ROMA.- "El terrorismo y la violencia nunca pueden ser aceptados", recordó hoy el papa Francisco, que condenó el atentado terrorista ocurrido en una iglesia de Niza y pidió al pueblo francés reaccionar unido al mal con el bien, según informó el director de la Sala de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni.

"El ataque de hoy ha sembrado muerte en un lugar de amor y de consolación, como la casa del Señor. Es un momento de dolor, un tiempo de confusión", dijo Bruni, que aseguró que el Pontífice está informado de la situación y está cerca de la comunidad católica de luto. "Reza por las víctimas y por sus familiares, para que la violencia termine, para que volvamos a vernos como hermanos y hermanas y no como enemigos y para que el amado pueblo francés pueda reaccionar unido al mal con el bien", agregó.

La semana pasada Francisco, que escribió recientemente la encíclica Fratelli Tutti, sobre fraternidad y la amistad social, participó en un evento interreligioso por la paz titulado "Nadie se salva solo-Paz y Fraternidad" que organizó la Comunidad de San Egidio, a 34 años del encuentro interreligioso de Asís concebido por Juan Pablo II en 1986, en el Capitolio.

Policías franceses vigilan el sitio de un ataque con cuchillo en la Basílica de Notre-Dame de Niza en Niza el 29 de octubre de 2020, mientras los oficiales forenses se preparan para ingresar Fuente: AFP

En esa ocasión, recordó la histórica firma del Documento sobre la Fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, que firmó con el Gran Imán de al-Azhar en febrero de 2019 en Abu Dhabi. "Partiendo de la fe religiosa, uno puede convertirse en artesano de la paz y no en espectador inerte del mal de la guerra y del odio", dijo. "Las religiones están al servicio de la paz y la fraternidad. Por eso, el presente encuentro también impulsa a los líderes religiosos y a todos los creyentes a rezar con insistencia por la paz, a no resignarse nunca a la guerra, a actuar con la fuerza apacible de la fe para poner fin a los conflictos", dijo. "¡Necesitamos la paz! ¡Más paz! No podemos permanecer indiferentes. Hoy el mundo tiene una ardiente sed de paz", clamó.

Entonces el representante del Gran Imán de al-Azhar, el juez Mohamed Abdelsalam, se distanció delcatentado contra un profesor de secundario en Francia que había defendido ante sus alumnos la libertad de expresión, mostrando viñetas sobre Mahoma. "Disocio mí mismo y los preceptos de la religión islámica y las enseñanzas del profeta Mahoma de este pecaminoso acto criminal y de todos aquellos que persiguen esta ideología perversa y falsa".

