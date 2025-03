The New York Times denunció que el gobierno de Trump está efectuando “tácticas de intimidación” contra sus periodistas

En medio de un clima tenso entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la prensa norteamericana, el periódico The New York Times denunció que el republicano está efectuando “tácticas de intimidación” contra sus periodistas. Ocurrió un día después de que el mandatario escribiera en su red social un mensaje contra sus reporteros.

“El fallido New York Times insiste en usar a Peter Baker, el pésimo escritor de Liddle, biógrafo y adulador de Obama, para escribir muchos de los largos y aburridos artículos de noticias falsas que me atacan. Las únicas dos personas con menos talento que Peter son su ‘esposa’, la encantadora Susan Glasser -quien trabaja para la revista The New Yorker-, y, por supuesto, Maggot Hagerman, -cuyo nombre fue mal escrito y en realidad se llama ‘ Maggie Haberman’- quien quizás sea la escritora menos talentosa de toda la medianía del New York Times”, publicaron el domingo en The Truth Social.

Además, continuaron: “Hay algo realmente mal con esta gente y sus editores enfermos y desquiciados por Trump. Hicieron todo lo posible para manipular las elecciones en mi contra. ¿Cómo funcionó eso? ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!“. Incluso, el republicano brindó una conferencia desde la Casa Blanca, en la que apuntó: ”Tienen fuentes falsas o no tienen fuentes. Creo que se inventan la mayor parte. Es un periódico en decadencia. Son realmente el enemigo del pueblo".

Al otro día, desde The New York Times se pronunciaron sobre las acusaciones del presidente norteamericano y defendieron a los periodistas. “El enfoque de Trump nunca nos ha hecho retroceder en nuestra misión de hacer que las personas poderosas rindan cuentas, independientemente de qué partido esté en el poder”, señalaron y argumentaron que Baker, Haberman y sus colegas tienen “un historial inigualable de cubrir este y gobiernos anteriores de manera completa e imparcial”.

En tanto, a través de su vocero, Charles Stadtlander, el periódico dijo que el verdadero objetivo de Trump y su equipo es “intensificar sus intentos de reprimir la libertad de prensa” y pidió a los ciudadanos estadounidenses que “no lo pierdan de vista”. “El Gobierno quiere dificultar que los reporteros saquen a la luz información importante que el presidente preferiría mantener en secreto”, sostuvo y sumó: “Y quieren socavar la confianza del público en los periodistas que hacen preguntas difíciles y publican verdades incómodas”.

El diario dijo que Musk iba a recibir un informe sobre los planes ultrasecretos de las fuerzas armadas si se desataba una guerra con China

Si bien los cruces de Trump con la prensa estadounidense son habituales, el nuevo capítulo se desató por una publicación del jueves titulada: “El Pentágono organizó una reunión informativa para Musk sobre una posible guerra con China“. En la nota, que lleva la firma de Haberman y otros periodistas, The New York Times indicó que representaría un posible conflicto de interés para el magnate, quien “está ayudando al Gobierno a efectuar cambios para reducir costos y tiene intereses financieros en el país asiático”.

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos denunció la publicación y denominó al Times como “una máquina de propaganda que debería retractarse inmediatamente de sus mentiras”. Sin embargo, el periódico defendió su artículo, y posteriormente reportó que la reunión fue cancelada después de que el diario informara que estaba a punto de llevarse a cabo.

Con información de AP.

LA NACION

Temas Estados Unidos