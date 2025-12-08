LA NACION

Tenerife: cuatro personas murieron en medio del fuerte oleaje en una piscina natural que estaba cerrada al público

Las islas Canarias continúan en “prealerta por mal estado del mar”; sigue la búsqueda de un desaparecido

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Tragedia en Tenerife
Tragedia en Tenerifegentileza Oficina Española de Turismo

Cuatro personas murieron en Tenerife, la mayor de las Islas Canarias, en medio de la alerta por mal estado del mar que afectó a todo el archipiélago el fin de semana. Además, sigue la búsqueda de un desaparecido.

Según las autoridades locales, las víctimas fueron arrastradas por fuertes olas en la zona de Los Gigantes, una piscina natural en la costa sur de Tenerife que estaba cerrada al público. Dos de los fallecidos eran rumanos y los otros dos eslovacos, informaron sus gobiernos.

Islas Canarias
Islas Canarias

Este lunes se confirmó la muerte de una mujer, herida gravemente en la piscina, que había sufrido una paro cardiorrespiratoria. A pesar de que lograron reanimarla en el lugar, luego murió en el hospital de la ciudad de Santa Cruz.

Cuatro personas fallecidas y una desaparecida tras el oleaje en Los Gigantes (Tenerife)
Cuatro personas fallecidas y una desaparecida tras el oleaje en Los Gigantes (Tenerife)Captura

Alerta vigente

En tanto, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene activa la alerta en todas las islas desde el viernes pasado por “fenómenos costeros adversos”.

El área de Seguridad y Emergencias aconsejó evitar las zonas aisladas y muelles y espigones, aunque el oleaje se calme de repente, y obedecer a las autoridades. Asimismo, advirtió que está prevista la pleamar con olas de hasta 4 metros.

La isla de Tenerife ya había experimentado otro día trágico el pasado 8 de noviembre, cuando otras tres personas murieron arrastradas por fuertes olas de marejada y otras 15 resultaron heridas. En esa ocasión también se había declarado una prealerta meteorológica por fenómenos costeros provocados por el mar en fuerte estado. (ANSA)

Con información de AFP

