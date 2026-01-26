La OTAN alerta que el apoyo militar de Estados Unidos es clave para la supervivencia de Kiev

BRUSELAS.–El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, compareció ante la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo con un mensaje que no admite dobles lecturas. La supervivencia de Kiev en el campo de batalla frente a la agresión rusa está ligada, de forma directa, a la permanencia del apoyo militar de Estados Unidos.

Para el líder de la Alianza, la capacidad de resistencia ucraniana frente a la invasión de Moscú es una cuestión de logística y suministros que solo Washington puede garantizar en este momento crítico.

Las luces de los autos son las únicas activas por el masivo corte de energía en Kiev SERGEI GAPON� - AFP�

La declaración de Rutte ante los eurodiputados fue tajante: “Sin este flujo de armas desde Estados Unidos, no podemos mantener a Ucrania en la lucha. Literalmente”.

A pesar de que Europa realiza esfuerzos significativos para la construcción de su propia industria de defensa, el secretario general subrayó que el continente todavía carece de la potencia necesaria para proporcionar lo que Ucrania requiere hoy para su defensa y mañana para la disuasión.

La brecha entre las capacidades europeas y las necesidades reales en el frente de batalla es, por ahora, insalvable sin la participación activa de la potencia norteamericana.

Esta advertencia surge en un contexto financiero alarmante. Según las estimaciones que Rutte compartió, Ucrania proyecta necesidades militares que superan los 60.000 millones de dólares para el año 2026.

El flujo continuo de equipo, financiado por los aliados pero de origen estadounidense, es el único camino para que el gobierno de Volodimir Zelensky mantenga la protección de su población civil y su operatividad en el combate.

Residentes de Kiev buscan refugio en una estación de metro en medio de otra oleada de bombardeos Danylo Antoniuk� - AP�

Rutte no solo centró su discurso en la logística, sino también en la burocracia y la política interna de la Unión Europea. El secretario general instó a los parlamentarios a garantizar la máxima flexibilidad en el uso de los recursos destinados a la ayuda militar.

Existe un temor fundado de que las restricciones internas de la UE sobre el uso de los 90.000 millones de dólares acordados por los 27 Estados miembros ralenticen la entrega de suministros vitales. La consigna es clara: no se deben imponer condiciones que obstaculicen la cooperación con Estados Unidos.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte NICOLAS TUCAT� - AFP�

Frente a las voces que sugieren que las grietas políticas internas debilitan a la Alianza, Rutte defendió el pluralismo como la mayor fortaleza de Occidente. La existencia de partidos diversos, una prensa libre y manifestaciones en las calles es la prueba de que el bloque se basa en principios democráticos, lo cual, lejos de restar cohesión, otorga una legitimidad que los regímenes autoritarios no poseen.

El factor Trump

Un punto destacado de su intervención fue el reconocimiento del papel de Donald Trump en la transformación de la defensa europea. Rutte planteó una pregunta retórica a la comisión: ¿Habrían aumentado países como España, Italia o Canadá su gasto en defensa de no ser por la presión de Trump?

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky Danylo Antoniuk - AP

Según su análisis, la respuesta es un rotundo no, y puso como ejemplo a Italia, país que elevó su inversión en diez mil millones adicionales bajo este impulso político.

En cuanto al futuro de Ucrania, el secretario general aseguró que un acuerdo sobre garantías de seguridad está cerca, aunque fue enfático al señalar que la entrada formal de Kiev en la OTAN no está sobre la mesa actualmente.

Además, reafirmó que solo Ucrania tiene la soberanía para decidir sobre sus territorios.

Drones y apagones

Mientras Rutte hablaba en Bruselas, la realidad en el terreno confirmaba la urgencia de sus palabras. Rusia ejecutó un ataque masivo con 138 drones durante la noche, de los cuales la defensa ucraniana derribó 110.

Las incursiones contra la infraestructura energética dejaron a las regiones de Járkov y Donetsk en la total oscuridad, mientras que en Kiev persisten los cortes de emergencia por la situación crítica del sistema eléctrico.

Un edificio destruido en Kiev tras los ataques rusos del sábado Evgeniy Maloletka� - AP�

El presidente Zelensky informó sobre preparativos para nuevas conversaciones trilaterales en los Emiratos Árabes Unidos con representantes de EE.UU. y Rusia, en busca de soluciones militares y políticas para finalizar el conflicto.

Agencia ANSA