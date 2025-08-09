San Vicente: chocó en una rotonda, destruyó una Ferrari de un millón de dólares y salió caminando

Un impresionante choque se produjo este viernes por la mañana cuando un hombre que conducía una Ferrari, perdió el control y despistó en una rotonda, en San Vicente. Según informaron medio locales, el vehículo quedó completamente destruido, pero afortunadamente el conductor resultó ileso.

El hecho ocurrió cuando el conductor de la Ferrari circulaba por la Ruta 6 con destino a la localidad de Cañuelas, según informó Diario Sur.

Choque Ferrari en San Vicente Buenos Aires Gentileza Diario Sur

Fuentes policiales que analizaron el lugar de los hechos creen que el accidente ocurrió porque circulaba a alta velocidad y que no hubo terceros involucrados. El auto atravesó la rotonda y terminó impactando contra el alambrado de un campo, ubicado frente al destacamento de la Policía Rural.

Impresionante choque de una Ferrari en San Vicente

Tal como precisaron, el hombre salió ileso del vehículo luego del tremendo accidente. Si bien el auto quedó destrozado, el sector del habitáculo no se vio afectado. “Se bajó caminando y llamó para que lo vinieran a buscar”, comentaron fuentes que siguen el caso.

La Policía Bonaerense tomó intervención y también la Fiscalía Descentralizada de San Vicente. El vehículo quedó judicializado, por lo que no fue retirado por la aseguradora.

Según fuentes policiales, el conductor habría sido identificado como Diego Martínez, de 51 años.