Un hombre denunció que una paciente psiquiátrica mató a su padre tras desconectarle el respirador

Un hombre de 65 años que se encontraba internado con pulmonía bilateral en el Hospital Durand falleció luego de que una paciente psiquiátrica irrumpiera en su habitación y le quitara el tubo de oxígeno.

Según contó el hijo de la víctima, Germán, el incidente ocurrió el viernes. Los médicos que acudieron de urgencia a la habitación de su padre tras detectarle un paro cardiorrespiratorio encontraron a la mujer frente a la cama con el dispositivo en la mano. A pesar de las maniobras de reanimación, el desenlace fue fatal.

La sospechosa, que según los primeros informes es paciente psiquiátrica y se habría fugado previamente de otros centros de salud mental, se encuentra bajo custodia policial mientras la familia de la víctima baraja la posibilidad de iniciar acciones legales contra ella.

Un hombre denuncio que una mujer con trastorno psiquiatrico mato a su padre tras desconectarle el respirador

“Mi papá entró sin poder respirar bien. Cuando le hicieron estudios, le encontraron una pulmonía bilateral y decidieron entubarlo y ponerlo en coma inducido. Su panorama era un poco alentador porque el primer día tuvo fiebre y oxigenaba mal, pero el resto de los días estuvo estable, aunque no presentaba mejoras”, contó.

Y añadió: “Los jefes de terapia intensiva y de intermedia nos comentaron cuando llegamos al hospital que cuando a mi papá le agarró el infarto fueron a la habitación y encontraron a una mujer frente a la cama de mi papá con el tubo de oxígeno en la mano. El jefe de terapia después la sacó de ahí. Después personal médico empezaron a practicar maniobras de reanimación pero no pudieron revertirlo”.

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