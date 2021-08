Terror en el boliche: le pusieron una sustancia en su bebida y quedó “poseída”

“Si alguien te comparte una bebida no la tomes”, es uno de los consejos más comunes que los padres les dan a sus hijas adolescentes cuando van a un boliche. Detrás de este pedido hay casos de operaciones siniestras que buscan aprovecharse de las mujeres. En las últimas horas, una madre de Reino Unido reveló que su hija fue drogada en un local nocturno y que quedó totalmente inmovilizada.

Claire es la mamá de Millie Taplin, una joven de 18 años que el sábado pasado fue a bailar y terminó internada sin poder hablar ni caminar, tras haber ingerido una bebida que contenía una sustancia tóxica desconocida.

En diálogo con Sky News, la mujer, de 48 años, afirmó que se siente “absolutamente destruida” después de ver a Millie postrada en una cama, incapacitada y con los ojos en blanco. Clarie indicó que su bebida fue aparentemente adulterada en un boliche de Essex.

“Fue horrible, parecía poseída. No tenía idea de lo que estaba pasando, no puedo describir cómo fue verla así”, señaló al Daily Mail. Y agregó que luego supo que la joven era consiente de todo lo que pasaba a su alrededor, pero no podía hablar.

Claire Taplin viralizó la trágica experiencia de su hija en un boliche de Reino Unido para concientizar a otras famlias Facebook: Claire Taplin

La adolescente había ido a fiesta en el local Moos Moos, en Southend, donde empezó a sentirse acalorada y enferma después de tomar unos sorbos de una bebida que le había comprado un hombre. En ese momento, se acercó a su grupo y le dijo que necesitaba un poco de aire fresco. Al salir a la calle, Millie comenzó a ver borroso y le pidió a su hermana y amigos si la podían llevar al hospital.

“Estoy muy agradecida de que sus amigos estuvieran allí para ella, de lo contrario, quién sabe qué hubiera pasado”, indicó la mamá. Clarie difundió un video de la joven en el hospital en el que se la puede ver mirando a un punto fijo, mientras su mandíbula está bloqueada y sus manos están dobladas como garras.

La mamá de Millie Taplin mostró su estado luego de que la drogaran en un boliche

Millie fue dada de alta el domingo, pero tuvo que estar en reposo todo el día porque todavía no se sentía recuperada. “Nunca me había sentido así en toda mi vida”, afirmó a Sky News. “No podía caminar y tuvieron que traerme una silla de ruedas, era como si intentara mover las piernas pero no se movían”, continuó.

En diálogo con Basildon Echo la chica asumió: “No hay palabras para lo que podría decirle a la persona responsable”.

Luego de que el caso de Millie saliera a la luz, un portavoz del boliche Mos Mos salió a hablar e hizo polémicas declaraciones. En el comunicado, indicó: “Instamos a todos los clientes a que estén presentes cuando se pida su bebida y que no la dejen desatendida. La supuesta bebida adulterada parece haber sido aceptada por una persona conocida por la dama afectada y, aunque no se nos informó en ese momento, estamos ayudando a la policía que se ocupa del asunto”.

LA NACION