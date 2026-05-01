El incómodo momento entre los representantes de Israel y Palestina en un congreso de FIFA

VANCOUVER (AP).- Este jueves en el Congreso que la Federación lnternacional de Fútbol Asociado (FIFA) que se realizó en Vancouver, Canadá, el presidente de la Asociación Palestina de Fútbol (APF), Jibril Rajoub, se negó a estrechar la mano de Basim Sheikh Suliman, vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Israel (AFI).

El gesto había sido una solicitud del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien buscaba visibilizar una imagen de confraternidad entre ambos países en medio del recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente.

Luego de los discursos de ambas autoridades, Infantino los volvió a convocar al escenario. Pero una vez arriba, se mantuvieron muy distanciados. Antes de descender de la tarima, Rajoub protestó en voz alta.

El momento en el que los directivos se niegan el saludo

Durante su alocución, Rajoub instó a la FIFA a abordar las acusaciones de la Asociación Palestina de Fútbol de que Israel incumplió la normativa contra la discriminación al permitir clubes con sede en los asentamientos de Cisjordania.

Además, confirmó que la APF llevará el asunto al Tribunal de Arbitraje Deportivo después de que la FIFA resolviera en marzo no suspender a Israel. Desde la FIFA citaron el estatuto legal no resuelto y complejo de Cisjordania.

Por otro lado -en un asunto separado que involucra a un club israelí-, la FIFA multó a la AFI con US$190.000 por cargos disciplinarios relacionados con “discriminación y abuso racista”, además de “conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio”.

El descargo del presidente de la AFP

Después de que ambos abandonaran el escenario en el Centro de Convenciones de Vancouver, Infantino les agradeció por dirigirse a los delegados e hizo un llamado. “Presidente Rajoub, vicepresidente Suliman: trabajemos juntos. Trabajemos juntos para dar esperanza a los niños. Trabajemos juntos para eso”, dijo el mandamás de la FIFA.

Tras el Congreso, Rajoub explicó por qué tomó esa decisión y preguntó, ante una ronda de periodistas, si Israel tiene “derecho siquiera a formar parte de la FIFA”. “De mi parte, sigo respetando y siguiendo todos los procedimientos legales a través de las instituciones de la FIFA, pero creo que es momento de entender que Israel debería ser sancionado por las violaciones de los estatutos de la FIFA, de los derechos humanos”, añadió el responsable de la AFP.

Yariv Teper, secretario general interino de la AFl, no realizó comentarios sobre las declaraciones de Rajoub, pero señaló que sí estarían dispuestos a trabajar con sus homólogos palestinos.

El presidente de la FIFA intentando serenar a Rajoub

“Estamos en el Congreso de la FIFA. Nuestra misión es promover el fútbol y un futuro mejor para todas las regiones, y esa es nuestra misión”, expresó Teper.

Durante mucho tiempo, los dirigentes del fútbol palestino sostuvieron que Israel viola los estatutos al permitir que equipos de asentamientos en Cisjordania jueguen en la liga nacional de Israel. Hace 18 meses se abrió una investigación disciplinaria sobre el fútbol israelí en respuesta a una segunda objeción de la federación palestina.

Con información de AP