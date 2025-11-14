Suiza llega a un acuerdo con Trump y logra una rebaja arancelaria de EE.UU. a 15%

ZÚRICH.- Estados Unidos recortará sus aranceles sobre los productos suizos al 15%, desde el 39% que regía desde hace tres meses, al cerrar un acuerdo comercial que incluye el compromiso de las firmas suizas de invertir 200.000 millones de dólares en Estados Unidos para 2028.

“Suiza y Estados Unidos hallaron una solución: los aranceles se reducirán al 15%. Gracias al presidente [Donald] Trump por su compromiso constructivo", anunció el gobierno suizo en un comunicado en la red social X.

El anuncio pone fin a meses de negociaciones y equipara los aranceles de los bienes suizos al mismo nivel de los de la Unión Europea (UE). También llega una semana después de un exitoso viaje de empresarios suizos a Washington, que según los mismos ejecutivos ofrendaron un Rolex y otros ítems de lujo en señal de amistad con el jefe de la Casa Blanca.

El ministro de Economía suizo, Guy Parmelin, dijo que la reducción aliviará la carga sobre cerca del 40% del total de las exportaciones suizas.

El comunicado del gobierno suizo indicó que el acuerdo, que incluye a Liechtenstein, reducirá los aranceles suizos a las importaciones de productos industriales, pescados y mariscos, y productos agrícolas estadounidenses “que Suiza considera no sensibles”.

Suiza otorgará a Estados Unidos contingentes arancelarios bilaterales libres de impuestos sobre 500 toneladas de carne de res, 1000 toneladas de carne de bisonte y 1500 toneladas de carne de ave.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, dijo en declaraciones a la CNBC que el acuerdo supondría que Suiza trasladaría “una gran cantidad de productos manufacturados a Estados Unidos: productos farmacéuticos, fundición de oro, equipamiento ferroviario. Así que estamos realmente entusiasmados con ese acuerdo y con lo que significa para la fabricación estadounidense".

Los grupos industriales suizos recibieron con satisfacción el acuerdo, y afirmaron que los dejaba en igualdad de condiciones con sus competidores de la UE, que también habían acordado con Washington un arancel del 15% sobre las exportaciones a Estados Unidos.

“Para el sector industrial, que estaba sujeto a un arancel del 39% desde el 1 de agosto, es una buena noticia. Por primera vez, tenemos las mismas condiciones en el mercado estadounidense que nuestros competidores europeos", dijo Nicola Tettamanti, presidente de Swissmechanic, que representa a los pequeños y medianos fabricantes.

Alivio arancelario

“Es un gran alivio por los aranceles, pero siguen existiendo cargas y riesgos económicos adicionales para Suiza", dijo Hans Gersbach, director del Instituto Económico Suizo KOF de la ETH de Zúrich.

Los sectores suizos de maquinaria, instrumentos de precisión, relojería y alimentación, que exportan a Estados Unidos, serían los más beneficiados. KOF prevé un crecimiento suizo del 0,9% en 2026, pero superaría el 1% con la tasa arancelaria más bajo.

La industria suiza informó este viernes de una caída del 14% en las exportaciones a Estados Unidos durante los tres meses hasta septiembre, dijo la asociación de la industria tecnológica Swissmem, mientras que los fabricantes de máquinas-herramienta vieron caer los envíos un 43%.

Trump concedió a Suiza una ventajosa exención arancelaria una semana después de que los líderes empresariales del país lo halagaran con valiosos obsequios de oro.

La presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, de 61 años, ya había intentado persuadir a Trump para que cambiara de opinión, pero una tensa conversación telefónica en agosto dejó las negociaciones comerciales estancadas. Esto cambió cuando un grupo de multimillonarios suizos con regalos visitó la Casa Blanca la semana pasada.

El director ejecutivo de Rolex, Jean Frédéric Dufour, Johann Rupert, del fabricante de artículos de lujo Richemont, y Marwan Shakarchi, de la refinería de oro MKS, visitaron la Casa Blanca el 4 de noviembre. Tras la reunión, Trump colocó un reloj de oro y un lingote de oro en el escritorio del Despacho Oval.

Hodinkee, una plataforma de comercio electrónico especializada en relojes, recibió una carta de Dufour confirmando que el nuevo reloj de Trump era un regalo de Rolex. Dufour escribió que el reloj era uno de varios “gestos simbólicos de aprecio que reflejan el espíritu de amistad y los lazos duraderos entre las dos naciones”.

