El caso de la joven de 23 años que estudiaba en La Plata y fue asesinada por un remisero: piden perpetua para el acusado

Ayelén Arredondo, de 23 años, murió en abril de 2021 a manos de Marcelo Alejandro Saleh, un remisero que asesinó a la joven estudiante durante un robo. A cinco años del hecho, que tuvo lugar en la ciudad de La Plata, la fiscal del caso pidió prisión perpetua ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) V.

La tragedia ocurrió en plena pandemia, luego de que Saleh trasladara a los padres de la víctima a la Unidad Penitenciaria 42 de Florencia Varela, donde fueron a visitar a otro hijo detenido. Según la acusación, a la que tuvo acceso El Día de La Plata, el hombre aprovechó que la pareja había dejado las llaves de su domicilio en el auto.

Con ellas a disposición, se dirigió a la vivienda familiar ubicada sobre la calle 75 -entre 21 y 21-. Una vez dentro, se encontró con Ayelén, que estaba sola. Ambos forcejearon durante unos segundos, Saleh tomó una barreta de hierro que estaba dentro de una mochila y golpeó a la estudiante de Derecho hasta matarla.

Tras el ataque, el acusado huyó del lugar y fue perseguido por un vecino que lo vio ensangrentado. El testigo logró interceptarlo en la intersección de las calles 24 y 75, donde lo retuvo hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.

Mientras tanto, los padres de Ayelén permanecían en la unidad penitenciaria y no lograban comunicarse ni con su hija ni con el remisero. No fue hasta que llegaron a la casa que se encontraron con una cruenta escena.

Al momento de la detención, Saleh presentaba lesiones en el rostro y llevaba una mochila con $8000, precintos y guantes. Además, los investigadores secuestraron una barreta del interior de un Volkswagen Polo en el que se desplazaba, elemento que fue incorporado a la causa como la presunta arma homicida.

Marcelo Alejandro Saleh, el remisero que se cobró la vida de Ayelén Arredondo durante un robo

La investigación quedó entonces a cargo del fiscal Juan Menucci, de la UFI 5 de La Plata, que desde un inicio apuntó contra Saleh. Al ser convocado ante la Justicia, el imputado se negó a prestar declaración indagatoria, por lo que permaneció detenido hasta el día de la fecha.

La autopsia, por su parte, confirmó que la joven de 23 años murió como consecuencia de graves traumatismos en la cabeza y en el rostro, ocasionados con un objeto contundente.

El comienzo del juicio oral y las primeras audiencias

El martes tuvo lugar la primera audiencia del juicio oral, que comenzó con una declaración inesperada: Saleh reconoció el asesinato de la estudiante de Derecho, pero aseguro -por consejo de la defensa- que no ocurrió adrede. “Empecé a barretear para todos lados y creo que le pegué”, sostuvo el imputado según el portal 0221.

Tras propinarle varios impactos a Ayelén, el remisero dijo ver que la víctima estaba desmayada y que tenía únicamente “un hilito de sangre”. Acto seguido, emprendió su fuga y terminó detenido.

La jornada estuvo marcada también por el testimonio de padre de Ayelén, que recordó el vínculo previo que mantenían con el acusado. De acuerdo con su relato, Saleh realizaba esos viajes desde hacía cerca de dos años, por lo que estaba familiarizado con la rutina familiar, sabía dónde vivían y conocía que Ayelén residía en la casa.

La investigación quedó entonces a cargo del fiscal Juan Menucci, de la UFI 5 de La Plata, que desde un inicio apuntó contra Saleh 0221

En ese sentido, mencionó un episodio puntual ocurrido tiempo atrás: el acusado había pasado a buscar a la joven por la Facultad de Agronomía, donde él trabajaba, y ambos regresaron juntos al domicilio.

También aseguró que el remisero hacía comentarios sobre la joven, tales como “qué linda o “qué rico perfume”. Antes de finalizar su declaración, expresó un duro pedido frente a los jueces: “Quiero perpetua para esta lacra”.

El juicio continuó el miércoles con la presentación de peritos y policías, y retomó el jueves con los alegatos finales de las partes. Fue durante la última audiencia celebrada que la fiscal del juicio Viviana Arturi solicitó prisión perpetua para Saleh. La representante del Ministerio Público sostuvo que el caso debe encuadrarse como un “homicidio criminis causa”, una figura contemplada en el Código Penal para los casos en los que una persona mata con el objetivo de consumar otro delito, ocultarlo o garantizar su impunidad.

Los elementos que le fueron secuestrados a Saleh. Entre ellos, la barreta de hierro consignada como el arma homicida 0221

La defensa oficial, encabezada por Juan Manuel Fernández, rechazó la calificación y pidió que el caso sea considerado como “homicidio en ocasión de robo”, una figura penal que contempla una pena temporal y menor a la prisión perpetua. El defensor argumentó que no quedó acreditado que Saleh hubiera matado con el objetivo específico de asegurar el robo, sino que la muerte ocurrió en el contexto de un episodio violento.

Ahora será el TOC V el encargado de resolver la situación judicial del acusado. La decisión se dará a conocer en los próximos días y determinará si el tribunal entiende que el homicidio fue perpetrado con el objetivo de facilitar el robo y asegurar la fuga del imputado, o si considera que ocurrió en el marco del asalto.