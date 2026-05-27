Un hombre denunció que una paciente psiquiátrica mató a su padre tras desconectarle el respirador
La víctima se encontraba internada con pulmonía bilateral en el Hospital Durand; los médicos encontraron a la mujer con el tubo de oxígeno en la mano
- 2 minutos de lectura'
Un hombre de 65 años que se encontraba internado con pulmonía bilateral en el Hospital Durand falleció luego de que una paciente psiquiátrica irrumpiera en su habitación y le quitara el tubo de oxígeno.
Según contó el hijo de la víctima, Germán, el incidente ocurrió el viernes. Los médicos que acudieron de urgencia a la habitación de su padre tras detectarle un paro cardiorrespiratorio encontraron a la mujer frente a la cama con el dispositivo en la mano. A pesar de las maniobras de reanimación, el desenlace fue fatal.
La sospechosa, que según los primeros informes es paciente psiquiátrica y se habría fugado previamente de otros centros de salud mental, se encuentra bajo custodia policial mientras la familia de la víctima baraja la posibilidad de iniciar acciones legales contra ella.
“Mi papá entró sin poder respirar bien. Cuando le hicieron estudios, le encontraron una pulmonía bilateral y decidieron entubarlo y ponerlo en coma inducido. Su panorama era un poco alentador porque el primer día tuvo fiebre y oxigenaba mal, pero el resto de los días estuvo estable, aunque no presentaba mejoras”, contó.
Y añadió: “Los jefes de terapia intensiva y de intermedia nos comentaron cuando llegamos al hospital que cuando a mi papá le agarró el infarto fueron a la habitación y encontraron a una mujer frente a la cama de mi papá con el tubo de oxígeno en la mano. El jefe de terapia después la sacó de ahí. Después personal médico empezaron a practicar maniobras de reanimación pero no pudieron revertirlo”.
Noticia en desarrollo.
Otras noticias de Crímenes
"Nada en la vida me gusta más". Se hizo célebre por sus personajes y por las tapas de Billiken y tuvo un trágico final junto a su esposa
Escalofriante. El impactante documental de Netflix sobre la mujer que estuvo a punto de dar el sí para atrapar a un culpable
La policía detuvo a dos hombres. Dos asesinatos a puñaladas en Barcelona en 24 horas
- 1
Escucharon las advertencias: la Generación Z se broncea de todos modos
- 2
El Gobierno derogó el fondo que financia los pasajes gratuitos a personas con discapacidad y niños con cáncer
- 3
Mundo mormón: de la revelación divina a la “entrevista de dignidad”, las creencias de la comunidad que crece en el país
- 4
Con programa nacional, buscan mejorar la atención de una de las principales causas de muerte en el país