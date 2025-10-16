Tras el anuncio de Trump, Maduro llamó a rechazar un eventual “golpe de Estado de la CIA” y mencionó a la Argentina

CARACAS.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reaccionó con furia tras la autorización por parte del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra Venezuela, y llamó a rechazar los “golpes de Estado” de la agencia de espionaje, además de volver a deslizar que Washington busca un cambio de régimen en Caracas.

Sin abordar directamente los comentarios de Trump sobre las operaciones de la CIA en Venezuela, Maduro llamó a rechazar un eventual “golpe de Estado de la CIA” y arremetió contra el historial de la agencia de espionaje estadounidense en varios conflictos del mundo, entre los que mencionó a la Argentina durante la última dictadura militar.

“No a la guerra en el Caribe, no a la guerra en Sudamérica, sí a la paz. No al cambio de régimen que nos recuerda tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irán, Irak, Libia”, señaló Maduro durante un evento televisado del llamado Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, integrado por representantes de distintos sectores políticos, económicos, académicos y culturales del país.

“No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerdan tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5000 jóvenes asesinados y desaparecidos”, señaló, refiriéndose a la cifra estimada de desapariciones durante la última dictadura militar en el país (1976-1983), de acuerdo con organizaciones como las Madres de la Plaza de Mayo y al golpe de 1973 en Chile.

“América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”, añadió en un acto transmitido de forma obligatoria por radio y televisión.

Maduro luego envió un mensaje directamente en inglés: “No a la guerra, sí a la paz, no a la guerra. ¿Así es como se diría? ¿Quién habla inglés? No a la guerra, sí a la paz, al pueblo de los Estados Unidos, por favor. Por favor, por favor, por favor”.

Ante lo que describió como una escalada de hostilidades desde Estados Unidos, Maduro hizo un llamado a la unidad interna. “Frente a la escalada diaria de guerra psicológica, amenazas, noticias, declaraciones, videos y eventos, existe una gran vacuna: la unidad nacional”, sostuvo.

Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, también ironizó entre risas sobre el anuncio de la CIA: “Nunca habían operado aquí en América Latina, nunca, nunca”.

El gobierno venezolano anunció que su misión ante las Naciones Unidas presentará una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad y al secretario general, António Guterres, para exigir que se responsabilice al gobierno estadounidense y se tomen “medidas urgentes para prevenir una escalada militar en el Caribe”.

“La comunidad internacional debe comprender que la impunidad para estos actos tendrá peligrosas consecuencias políticas que deben ser detenidas de inmediato”, advierte el comunicado oficial de la Cancillería venezolana. En el mismo texto, Caracas rechazó las “declaraciones belicosas y estrafalarias” del presidente Donald Trump.

Se refería al despliegue militar estadounidense en el Caribe, que comenzó pocos días después de que la justicia aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro, a quien acusan de lideran un cartel narcoterrorista. El Ejército de Estados Unidos llevó a cabo una serie de ataques contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas desde principios de septiembre, que dejaron como resultado cinco barcos destruidos y 27 personas muertas. Cuatro de esas embarcaciones partieron de Venezuela.

Como respuesta, el mandatario venezolano ordenó ejercicios militares en la zonas fronterizas y estados costeros que se han ido extendiendo semana tras semana. El miércoles se realizaron también en las barriadas más grandes de Venezuela, Catia y Petare, ubicadas en Caracas, y el mandatario ordenó este jueves ejercicios militares en los estados de Táchira, Apure y Amazonas, fronterizos con Colombia.

“Activaremos toda la fuerza militar de defensa global, defensa popular y defensa policial”, anunció Maduro en un mensaje de audio difundido por Telegram. Esta movilización, explicó, se ejecutará dentro del marco de la Operación Independencia 200, diseñada para fortalecer la defensa nacional.

Para el gobierno de Maduro, las acciones militares de Estados Unidos forman parte de una estrategia estadounidense para justificar un “cambio de régimen” con el propósito de “apoderarse de las reservas petroleras” del país.

Posibles ataques en tierra

Trump confirmó el miércoles que dio autorización a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela, y destacó que sopesa la posibilidad de realizar operaciones terrestres en el país sudamericano.

“Di la autorización por dos razones, realmente”, respondió Trump durante un evento en el Salón Oval. “Número uno, han vaciado sus prisiones en los Estados Unidos de América”. “Y la otra cosa, las drogas, tenemos muchas drogas que vienen de Venezuela, y muchas de las drogas venezolanas llegan por mar”, afirmó.

Trump agregó que su gobierno “está considerando [operaciones por] tierra” mientras evalúa la posibilidad de ataques adicionales en la región. Se negó a decir si la CIA tiene autoridad para tomar medidas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Cuando se le preguntó si había dado a la CIA autoridad para “remover” a Maduro, Trump dijo: “Es ridículo hacerme esa pregunta. No es en verdad una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la responda?”.

Trump agregó que estaba considerando realizar ataques terrestres contra cárteles de Venezuela.

“Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien controlado el mar”, declaró el mandatario.

Agencias AP, AFP y ANSA