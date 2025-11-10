Tailandia suspende el acuerdo de paz con Camboya tras la explosión de una mina que hirió a tropas

BANGKOK.- La paz firmada entre Tailandia y Camboya bajo el auspicio de Donald Trump duró menos de un mes.

El presidente estadounidense había presentado aquel acuerdo como una de las ocho guerras que había ayudado a concluir, pero ahora todo vuelve a foja cero.

La decisión de suspender el pacto fue tomada por Bangkok después de que dos soldados tailandeses resultaran heridos por la explosión de una mina mientras patrullaban la frontera común, en la provincia de Sisaket.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), observa mientras el primer ministro de Camboya, Hun Manet (centro), y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, sostienen documentos firmados durante la ceremonia de firma de un acuerdo de alto el fuego, al margen de la 47ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en Kuala Lumpur, el 26 de octubre de 2025

Según las autoridades tailandesas, uno de los militares sufrió graves heridas en una pierna, mientras que el otro presentó contusiones en el pecho.

“La declaración conjunta que habíamos promovido queda suspendida”, anunció el portavoz del gobierno Siripong Angkasakulkiat, incluyendo en la medida la liberación de 18 soldados camboyanos detenidos.

El Acuerdo de Paz de Kuala Lumpur, firmado el 26 de octubre con la mediación de Malasia y China, ampliaba la tregua alcanzada a fines de julio, luego de que los enfrentamientos entre ambos países se intensificaran, con al menos 43 muertos y más de 300.000 desplazados a ambos lados de la frontera.

En Octubre, el mandatario estadounidense viajó a la capital malaya y firmó acuerdos económicos con Camboya, Tailandia y Malasia, algunos de ellos destinados a incrementar el comercio de minerales esenciales.

Estados Unidos buscaba depender menos de China, que ha limitado las exportaciones de componentes clave en la fabricación de tecnología.

Minas terrestres antiguas recuperadas de zonas en disputa tras el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya se exhiben durante una visita de prensa organizada por el Ejército Real Tailandés en la provincia fronteriza de Surin, el 20 de agosto de 2025

Sin embargo, esa tregua lograda hace pocas semanas había sido solo el punto más alto de un conflicto latente hace más de un siglo, alimentado por las disputas territoriales entre los dos reinos a lo largo de una frontera porosa y por acusaciones mutuas de violar el alto el fuego en los últimos meses.

En Julio, Trump había amenazado con suspender los acuerdos comerciales a menos que terminaran los episodios bélicos.

El primer ministro camboyano, Hun Manet, expresó que su país aceptó buscar un alto al fuego, y dijo que Trump le dijo que Tailandia también había aceptado detener los ataques.

Tailandia expresó su apoyo con algo de cautela. Phumtham agradeció al presidente estadounidense y expresó que Tailandia estaba de acuerdo en principio con el alto el fuego, pero hizo énfasis en la necesidad de una “intención sincera” por parte del país rival.

Poco después, en Octubre, comenzó una tregua inestable que se quebró este lunes.

Personal del Ejército Real Tailandés muestra a agregados militares extranjeros minas terrestres recién recuperadas de las zonas en disputa tras el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya, exhibidas durante una visita de prensa organizada por el Ejército Real Tailandés en la provincia fronteriza de Surin, el 20 de agosto de 2025

Antes de que la situación escalara hacia una guerra abierta, la última controversia entre Bangkok y Phnom Penh había estallado en mayo, en torno al control de zonas con templos históricos, lo que provocó la suspensión de la entonces primera ministra tailandesa Paetongtarn Shinawatra.

La premier cayó, tras filtrarse una llamada con el caudillo camboyano y ex primer ministro Hun Sen, en la que lo llamaba “tío” y usaba un “tono sumiso”, según la prensa local.

La gota que colmó el vaso fueron las acusaciones tailandesas de que Camboya había colocado minas antipersonales que hirieron a varios de sus soldados.

Ahora la historia se repite, y la ruptura del acuerdo amenaza con frenar el frágil proceso de acercamiento.

“Pensábamos que la amenaza a la seguridad se había reducido, pero en realidad no ha disminuido”, declaró el primer ministro tailandés Anutin Charnvirakul.

Por su parte, la cancillería de Camboya expresó en un comunicado su “grave preocupación” por la decisión tailandesa de romper el pacto de paz, y subrayó que Phnom Penh sigue comprometida con la implementación de la declaración conjunta.

Según los analistas, un nuevo acuerdo que resuelva la disputa fronteriza parece hoy un objetivo inalcanzable.

