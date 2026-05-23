Se conoció la causa de la muerte de Kyle Busch, piloto estadounidense de NASCAR

Kyle Busch murió después de que una neumonía grave progresara a sepsis, lo que derivó en complicaciones asociadas rápidas y abrumadoras, según un comunicado difundido por su familia. Dakota Hunter, vicepresidente de Kyle Busch Companies, dijo en un comunicado de prensa que la familia recibió la evaluación médica el sábado.

Busch , dos veces campeón de NASCAR, murió a los 41 años el jueves, un día después de desmayarse en un simulador de Chevrolet. La sepsis se considera una emergencia médica potencialmente mortal que ocurre cuando el cuerpo tiene una respuesta extrema e hiperactiva a una infección, lo que hace que el sistema inmunitario dañe sus propios tejidos y órganos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Una fotografía en memoria del expiloto Kyle Busch se muestra en la pantalla de video de la recta trasera en el Charlotte Motor Speedway, el viernes 22 de mayo de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto AP/Matt Kelley) Matt Kelley - FR171845 AP

Por lo general, el sistema inmunitario libera sustancias químicas para combatir patógenos como bacterias, virus u hongos, pero con la sepsis la respuesta se acelera. Los resultados pueden causar inflamación generalizada, formar coágulos microscópicos de sangre y hacer que los vasos sanguíneos tengan fugas.

Se creía que Busch tenía un resfrío sinusal mientras competía en Watkins Glen el 10 de mayo y avisó por radio a su equipo que necesitaba una “inyección” de un médico después de la carrera.

Busch , que se estaba preparando para competir el domingo en la Coca-Cola 600 en el Charlotte Motor Speedway, estaba probando en el simulador de carreras de Chevrolet en Concord el miércoles cuando dejó de responder y fue trasladado a un hospital en Charlotte, dijeron a The Associated Press varias personas familiarizadas con la situación.

ARCHIVO - Kyle Busch, izquierda, y su hijo, saludan a los fanáticos previo a una carrera de la NASCAR Cup Series en Talladega Superspeedway, el 23 de abril de 2023, en Talladega, Alabama. (AP Foto/Butch Dill, Archivo) Butch Dill - FR111446 AP

“Tengo a un individuo que (tiene) dificultad para respirar, está muy caliente, cree que se va a desmayar y está produciendo un poco de sangre, tosiendo un poco de sangre”, dijo con calma una persona no identificada durante el llamado de emergencia realizada a última hora de esa tarde.

La persona que llamó dijo que Busch estaba tendido en el suelo del baño dentro del complejo y le dijo al operador que “está despierto”, según el audio proporcionado por la Oficina del Sheriff del Condado de Cabarrus. Luego, el hombre dio indicaciones sobre adónde debían ir los servicios de emergencia y pidió que apagaran cualquier sirena al llegar.

Así descargaron en Charlotte Speedway el auto que debería conducir Kyle Busch. Ya no tiene el No.8 sino el 33 de su piloto reemplazo. Tristeza en todo el paddock.#KyleBusch #CocaCola600pic.twitter.com/M5XClX8LVU — Revista Autoextra (@Autoextragti) May 23, 2026

Busch ganó 234 carreras en las tres principales series de NASCAR, más que cualquier piloto en la historia. Los 39 pilotos en la grilla para la carrera del domingo competirán con una calcomanía negra con el número 8 en su auto para honrar a Busch .

Busch transitaba su 22ª temporada en la Cup Series, la principal división de NASCAR. Nacido en Las Vegas y hermano menor de Kurt Busch, era considerado una de las mayores figuras de la disciplina por sus récords.

“Nuestra familia está devastada por la pérdida de Kyle Busch”, expresó la asociación en un escrito. “Futuro miembro del Salón de la Fama, Kyle era un talento excepcional, de esos que aparecen una vez por generación. Era feroz, apasionado, inmensamente talentoso y se preocupaba profundamente por el deporte y por los aficionados”.

ARCHIVO - El piloto Kyle Busch mira la clasificación de la NASCAR Cup Series en Brooklyn, Michigan, el 6 de agosto de 2022 (AP Foto/Paul Sancya, archivo)

La nota también destacó que, “a lo largo de más de dos décadas de carrera”, Busch “batió récords de victorias en las series nacionales, ganó campeonatos en el máximo nivel de la Nascar y ayudó a desarrollar a la próxima generación de pilotos como propietario en la Truck Series”.

Apodado “Rowdy” y “Wild Thing” por su personalidad explosiva, sus enfrentamientos con otros pilotos y su estilo agresivo dentro y fuera de la pista, Busch debutó en la Cup Series en 2005, temporada en la que fue elegido Novato del Año. Más adelante conquistó los campeonatos de 2015 y 2019 con Joe Gibbs Racing.

Kyle Busch celebra después de ganar la fecha de la NASCAR Cup Series en el Auto Club Speedway en Fontana, California, el domingo 26 de febrero de 2023. (AP Foto/Jae C. Hong)

A lo largo de su trayectoria acumuló 234 victorias combinadas entre las tres principales categorías nacionales de la Nascar: 63 triunfos en la Cup Series, 102 en la O’Reilly Auto Parts Series y 69 en la Truck Series, estas dos últimas marcas récord en la historia de la competencia.

Su última victoria en la Cup Series se produjo en 2023, ya como piloto de Richard Childress Racing. Esta temporada ocupaba el puesto 24 del campeonato, con dos llegadas dentro del top 10 en 12 carreras disputadas.

La muerte del piloto ocurrió apenas 11 días después de que, durante una carrera en Watkins Glen, pidiera por radio asistencia médica para recibir una inyección tras sufrir complicaciones derivadas de un fuerte resfrío sinusal agravado por las fuerzas G y los cambios de elevación del circuito. Pese a ello, terminó octavo en la prueba.