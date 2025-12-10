El chavismo lanzó fuertes críticas al Nobel por el premio a María Corina Machado y convocó a una marcha en Caracas

CARACAS.– El gobierno venezolano de Nicolás Maduro cuestionó este miércoles al Comité Noruego por haber galardonado a la líder opositora María Corina Machado con el Nobel de la Paz, enemiga del chavismo y la cara visible de la disidencia democrática venezolana.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, comparó la ceremonia del Nobel de la Paz con un funeral, al ironizar sobre la ausencia en el acto de la galardonada.

Machado confirmó en un audio enviado a los organizadores que logró viajar a Europa, pero no alcanzó a llegar a tiempo para la ceremonia de entrega. En su lugar, el premio lo recibió su hija, Ana Corina Sosa Machado.

Ana Corina Sosa, la hija de la líder opositora María Corina Machado, acepta el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre Stian Lysberg Solum - NTB Scanpix

“Hoy muy tempranito viendo lo que pasó en Noruega, asistieron a un velorio, porque eso parecía un velorio, era un velorio, un fracaso, fracaso total, el show fracasó, la señora no se presentó“, dijo Rodríguez en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

Rodríguez cuestionó el despliegue militar que Estados Unidos emprendió desde agosto en el Caribe y que Machado ha respaldado. “Dicen que por miedo, porque en Noruega se alzó el pueblo y en Noruega salió la gente a protestar en las calles por lo que era un premio manchado en sangre", agregó en alusión a protestas menores de grupos de izquierda.

La vicepresidenta señaló además que el Nobel de la Paz “está bien desprestigiado” por su concesión a Machado.

La líder opositora dijo en su audio que varias personas “arriesgaron sus vidas” para que pudiera viajar a Oslo. De momento, se desconoce cómo logró salir de Venezuela, donde vivía en la clandestinidad tras denunciar fraude en las presidenciales de julio de 2024 y reivindicar el triunfo del exembajador Edmundo González Urrutia, quien sí estuvo en la ceremonia del Nobel.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodriguez JUAN BARRETO - AFP

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo por su parte que el Instituto Nobel premió a una dirigente belicista, en alusión a las recientes declaraciones de Machado clamando por una intervención militar estadounidense para sacar al chavismo.

Rodríguez lanzó estos comentarios durante una comparecencia en la sala de debates del Palacio Federal Legislativo. “Pobre paz, pobre Nobel”, añadió el dirigente, en un esfuerzo por quitarle legitimidad al premio.

Rodríguez echó en cara “la hipocresía de los organismos por la paz” y le recriminó al Instituto Nobel haber distinguido en el pasado al ex primer ministro británico Winston Churchill con el Nobel de Literatura por sus memorias, y al exjefe de la diplomacia estadounidense Henry Kissinger, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1973.

“Subasta al mejor postor”

“Nosotros no sabemos nada de esa subasta”, dijo por su parte el ministro del Interior, Diosdado Cabello, aludiendo a la ceremonia del Nobel. “Eso es una subasta al mejor postor. Lo único que tienen que hacer es revisar a quién le han dado ese premio antes”, argumentó. “Nosotros tenemos el mejor de los premios, que es la tranquilidad de este pueblo, la capacidad que tenemos para decidir nuestro destino. Lo hemos ganado a pulso”, sentenció.

El poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello CON EL MAZO DANDO� - CON EL MAZO DANDO�

Cabello convocó una movilización de la militancia chavista que tuvo lugar este miércoles bajo el lema de “marcha campesina”, con motivo de la Batalla de Santa Inés, donde el chavismo pretendió contraponer el “patriotismo” de la militancia chavista con la disidencia de Machado.

Maduro se incorporó por la tarde a lo que medios oficialistas describieron como una “masiva movilización popular” que recorrió las calles de Caracas para conmemorar el 166° aniversario de la batalla.

“Desde Venezuela pedimos y exigimos cese al intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina”, dijo Maduro frente a una multitud de partidarios concentrada en Caracas. “Decimos no al intervencionismo, no a los planes de desestabilización de cambio de régimen, allá al gobierno de Estados Unidos, que se dediquen a gobernar su país”, gritó Maduro durante la movilización. “No more Vietnam, no more Somalia, no more Irak, no more Afganistán, no more Libia. Basta de guerras eternas, carajo, basta de guerras imperiales, basta de masacres imperiales”, dijo, recurriendo nuevamente el inglés, como hace últimamente cada vez más seguido.

Jóvenes, mujeres, campesinos e integrantes de distintos movimientos sociales y del poder popular se congregaron para marchar con el objetivo de demostrar la “fuerza de la historia y el espíritu indomable de la patria”, y expresar su apoyo a Maduro frente a las amenazas de los Estados Unidos, según describió un medio local.

Más allá de la marcha y las críticas de los altos mandos chavistas, algunos venezolanos entendieron este miércoles la decisión de Machado de partir, mientras que otros cuestionaron por qué se le otorgó el Premio Nobel.

“Dicen que salió del país, si es así bien por ella”, opinó Josefina Páez, una oficinista en Caracas. “Esa mujer ha hecho muchos sacrificios por luchar por la democracia y ya es tiempo que se reúna con su familia, con sus hijos, y siga luchando afuera".

El comerciante José Hurtado calificó por su parte a Machado de “traidora” por su apoyo a la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Venezuela. “Esos premios están muy desprestigiados”, expresó.

