Tailandia: condenan al español Daniel Sancho a cadena perpetua por matar y descuartizar a un médico colombiano

KOH SAUMI.- El chef español Daniel Sancho, hijo de un conocido actor, fue condenado el jueves en Tailandia a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del médico colombiano Edwin Arrieta en la turística isla de Koh Pha Ngan. Su defensa anunció que apelará.

Un tribunal de la isla vecina de Koh Samui determinó que Sancho actuó con premeditación al asesinar a Arrieta en agosto de 2023, indicó a periodistas la abogada de la familia de la víctima, Bussakorn Kaewleeled.

Sancho, un chef de 30 años que subía contenido a un canal de YouTube, había sido acusado del asesinato de Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano de 44 años, cuando ambos estaban de vacaciones en la isla turística tailandesa de Koh Pha-ngan en agosto del año pasado.

Daniel Sancho, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho, y el cirujano colombiano Edwin Arrieta

“El querellante está satisfecho con la sentencia porque [Sancho] estará en prisión de por vida y recibirá una compensación económica”, explicó Kaewleeled.

La Corte Provincial de Koh Samui confirmó la sentencia en un comunicado en el cual detalló que Sancho deberá pagar una compensación a la familia de Arrieta por 4,4 millones de baht (130.173 dólares) y 5% de intereses anuales.

Pero los abogados Marcos García-Montes y Carmen Balfagón, representantes de la familia de Sancho, indicaron al salir del tribunal que apelarán la sentencia. “Se va a recurrir, seguro, sin ninguna duda”, declaró García-Montes.

El acusado es hijo del actor español Rodolfo Sancho, conocido por sus apariciones en exitosas series televisivas del país, y nieto del también intérprete Félix Ángel Sancho Gracía. Su madre es Silvia Bronchalo, también actriz en España. Ambos padres tienen 49 años y acudieron a la audiencia judicial del jueves. Ninguno formuló declaraciones a la prensa tras conocer la condena de su hijo.

García-Montes agregó que “el presidente (del tribunal) ha dicho que (Sancho) no es preso condenado, sino que es preso preventivo porque tiene derecho a recursos”. Los dos abogados no dieron más detalles sobre la apelación porque indicaron no haber recibido la sentencia completa que podría tardar algunos días en ser publicada.

Edwin Arrieta, el cirujano colombiano descuartizado en Tailandia Instagram

Tanto la defensa como la acusación tienen un mes para presentar sus recursos. La defensa puede solicitar una prórroga de hasta cuatro meses y planea recurrir al Tribunal Supremo si es necesario. Todo el proceso de apelaciones podría durar un año.

Existe un acuerdo entre España y Tailandia que permite que Sancho cumpla su condena en España después de un mínimo de ocho años en una prisión tailandesa.

“No nos lo esperábamos”

El juicio se celebró en abril en la isla de Koh Samui, cuyo tribunal anunció este jueves el veredicto de un caso con una fuerte repercusión mediática en España y Colombia.

”No nos lo esperábamos, pero hay que asumir lo que ha dicho la justicia tailandesa, tenemos que respetarlo”, expresó Balfagón.

Según la abogada demandante, Sancho parecía “triste” al conocer el veredicto. “Pero no podemos olvidar la pérdida de una vida”, declaró.

El actor español Rodolfo Sancho (C) llega al tribunal para asistir al juicio de su hijo Daniel Sancho Bronchalo, acusado de matar al cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Arteaga en la isla de Koh Pha Ngan en agosto de 2023, en el Tribunal Provincial de Koh Samui el 9 de abril de 2024. LILLIAN SUWANRUMPHA - AFP

Desde hace más de un año, Sancho se encuentra en detención provisional en Tailandia tras reconocer que había matado y descuartizado a Arrieta, de 45 años, el 2 de agosto de 2023. El asesinato tuvo lugar en Koh Pha Ngan, una turística isla conocida por sus playas de agua turquesa y sus fiestas de la luna llena.

Durante el juicio se determinó que los restos del cirujano colombiano fueron guardados en bolsas de plástico que Sancho desechó en distintas partes de la isla, tanto en tierra como en el agua.

Por ahora, el español seguirá encarcelado en Koh Samui mientras el departamento penitenciario de Tailandia decide dónde cumplirá la sentencia, señaló la abogada de la familia Arrieta. Aunque el acusado se enfrentaba incluso a la pena de muerte, la familia de Arrieta se había mostrado contraria a este castigo y pedía una cadena perpetua.

“Descuartizó una familia”

“Que lo dejen en Tailandia para que tenga tiempo, todo el tiempo que Dios le dé a él de vida para pensar en lo que hizo, que no solamente descuartizó a mi hermano, él descuartizó una familia”, declaró Darling Arrieta, hermana de la víctima, en un documental de HBO sobre este mediático caso.

El actor español Rodolfo Sancho abandona el tribunal después de que su hijo Daniel Sancho Bronchalo fuera condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Arteaga en la isla de Koh Pha Ngan en agosto de 2023, en el Tribunal Provincial de Koh Samui el 29 de agosto de 2024. (Foto de Lillian SUWANRUMPHA / AFP) LILLIAN SUWANRUMPHA - AFP

En ese mismo documental, publicado en la plataforma cuando comenzó el juicio, el padre del acusado, Rodolfo Sancho, aseguró que el médico colombiano había amenazado a su hijo. Eso desencadenó “una pelea y en esa pelea hubo un accidente” que terminó con la muerte de Arrieta.

Otro abogado de la familia del colombiano, Juan Gonzalo Ospina, aseguró que en el juicio quedó demostrado que Sancho había comprado cuchillos, bolsas de plástico y artículos de limpieza antes del crimen y los había guardado en la habitación donde se produjeron los hechos.

La defensa de Sancho alegó también que actuó en legítima defensa porque la víctima intentó forzarle a tener relaciones sexuales. ”Él intento violarme y nos peleamos”, habría dicho Sancho en su declaración, citada por el diario español El Mundo. Según esta información, el joven no acudió inmediatamente a la policía porque estaba conmocionado. En ese mismo diario, el abogado Ospina consideró que Sancho “está en una falsa realidad”.

El caso salió a la luz cuando recolectores de basura encontraron lo que el periódico Bangkok Post describió como una pelvis y unos intestinos cortados que pesaban unos 5 kilos en un saco de fertilizantes en un vertedero de basura.

Poco después, Sancho informó a la policía que Arrieta estaba desaparecido, y la policía reunió pruebas que vinculaban a los dos hombres, lo que los llevó a detenerlo e interrogarlo.

La policía estableció una versión, afirmando a la prensa que Sancho había confesado el asesinato y diciendo que lo había planeado porque Arrieta amenazó con deshonrarlo a él y a su familia al revelar su supuesta relación sexual.

Sancho, a través de su padre y sus abogados, dijo que esa era una versión distorsionada de lo que le dijo a la policía, y negó haber tenido una relación sexual con Arrieta.

Agencias Reuters, AFP y AP

