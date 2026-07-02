Así fue el rescate de Hernán Gil, tras ocho días atrapado en los escombros en Venezuela

Horas después de que se conociera el rescate del guardia de seguridad Hernán Alberto Gil Flores, diferentes videos se viralizaron en redes sociales que muestran el amplio operativo que se llevó adelante.

Gil trabajaba en un centro comercial de Catia La Mar, en el estado de La Guaira, cuando ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 y el establecimiento se vino abajo. Fue la garita de seguridad donde trabajaba lo que lo salvó de ser aplastado.

Uno de los videos más impactantes muestra al hombre de 43 años mientras estaba entre los escombros. Para este momento del operativo, una brigada USAR de los Bomberos de Chile había logrado bajar una cámara hasta donde se encontraba el hombre, y podían observarlo mientras jugaba con un pedazo de estructura que se soltó. Tenía un barbijo puesto y estaba lleno de polvo. “Está jugando”, contó una de las brigadistas. Mientras, hablaba con otro de los efectivos sobre cómo deberían atenderlo una vez que salga.

Pocos segundos después, le dijo: “Hernán, necesito que mires un poquito hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas por los escombros que están saliendo, por favor”. Mientras lo alumbraban, Gil miró a la cámara y dejó ver su ojo completamente rojo, hinchado y dañado por el impacto. Los equipos de rescate lo mantuvieron hidratado y alimentado durante el operativo.

𝗥𝗘𝗦𝗖𝗔𝗧𝗘 | El equipo USAR Bomberos de Chile (BoCH) continúa las labores de rescate de Hernán, venezolano que se encuentra atrapado con vida en un edificio derrumbado.



El rescate está siendo liderado por el equipo chileno, que ha estado trabajando con equipos USAR de… pic.twitter.com/qKmTbtiAFG — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) July 2, 2026

Gil estaba trabajando en la garita de seguridad de las Galerías Playa Grande cuando los temblores comenzaron el pasado 24 de junio. Pocos segundos después, la estructura de concreto del centro comercial se vino abajo. Sin embargo, la garita de seguridad se mantuvo en pie y creó una burbuja de aire.

Los equipos de rescate escucharon su voz por primera vez el pasado lunes. Desde entonces, iniciaron el operativo de rescate con colaboración de brigadas de diferentes países.

Los rescatistas transportan a Hernán Gil Flores tras ser rescatado de entre los escombros una semana después de quedar atrapado por los dos terremotos que azotaron Catia La Mar, Venezuela Fernando Vergara - AP

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió un video de los momentos en los que Gil seguía bajo los escombros, mientras los equipos intentaban ver la mejor manera de llegar a él.

Allí, mostró un diálogo entre una integrante del Grupo de Búsqueda y Rescate de El Salvador y el guardia de seguridad. “Don Hernán, ¿me escucha?“, gritó. “Sí, te escucho”, se oyó una voz que venía desde la pila oscura de escombros. Tras ello, la mujer logró alcanzarle líquido a través de un mecanismo y le aclaró: “Si necesita ayuda, me dice”. “No se preocupe”, le contestó Gil.

Llevamos 28 horas tratando de rescatar de los escombros a Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permanece atrapado en el centro comercial Galerías Playa Grande.



Equipos de varios países nos están ayudando a lograrlo, ya que la complejidad de la estructura, su… pic.twitter.com/FHCnHreY9u — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 30, 2026

En esos momentos, el hombre le había pedido a los rescatistas que no le dijeran a su esposa que estaba vivo, por si no lograba sobrevivir al operativo. La pareja tiene dos hijos de ocho y diez años.

Bukele había detallado la dificultad del trabajo de los rescatistas: “Equipos de varios países nos están ayudando a lograrlo, ya que la complejidad de la estructura, su inestabilidad, las lluvias de ayer y las réplicas han hecho de este uno de los rescates más difíciles que hemos enfrentado”.

Fue durante la mañana de este jueves que el rescate sucedió. Tras sacarlo de la garita, Gil debía atravesar un túnel de tres metros de largo, que debió ser armado por los rescatistas para que nada colapse sobre él. Del otro lado, lo esperaba un equipo médico.

¡FINALMENTE LOGRAMOS RESCATAR A HERNÁN!



Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de… pic.twitter.com/wSuGDgGUXU — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 2, 2026

Cuando lograron sacarlo, lo subieron a una camilla, donde le brindaron asistencia inmediata para luego trasladarlo a una ambulancia. Una multitud se había amontonado a la salida.

Bukele compartió el video donde los rescatistas con banderas de la Cruz Roja y El Salvador lo llevaban entre la gente. Sin embargo, también colaboraron equipos de Chile, Estados Unidos, Portugal, México, Costa Rica y Venezuela.

Después de más de 100 horas de trabajo sostenido, Hernán Gil fue rescatado con vida de



Celebramos la grandeza del ser humano cuando se une por un solo fin: salvar a otro. ¡Gracias a nuestro rescatistas y al apoyo de los rescatistas internacionales! pic.twitter.com/PJiXoa2eKo — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 2, 2026

“Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores”, escribió.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mostró como Gil fue recibido por la multitud, que aplaudió y gritó su nombre, muchos visiblemente conmocionados. “¡Viva Venezuela!“, gritó una persona. ”¡Viva la vida!“, le siguió otra.