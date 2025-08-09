Tiroteo en pleno Times Square: un adolescente abrió fuego e hirió a al menos tres personas

NUEVA YORK.- Un adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas este sábado a la madrugada en Times Square, Nueva York, de acuerdo a lo que indicó la policía de la ciudad estadounidense.

El incidente tuvo lugar en en West 44th Street y 7th Avenue -uno de los puntos más turísticos y populares del mundo- alrededor de la 1.20 hora local tras una disputa, según informó un portavoz de la fuerza.

Respecto a las personas que fueron heridas, una joven de 18 años sufrió una lastimadura en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos en las extremidades inferiores.

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban en estado estable.

“El autor fue detenido por la Policía y se recuperó un arma de fuego”, añadió el portavoz. El sospechoso todavía no fue imputado formalmente. Por el momento no hay mayores detalles acerca de lo ocurrido, cuál fue la discusión que detonó el tiroteo o el perfil del adolescente.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a una multitud en medio del pánico y huyendo del lugar; y a agentes de policía rodeando un auto y atendiendo a los heridos que estaban en el suelo.

Tiroteo en Nueva York

Tras el incidente de este sábado, las autoridades cerraron partes de 7th Avenue y Broadway y más de una docena de autos de la Policía se alinearon en las calles para realizar las pericias que darán lugar a una investigación.

La seguridad

Según el periódico estadounidense The New York Times, la ciudad se encuentra en plena carrera electoral por la alcaldía en la que la delincuencia -sobre todo en lugares concurridos- es uno de los ejes de la campaña. A fines de junio, el demócrata Zohran Mamdani se impuso en las primarias (el partido azul gobierna el estado de Nueva York desde 2014) y generó revuelo a raíz de sus polémicos comentarios en 2020, en los que calificó al departamento de la Policía de “racista” y “perverso y corrupto”.

Zohran Mamdani, oriundo de Uganda, busca convertirse en el próximo alcalde de Nueva York Foto Facebook Zohran Kwame Mamdani

A finales del mes pasado, un hombre armado asesinó a cuatro personas y luego se suicidó en un rascacielos de Manhattan.

A pesar de eso, Nueva York vivió, en lo que va del 2025, la menor cantidad de tiroteos y víctimas mortales en su historia y un 23% menos que el año pasado, según el Departamento de la Policía de Nueva York.

