgado en Informativo Carve (radio Carve), según el diario El País.

Asimismo indicó que “no va a haber ceremonia de recepción” porque el gobierno entiende que la llegada de las dosis solo “es parte de un proceso”. Añadió que el presidente Luis Lacalle Pou se reunirá mañana con el embajador chino.

Delagado remarcó que ahora es clave “mantener el flujo” de las llegadas de vacunas. “Fuimos muy duros en la negociación para adquirir las vacunas, no solo para tener grandes cantidades, sino también para tener la certeza de que no habrá tiempo muerto y que no haya momentos donde se paralice el plan de vacunación”, explicó.

“Queremos tener mucha cantidad de vacunas, en los tiempos adecuados, para que el Uruguay tenga un nivel de inmunidad rápido”, agregó.

El plan

Un comité de asesores científicos dispuso que primero se vacunarán los vacunadores, maestros y otros docentes, policías y militares. Luego seguirán con médicos, enfermeros y personas mayores de edad.

Las primeras 192.000 dosis de la vacuna Coronavac, del laboratorio chino Sinovac, que llegan mañana serán administradas a docentes, policías, bomberos, militares y personal del Instituto del Niño Menores y adolescentes de Uruguay, a partir del próximo lunes.

El 8 de marzo, en tanto, comenzarán a llegar al país 460.000 dosis de vacunas de Pfizer, que serán administradas primero al personal de la salud y luego a los adultos mayores. Desde el 15 de marzo, Sinovac enviará 1.558.000 dosis más.

Todavía no hay fecha confirmada para el arribo de las vacunas de AstraZeneca, las que Uruguay adquirió a través del Fondo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Delgado reconoció que están “acordando con un par de laboratorios más” para incorporarlos al sistema de vacunación y dijo que está “convencido” que va a existir “un compromiso social de la gente para vacunarse”.

Por otra parte, remarcó que le generó “orgullo republicano” escuchar a Lacalle Pou “que dijera que se vacunará cuándo le toque, con la vacuna que le toque”.

La aplicación

A través de la aplicación CoronavirusUY, los uruguayos podrán sacar un turno para vacunarse. “La agenda le va a aparecer a todo el mundo, pero cuando te registrás, te va a pedir la cédula y ahí te va a decir si te corresponde la vacuna o no. El único dato que tiene que tener la persona para saber eso es el número de cédula de identidad”, detalló al diario El País, Nicolás Jodal, CEO de Genexus y desarrollador de la app. Jodal señaló que una vez agendado en el MSP “todo el seguimiento te lo continúa la app”.

La aplicación CoronavirusUY Darwin Borrelli,El País - Uruguay

Allí se va a detallar: “Cuándo es la siguiente dosis que te tenés que dar, cuándo se vence la vacuna, si tenés efectos secundarios finales cómo declararlos y el certificado final”, subrayó Jodal.

A fines de enero, Jodal indicó que CoronavirusUY será “el pasaporte sanitario oficial de Uruguay” porque con ese certificado “al ser una app oficial del gobierno de Uruguay, tiene validez oficial”. “Se puede utilizar en otro lugar del mundo”, remarcó.

EL PAIS