Tensión en Venezuela: reportan explosiones y aviones sobrevolando Caracas

CARACAS.- Al menos siete explosiones y aviones volando a baja altura se escucharon alrededor de las dos de la madrugada del sábado (hora local) en la capital de Venezuela, Caracas, mientras que en varios barrios, los residentes salieron corriendo a la calle. Por el momento, el gobierno venezolano no emitió comentarios oficiales.

Imágenes sin verificar compartidas en redes sociales muestran grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecen producirse en el sur y el este de la ciudad.

Un equipo de CNN reportó que la primera explosión se registró a la 01.50 de la madrugada del sábado en Caracas, e informó que algunas zonas de la ciudad estaban sin electricidad. Luego, a las 02.38 una nueva explosión se sintió en la capital, al tiempo que seguía el sobrevuelo de aeronaves.

El momento del supuesto ataque en Caracas

Según indicó CNN, los medios venezolanos Efecto Cocuyo y Tal Cual Digital informaron que también se escucharon explosiones en el estado La Guaira, al norte de Caracas y en la costa del país, y en Higuerote, una ciudad costera del estado Miranda.

Según se escuchaba en videos que circularon en redes sociales, personas en el lugar aseguraron que el ataque se produjo en la base aérea La Carlota, que funciona como aeropuerto militar.

A raíz de las fuertes explosiones que se escucharon durante la madrugada, los ciudadanos de Caracas comenzaron a correr por las calles venezolanas con desesperación.

Personas que comenzaron a correr por las calles de Venezuela (AP)

En tanto, la televisora estatal venezolana no interrumpió su programación y emitía un reportaje sobre música y arte venezolano.

Por su parte, la televisora estatal de Irán -que tiene una estrecha relación con el país sudamericano desde hace años, en parte debido a su enemistad compartida hacia Estados Unidos- reportó las explosiones en Caracas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también enemistado con la administración de Trump, repudió los presuntos ataques en su cuenta de X, donde escribió: “En este momento bombardean Caracas. Alerta todo el mundo. Bombardean con misiles. Deben reunirse la OEA y la ONU de inmediato”.

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela



Bombardean con misiles.



Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Los antecedentes

El episodio ocurre mientras, en los últimos días, el ejército de Estados Unidos ha estado atacando a presuntas embarcaciones de contrabando de drogas. Trump desplegó una flota de buques de combate en el Caribe y mencionó la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano. Además afirmó que los días en el poder del mandatario Maduro “están contados”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en reiteradas ocasiones que su país se prepara para tomar nuevas acciones contra presuntas redes de narcotráfico en Venezuela y que los ataques en tierra comenzarán “pronto”.

Maduro ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos. La CIA estuvo detrás de un ataque con drones la semana pasada en una zona de atraque que se creía que empleaban los cárteles de la droga venezolanos, en la primera operación directa conocida en suelo venezolano desde que Washington inició los ataques a embarcaciones en septiembre.

El gobierno venezolano dijo este viernes que estaba abierto a negociar un acuerdo con Washington para combatir el narcotráfico y Maduro afirmó que Estados Unidos quiere forzar un cambio de gobierno en Venezuela y acceder a sus vastas reservas de petróleo mediante una campaña de presión de varios meses que comenzó con un despliegue militar masivo en el mar Caribe en agosto.

Los helicópteros sobrevolando Caracas

Trump habló por primera vez de un ataque a Venezuela

Tal como informó LA NACION, en vísperas de año nuevo, el presidente estadounidense habló por primera vez de un ataque de EE.UU. contra una “gran planta” de drogas dentro de Venezuela.

Trump hizo la declaración durante una entrevista con John Catsimatidis, multimillonario republicano y partidario del presidente, propietario de la emisora ​​de radio WABC en Nueva York. Pero la revelación tomó mayor relevancia cuando el diario The New York Times la citó en un artículo, lo que llenó luego las redes sociales de especulaciones respecto de cuál podría haber sido el destino de ese ataque.

Trump describió el supuesto ataque como un golpe “duro” contra una “gran planta” como parte de su ofensiva para destruir instalaciones del narcotráfico, sin proporcionar detalles sobre la ubicación o el método empleado.

“Tienen una gran planta o una gran instalación de donde provienen los barcos”, dijo Trump, en referencia a las embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico que Estados Unidos viene atacando en el mar Caribe y en el Pacífico.

Con información de AP y AFP.