Giro arqueológico: tras 300 años, rescataron el tesoro del naufragio más misterioso del Mar Caribe

La primera fase de la recuperación del legendario tesoro del galeón San José, hundido hace más de 300 años en el mar Caribe en Cartagena de Indias, fue completada con éxito. Así, se sacaron a la superficie objetos de un valor histórico y económico incalculable. Este descubrimiento marcó un hito fundamental para Colombia, ya que es la primera vez que artefactos de este icónico barco son recuperados directamente desde su lecho marino. De esta manera, se reavivó el interés global por uno de los naufragios más famosos de la historia marítima.

Expertos estiman que el valor total del botín podría ascender a unos 17.000 millones de dólares, una cifra que lo convierte en uno de los hallazgos subacuáticos más ricos conocidos. El tesoro incluye una vasta colección de monedas de oro y plata, joyas y piezas de porcelana fina, que se cree que fueron obtenidas de las colonias españolas en Sudamérica. Entre los objetos recuperados, se destaca un enorme cañón, cuya presencia evoca imágenes de aventuras navales, y monedas macuquinas, acuñadas manualmente en la América española entre los siglos XVI y XVIII. Algunas de estas monedas llevan impresa la letra “L”, indicando su origen en Lima, y otras marcas sugieren que fueron fabricadas en 1707, un año antes del naufragio.

Se encontraron moneda de oro que estaban en el buque (Foto: Armada Colombia)

El San José, un buque español que transportaba alrededor de 200 toneladas de mercancías, fue atacado y hundido por la Marina Real británica el 8 de junio de 1708, en el contexto de la Guerra de Sucesión Española. Sus restos yacieron en el lecho marino durante siglos, y aunque hubo afirmaciones de su hallazgo en la década de 1980, su ubicación exacta no fue confirmada hasta 2015. El gobierno colombiano, que mantuvo en secreto la localización para prevenir saqueos, lidera un ambicioso proyecto de investigación desde 2024, denominado “Hacia el Corazón del San José”. Este programa, que busca desentrañar los misterios del buque, opera cerca de la costa de Cartagena.

En colaboración con científicos y arqueólogos marinos, se emplearon submarinos de control remoto para descender a las profundidades y localizar los primeros objetos. Estos vehículos fueron clave para el descubrimiento inicial de las monedas de oro y para la posterior recuperación y análisis de los históricos artefactos. Una serie de técnicas especializadas serán aplicadas para examinar estos objetos, con el fin de determinar cómo y cuándo fueron fabricados. El objetivo es obtener información detallada sobre las tecnologías de la época y las rutas comerciales marítimas precisas utilizadas durante la colonización española de América.

La fauna marina convive con los restos del barco (Foto: Armada Colombia)

El exhaustivo estudio de estos elementos no solo arrojará luz valiosa sobre el pasado comercial y cultural de la región, sino que también podría ofrecer nuevas y cruciales perspectivas sobre las causas exactas del hundimiento del majestuoso galeón. Aunque se sabe que fue emboscado por la Marina británica, el método preciso de su destrucción sigue siendo objeto de debate. Una de las teorías principales sugiere que una bala de cañón impactó directamente en el pañol de pólvora del buque, una hipótesis que, de confirmarse con futuras investigaciones, explicaría la rapidez y magnitud del desastre.

La propiedad de este vasto tesoro fue motivo de disputas internacionales durante años, con reclamaciones de Estados Unidos, Colombia, España e incluso Bolivia. Sin embargo, la prioridad actual para el gobierno colombiano es la protección y promoción de este Patrimonio Cultural Subacuático.